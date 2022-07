Energikrisa aukar presset på å forlengje levetida til gasskraftverket på Mongstad

Etter tap i hundremillionerklassen over fleire år vedtok Equinor i 2017 å leggje ned det omstridde gasskraftverket på Mongstad, som har vore i drift sidan 2010.

Men nedlegginga har vore utsett gong på gong, og i det siste har bortfallet av russisk gass og spørsmål om forsyningssituasjonen auka presset på å forlengje levetida.

Statnett vurderer at det er «opp mot 20 prosent sannsyn» for straumrasjonering til vinteren, og i juni sende dei brev til Equinor der dei spør om det framleis er formålstenleg å stengje ned gasskraftverket på Mongstad som planlagt.

– Forsyningssituasjonen er anstrengt. Då er det uheldig at ein større produsent koplar seg ut, forklarte direktør i Statnett, Peer Olav Østli, til bladet Energiteknikk.

Også Norsk Industri og Mongstad Industripark har bede om at kraftverket må få stå med tilvising til den anstrengde energisituasjonen.

Mongstads historie Ekspandér faktaboks Oljeraffineriet ble satt i drift i 1975 av Statoil.

Mongstad er et tidligere landlig område med gårdsbruk som nå er utbygd til et industristed.

Ligger i Nordhordland i kommunene Lindås og Austrheim.

Mongstad er nå mest kjent for Statoils oljeraffineri, og Mongstadbase som er Norges største forsyningsbase.

Mongstadområdet har i dag 3000 arbeidsplasser fordelt på rundt 100 forskjellige virksomheter.

Statoils mongstadvirksomheter sysselsetter ca. 1 000 personer.

Raffineriet har en kapasitet på 12 millioner tonn råolje i året.

Råoljeterminalen har lagerkapasitet på 9,5 millioner fat. Havneanlegget er Norges største målt i tonnasje og Europas største oljehavn etter Rotterdam i Nederland.

Området har også et LPG-prosessanlegg (Vestprosess). Her er noen av de viktigste leverandørene: Frank Mohn Mongstad AS

PSW Group AS

Caverion AS

Baker, Haliburton

Deep Sea Mooring

IOS Intermoor

Norsk Gjenvinning

West Piping AS Kilde: Wikipedia/Statoil

– Timinga kunne ikkje vore meir elendig

Onsdag fekk motstanden mot å leggje ned gasskraftverket ytterlegare kraft då trioen Bergen næringsråd, Nordhordland næringslag og Vestland-ordførar Jon Askeland (Sp) i eit felles initiativ ba olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) om å gripe inn.

– Timinga for demonteringa av gasskraftverket på Mongstad kunne ikkje ha vore meir elendig, seier leiar i Nordhordland næringslag, Baste Tveito, til Avisa Nordhordland.

Han presiserer at ansvaret for norsk energipolitikk kviler hos statsråden, og ikkje hos Equinor.

Equinor har så langt svart at «ingen andre har gitt til kjenne interesse for å vere med på å bidra økonomisk til å halde oppe drifta av gassturbinane».

I den formuleringa ligg det eit håp, meiner fylkesordførar i Vestland, Jon Askeland (Sp).

– Det indikerer at dei er villige til å forlengde drifta om dei får godtgjort kostnaden. No er det opp til regjeringa å handle slik at næringsliv og innbyggjarar har straum til vinteren.

Onsdag formiddag sa Equinor-sjef Anders Opedal til NTB at det «ikkje er oppgåva vår å sikre straumbackupen i Noreg».

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) fekk onsdag brev frå fleire med oppmoding om å gripe inn. Foto: Lise Åserud / NTB

– Gasskraftverket på Mongstad bør bestå i ein overgangsfase Ekspandér faktaboks Irene Meldal, Statnett – Vi vurderer kraftsituasjonen som stram i heile Sør-Noreg. Med framleis låg magasinfylling i landsdelen og risiko for at importen kan glimre med sitt fråvær som følgje av den europeiske energisituasjonen, ville det vere nyttig å ha tilgang til straum gasskraftverket på Mongstad gjennom vinteren. Derfor har vi tidlegare bede Equinor om å halde oppe drifta av kraftproduksjonen på Mongstad. Ove Trellevik, Høgre – Gasskraftverket på Mongstad burde bestå i ein overgangsfase til vi får betre balanse i tilbod og etterspurnad etter kraft igjen, men då må regjeringa sjølvsagt betale Equinor for å halde gasskraftverket i beredskap.

– Bakvendt at vi diskuterer å redde eit gasskraftverk

Sofie Marhaug (Raudt) i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget seier «løysinga må vere å behalde meir av den reine krafta, ikkje forlengje suget etter fossil energi».

– Det er heilt bakvendt at vi har stilt oss i ein posisjon der vi diskuterer å redde eit gasskraftverk samtidig som vi ikkje klarer å hindre eksport i periodar med låg magasinfylling, seier ho.

Onsdag la Equinor fram driftstal tilsvarande 170 milliardar kroner. Resultatet omtalast som «solid» og «sterkt».

Frp-leiar Sylvi Listhaug seier det er «mot all fornuft» å leggje ned gasskraftverket og kallar det «eit paradoks» at Equinor har store overskot på grunn av energiprisane og på same tid held fram at det er for dyrt å drifte gasskraftverket på Mongstad.

– Det er naturleg at Equinor er med på å ta ansvar for å sikre beredskapen i Noreg, seier ho.

Frp-leiar Sylvi Listhaug seier det er «mot all fornuft» å leggje ned gasskraftverket. Foto: William Jobling / NRK

– Bør vere i drift til over neste vinter

Nikolai Astrup er energipolitisk talsperson i Høgre.

– I den situasjonen vi står i no, med risiko for straumrasjonering til vinteren, så er dette heilt feil tidspunkt å ta ut ein 150 MW gassturbin i eit område med anstrengd forsyningssituasjon, seier han.

Han legg til:

– Gasskraftverket skal fasast ut, men det bør i det minste vere i drift til over neste vinter. Så kan det gjerast ei ny vurdering då. Det kostar pengar å drifte eit gasskraftverk, men utkopling og rasjonering har også ein høg kostnad.