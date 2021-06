Krisemåling for MDG: – Vi har nok ikke klart å komme inn på radaren hos alle

Miljøpartiet De Grønne (MDG) har de seneste årene gjort det bra i store byer som Oslo, Trondheim og Tromsø.

Men for å komme over sperregrensen på fire prosent til høstens stortingsvalg, trenger de alle stemmene de kan få.

Partiet har en oppslutning på 3,7 prosent nasjonalt, ifølge meningsmålingen Norstat har gjort for NRK.

I 13 av 19 valgdistrikter faller MDG på målingene. Og det er særlig i distriktene oppslutningen svikter.

Meningsmåling juni 2021 for Nasjonal Endring sammenlignet med april 2021 Endre valgdistrikt Valgdistrikt: Nasjonal Akershus Aust-Agder Buskerud Finnmark Hedmark Hordaland Møre og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Oppland Oslo Rogaland Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Telemark Troms Vest-Agder Vestfold Østfold Graf med oppslutning per parti R R: 4,2 % (endring: +0,5 +0,5 4,2 % SV SV: 7,8 % (endring: +0,8 +0,8 7,8 % AP AP: 24,1 % (endring: +0,8 +0,8 24,1 % SP SP: 17,7 % (endring: +0,6 +0,6 17,7 % MDG MDG: 3,7 % (endring: −0,2 −0,2 3,7 % KRF KRF: 3,6 % (endring: +0,2 +0,2 3,6 % V V: 2,7 % (endring: −0,2 −0,2 2,7 % H H: 23,0 % (endring: −1,7 −1,7 23,0 % FRP FRP: 10,2 % (endring: −0,9 −0,9 10,2 % Andre partier: 3,2 % Utført 26 mai.–11. juni ― 11 400 svar Les mer om NRKs meningsmålinger

Mens partiet har 7, 9 prosents oppslutning i Oslo, peker pilene nedover i alle de nordnorske valgdistriktene:

I Troms ligger oppslutningen på 2,7 prosent

I Finnmark ligger det på 0,9 prosent

Og i Nordland fylke ligger det på 1,5 prosent

– Ikke på radaren hos alle

Danielle Johanna Hansen (20) er talsperson for Grønn Ungdom i Nordland.

Hun tror den yngre generasjonen i større grad har klima som sin kampsak i dag og kjenner seg ikke igjen i meningsmålingen.

– Min oppfatning er at det er spesielt mange unge som er enige med oss, sier hun.

MDG får kun 1,5 prosent av stemmene i Nordland fylke, ifølge målingen.

Men på forrige skolevalg i Bodø fikk partiet en oppslutning på 17 prosent. Det kan kanskje tyde på at unge velgere i større grad støtter partiet enn den eldre garde.

– Vi har nok ikke klart å komme inn på radaren hos alle. Det tror jeg er vanskelig, Hansen.

Hun peker på flere utfordringer for partiet.

Det er i byene partiet har vokst mest. Og det er også der de fleste politikerne sitter. Det gjenspeiles i sakene som diskuteres i media, mener hun.

– Vi er også avhengig av å ha medlemmer i et lokalt miljø, og som et relativt ferskt parti så har vi ikke hatt tid til å bygge opp all den infrastrukturen til å ha folk i alle kriker og kroker i Norge.

Blir oppfattet som for snever

Ifølge politisk kommentator i Avisa Nordland, Stein Sneve, oppfattes MDG som et parti som ikke er interessert i å utvikle landsbygda.

Han peker på at partiet stemte imot ny utbygging av flyplass i Bodø, og imot ny E6 over Hamarøy.

Han mener MDG i Nord-Norge oppfattes som et ensaksparti, som er imot å kjøre bil.

– De får ikke mange nye velgere nord for Salten med slike kampsaker, sier han.

Til tross for at MDG ønsker å satse på Nord-Norgebanen, er det ikke nok for å profilere seg i landsdelen, mener kommentatoren.

Han tror partiet blir for snevert for folk flest.

– MDG må jobbe mer for å fremstå som et parti med en bredere profil. Et parti som har tydeligere meninger om eldrepolitikk, helse og innvandring.

Han tror også en grunn til at MDG gjør det dårlig på landbygda, er at folk som bor i større byer kjenner klimaproblematikken mer på kroppen. I form av utslipp og dårlig luftkvalitet.

– Veldig satt på spissen: Folk på bygda som bor i ren natur, ser det ikke som et problem at det blir litt varmere i været. Klimautfordringene oppfattes mer teoretisk av dem.

NRKs supermålingar Ekspandér faktaboks Før stortingsvalet i 2021 gjennomfører NRK fire supermålingar. 600 veljarar i kvart av dei 19 valdistrikta blir spurde om kva parti dei vil stemme på.

Kvar gong blir resultata fra dei 11.400 intervjua samla til ei stor, nasjonal måling som NRK publiserer. I tillegg presenterer vi enkeltmålingane frå kvart av dei 19 distrikta.

Funna i distriktsmålingane blir delte på førehand med region- og lokalaviser som er interesserte.

Målingane blir publiserte i slutten av april, første halvdel av juni, midten av august og veka før valet 13. september.

Norstat gjennomfører målingane for NRK.

– Må brette opp ermene

Nestleder i MDG, Kriss Rokkan Iversen, forteller til NRK at de tar signalene på alvor. Og at de skal jobbe for å nå flere frem mot valget.

– Jeg registrerer jo at vi ikke gjør det like sterkt på målingene i distriktene som i byene, men jeg er samtidig hundre prosent sikker på at potensialet ligger der, sier hun.

Kriss Rokkan Iversen er nestleder i MDG og førstekandidat til Stortinget i Troms og Finnmark. Foto: Martin Mortensen / NRK

MDG trenger oppslutning i distriktene for å nå klimamålene, ifølge Iversen.

– Jeg ser ikke for meg at et grønt skifte i Norge kan skje uten at næringslivet og folkene i distriktene er delaktige, sier Kriss Rokkan Iversen.

Hun mener partiet fortsatt har tid frem mot valget til å overbevise de som bor i Distrikts-Norge om at MDG også er et parti for dem.

– Vi må bare brette opp ermene, snakke med velgere og fortelle igjen og igjen hvilken type politikk vi faktisk har.

Hun tror mye av grunnen til at MDG taper terreng i distriktene, er fordi mange oppfatter MDG som et ensaksparti.

Hun mener imidlertid partiet har en bred politikk som ikke står i konflikt med Distrikts-Norge.

– Jeg tror det handler om å kommunisere enda sterkere den politikken vi har, og hvorfor vi selv mener at vi har en god og fremtidsrettet distriktspolitikk.

Det handler om hvordan saker fremstilles. Også i mediene, mener hun.

– At vi er motstander av store veiutbygginger, betyr på den annen side av vi er for å ta vare på fylkesveiene våre, og at vi er for å bygge ut jernbanen. Så det kommer også litt an på hvordan den fortellinger blir kommunisert.