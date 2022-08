Equinor bekreftar: Setter Mongstad-stenging på vent

Natalia Golis, MDG

– Dette opplever eg som endå eit kortsiktig avleiingsforslag til elefanten i rommet: At vi gong på gong går for kortsiktige hasteløysingar som sementerer fossilavhengigheita vår. I tillegg er forslaget usolidarisk. EU ber no medlemslanda sine om å kutte 15 prosent av gassforbruket sitt. Vi må heller sende den gassen vi har til Europa som treng den prekært til oppvarming.

Marie Sneve Martinussen, nestleiar i Raudt

– No må regjeringa og Statnett greie ut krisetiltak. Eg trur det er synd at fristen for å levere først er 1. oktober, og eg meiner at det alltid må finnast oppdaterte kriseplanar. Vi bør unngå å produsere elektrisitet frå gasskraftverk, og tiltak som sørgjer for at vatn blir igjen halde i magasina og energisparing må komme først. Å fyre opp gasskraftverk må komme i siste rekkje.

Marthe Hammer, SV

– Det å tru at viss vi berre aukar produksjonen av straum i Sør-Noreg, så vil straumprisen automatisk gå ned, er ei avsporing og myte som har fått lege der som ein premiss gjennom heile vinteren. Dagens situasjon skrik etter politisk styring og kontroll på ei heilt grunnleggjande energikjelde. Dessverre har vi eit fleirtal på Stortinget som berre er kreativ på oljenæringas og premissane til klimaverstingane. Det såg vi under koronakrisa med oljeskattepakken, som viste seg å vere alt for sjenerøs og som dessverre har bunde opp enorme investeringar i oljenæringa i åra framover, og no, så er svaret å subsidiere oljenæringa for å utsetje nedlegging av gasskraftverk, eller starte gasskraftverk. Kvar er handlekrafta på straumsparing til næringsliv og folk, kvar er forslaga om to-prismodell på straum?

Sigrun Gjerløw Aasland, dagleg leiar i Zero

– Eg tenkjer at det er ein veldig dårleg ide å løyse eit problem med å auke eit anna. Det som blir her foreslått vil auke norske utslepp, og ikkje auke den totale forsyninga av fornybar kraft. Det vi treng no er ein betydeleg energikrisepakke som gjer raske grep for å effektivisere energibruk (her er det stort potensial) og byggje ut f.eks. sol (ditto) i tillegg til andre energikjelder.

Asgeir Tomasgard, professor ved NTNU

– I Noreg er det Mongstad gasskraftverk som er mest relevant som ein backup for å hindre rasjonering. Å bruke gassturbinar på petroleumsanlegg til å produsere straum til hushald vil antakeleg vere mindre effektivt enn å eksportere gassen til Europa og la desse bruke dei spesialiserte gasskraftverka sine som kombinerer straumproduksjon og varmeproduksjon. Det er mangel på gass i Europa og, så ineffektiv bruk av gass er ikkje rasjonelt.

Tor Reier Lilleholt, kraftanalytikar i Volue Insight

– Vi må sjå kva som skjer med nedbøren i haust for å seie om vi har behov for å brenne gass i Noreg til elektrisitetsproduksjon for å sikre leveringstryggleiken. Men vi bør sjå på alle moglegheiter. Det er eg positiv til. Men vi må ikkje overdramatisere situasjonen i Noreg allereie no. Vi må skilje mellom leveringstryggleik og høg pris. Det er ein grunn til at Mongstad ikkje bør køyrast for å produsere energi. Det er ikkje bruk for så dyr produksjon i Noreg. Det kostar no mellom 4 og 5 kr/kWh å produsere elektrisk kraft frå gass. Det er dobbel pris av kva straumen kostar på Vestlandet.