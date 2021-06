Den ferske partimålingen til NRK viser at Senterpartiet taper og Arbeiderpartiet går fram i nord, sammenlignet med målingen i april.

Finnmark: Fra en jubelmåling på 35,9 er Senterpartiet nå omtrent jevnstore med Arbeiderpartiet. Et forsprang på sju fattige tideler gir dem fortsatt to mandater – mot ett til Ap.

Troms: Ap går fram med 5,3 prosentpoeng. De er så vidt det største partiet og det eneste med to mandater.

Nordland: Senterpartiet er fortsatt klart størst, men går tilbake – og forspranget de hadde til Arbeiderpartiet er mer enn halvert.

Velg fylke og se detaljene i tabellen:

Meningsmåling juni 2021 for Nasjonal Endring sammenlignet med april 2021 Endre valgdistrikt Valgdistrikt: Nasjonal Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Graf med oppslutning per parti R R: 4,2 % (endring: +0,5 +0,5 4,2 % SV SV: 7,8 % (endring: +0,8 +0,8 7,8 % AP AP: 24,1 % (endring: +0,8 +0,8 24,1 % SP SP: 17,7 % (endring: +0,6 +0,6 17,7 % MDG MDG: 3,7 % (endring: −0,2 −0,2 3,7 % KRF KRF: 3,6 % (endring: +0,2 +0,2 3,6 % V V: 2,7 % (endring: −0,2 −0,2 2,7 % H H: 23,0 % (endring: −1,7 −1,7 23,0 % FRP FRP: 10,2 % (endring: −0,9 −0,9 10,2 % Andre partier: 3,2 % Utført 26 mai.–11. juni ― 11 400 svar Les mer om NRKs meningsmålinger

Alta-strid

Noe av den dramatiske nedturen for Sp i Finnmark kan skyldes at forrige måling ga litt for høy oppslutning, påpeker valgforsker Jonas Stein.

Endringen er likevel større enn det som kan forklares med feilmarginen.

Siden sist har Senterpartiet fått mer oppmerksomhet om holdningen til storfylket Troms og Finnmark. En oppløsning av «tvangs­ekteskapet» har vært en fanesak for Sp, men to folkevalgte i Alta er lykkelige med Troms. De har sagt tydelig at de gjerne forblir sammen med Troms i framtida.

Jonas Stein er åpen for at splittelsen i Sp kan ha gitt dem lavere oppslutning.

– Debatten om Altas framtid og storfylket har kanskje gjort at en del flere nyanser har kommet fram, og at ikke alle er like klare på at det nødvendigvis må reverseres. Så blir det også stadig klarere at en reversering ikke bare er å knipse i fingrene. Det vil kreve en mer grundig utredning og prosess, sier Stein.

Sps stortingsrepresentant fra Finnmark, Geir Iversen, tror derimot ikke at bråket om fylkesgrensa har felt dem.

– Vi har vært helt klokkeklare på den saken. Det har vært enkelttilfeller i Alta som har kjørt sitt løp, men at det har noe å si for at vi gikk litt ned, det tror jeg ikke, sier Iversen til NRK.

Marta Hofsøy (29) kan se fram mot varajobb på Stortinget om oppslutningen holder seg fram til valget. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Aps andrekandidat i Finnmark, Marianne Sivertsen Næss, mener framgangen skyldes at «folk kjenner igjen det gode, gamle Arbeiderpartiet».

– Vi prioriterer en sterkere velferdsstat i hele landet, uavhengig hvor du bor og hvor god råd du har, sier Næss.

Marta Hofsøy i Troms Arbeiderparti er fjerdekandidat til Stortinget. Hun kommer til å møte som vara hvis dagens måling blir fasiten.

– Det er tusenvis som står uten arbeid etter koronakrisen. Dette kommer til å bli kjempeviktig i høst, sier Hofsøy, som sier at de skal jobbe intensivt for å nå de unge.

– Selv om vi har vunnet de siste skolevalgene, er det ikke noe vi tar for gitt.

Mandatfordelingen til Stortinget ifølge meningsmålingen:

Mandatfordeling juni 2021 for Nasjonal Endring sammenlignet med nåværende Storting Endre valgdistrikt Valgdistrikt: Nasjonal Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Mandatfordeling per parti Parti Antall mandater Endring AP AP: 45 mandater, endring −4 45 −4 H H: 42 mandater, endring −3 42 −3 SP SP: 34 mandater, endring +15 34 +15 FRP FRP: 19 mandater, endring −8 19 −8 SV SV: 14 mandater, endring +3 14 +3 R R: 8 mandater, endring +7 8 +7 MDG MDG: 3 mandater, endring +2 3 +2 KRF KRF: 3 mandater, endring −5 3 −5 V V: 1 mandat, endring −7 1 −7 Utført 26 mai.–11. juni ― 11 400 svar Les mer om NRKs meningsmålinger

Tettet lekkasjen

Ap har historisk sett stått sterkt i nord, men det er først nå de har klart å tette velgerlekkasjene til Sp, ifølge valgforsker Jonas Stein.

I både Troms og Finnmark er det noen få tideler som skiller de to mulige regjeringspartnerne, altså godt innenfor feilmarginene i målingen.

– Det er nesten umulig å si hvem som er størst av de to på denne målingen, sier Stein.

– Stortingsvalg handler i stor grad om nasjonale saker, og nå er det et klart stemningsskifte hvor Arbeiderpartiet gjør det godt. Selv om det er en hyggelig måling, er det altfor tidlig å innkassere seieren nå.

Frp går mest fram i Finnmark, sammenlignet med aprilmålingen. Bengt Rune Strifeldt (Frp) leder knapt på Høyres Vetle Langedahl i kampen om et borgerlig mandat. Foto: Presse