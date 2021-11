Miljøversting vil elektrifisere Melkøya innen 2027

Statnett vedtok i forrige uke å videreføre en 420 kv kraftlinje fra Skaidi til Hammerfest i Vest-Finnmark.

Dette gjør at Equinor fortsetter planleggingen om å helelektrifisere gassanlegget på Melkøya. Prislapp: 4 milliarder kroner.

Melkøya (i bakgrunnen) ligger like ved Hammerfest. Snøhvit-prosjektet har ført til store ringvirkninger samt tilførsel av arbeidsplasser både lokalt og regionalt. Foto: Allan Klo / NRK

– Hammerfest LNG er et av Norges største punktutslipp av CO₂, og hovedhensikten med å elektrifisere Melkøya er jo å redusere utslippene på godt over 800.000 tonn CO₂ per år. For å sette dette i et annet perspektiv, utslippsreduksjonen representerer 400.000 fossilbiler, sier prosjektdirektør Kjetil Myklebust.

Snøhvit

Høsten 2007 ble det for første gang sendt naturgass fra Snøhvit-feltet i Norskehavet til Melkøya like ved Hammerfest. Den gang var det ikke kapasitet i Finnmark til å forsyne gassfabrikken med elektrisk kraft. Dermed måtte Equinor benytte gassturbiner som kraftkilde.

Kjetil Myklebust er prosjektdirektør for Equinors planer om å elektrifisere Melkøya. Foto: Privat

Prosjektet er todelt. I tillegg til å erstatte gassturbinene med elektrisk kraftforsyning fra land, skal anlegget utvides til å kunne levere gass fram mot 2050.

Om alt går etter planen, vil Melkøya være elektrifisert innen midten av 2027.

– På Melkøya skal vi både tilføre nytt utstyr og modifisere noe av det eksisterende utstyret. I tillegg er prosjektet sesongavhengig på grunn av vinterforholdene. Vind og snø er et aspekt som kan skape utfordringer, understreker Myklebust.

Åpner for nye muligheter

En ny 420 kv linje gir Hammerfest kommune tilgang på tre ganger så mye kraft som det man har tilgang på i dag. Det åpner for flere muligheter, mener stortingsrepresentant Marianne Sivertsen Næss (Ap).

– Vi vet at det i årene som kommer vil dukke opp kraftkrevende industri i regionen. Oljefeltet Wisting er ett eksempel. Da er det viktig med infrastruktur på plass som bidrar til at også Finnmark kan bli en del av omstillingen som vi vet kommer, sier den tidligere ordføreren i Hammerfest.

Stortingsrepresentant Marianne Sivertsen Næss (Ap) er tidligere ordfører i Hammerfest, og mener det haster med å komme i gang. – Verden har ikke tid til å vente på at man får elektrifisert Norges største punktutslipp for CO₂, sier hun. Foto: Eirik Sørenmo Påsche / NRk

Næss mener det haster med å komme i gang.

– Jeg ser fram til at Equinor gjør sin investeringsbeslutning. Verden har ikke tid til å vente på at man får elektrifisert Norges største punktutslipp for CO₂, sier hun.

Fakta om Melkøya-anlegget Foto: Allan Klo / NRK Ekspandér faktaboks Melkøya ligger to kilometer utenfor Hammerfest i Finnmark, og er Europas første eksportanlegg for flytende naturgass - Liquified Natural Gas (LNG).

Gass fra feltene Snøhvit, Albatross og Askeladd føres i land til Melkøya gjennom en 143 kilometer lang rørledning.

På Melkøya kjøles gassen ned, noe som gjør den flytende. Produktet transporteres til markeder i utlandet med spesialbygde tankskip.

For å forsyne anlegget med strøm, benyttes naturgass som energikilde for gassturbiner på Melkøya. Dette fører til utslipp av 900.000 tonn CO2 årlig.

Snøhvit-prosjektet ble satt i drift høsten 2007.

Miljøversting

Totalt slipper Norge ut 53 millioner tonn CO₂ i året. Oljeindustrien står for 13 millioner tonn, hvorav Equinor står for 9 millioner tonn.

I 2020 leverte Vista Analyse en rapport for Energi Norge som tar for seg konsekvensene av å elektrifisere norsk sokkel. Dette er et sentralt tiltak for å nå klimaforpliktelsene i Parisavtalen.

I rapporten fremgår det at dersom planene for elektrifisering og utslippskutt i olje- og gassnæringen gjennomføres, vil utslippskuttene tilsvare 5,4 millioner tonn CO₂ i 2030. Dette tilsvarer ti prosent av Norges samlede utslipp.

Klimamål

– Det er utrolig viktig å få gjort noe med utslippene fra anlegget på Melkøya. Det er et av de største utslippene vi har i Norge. Skal vi klare å nå våre klimamål er det klart at de utslippene må bort, sier Lars Haltbrekken, energi- og miljøpolitisk talsmann for SVs stortingsgruppe.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken er energi- og miljøpolitisk talsperson for SV.

– Om Equinor går over fra gassdrevet kraftforsyning til elektrisk kraft på Melkøya, vil likevel den samme gassen bli sendt til markedene for å brukes et annet sted. Sånn sett, har elektrifisering betydning i det lange løp?

– Det er klart at det har en betydning. Det er jo ikke slik at det oppstår et økt behov for gass i verken USA eller EU dersom Norge bruker mindre gass. Om Norge reduserer bruken av fossil gass, vil de globale utslippene gå ned, og mer gass vil bli liggende på havets bunn, slår Haltbrekken fast.

– Grønnvasking av petroleumsindustrien

Styremedlem i Grønn Ungdom i Troms og Finnmark, Victoria Sundt Garder, er uenig med Haltbrekken.

– Elektrifisering er noe som høres veldig bra ut, men jeg mener det er viktig å se på dette som mer enn kun utslippskutt.

– Elektrifiseringen vil egentlig bare forlenge levetiden på anlegget og gjøre det vanskelig å fase ut fossilt. Dette vil føre til en større produksjon som faktisk vil bidra til mer utslipp, sier 16-åringen fra Hammerfest.

Victoria Sundt Garder er styremedlem i Grønn Ungdom, Troms og Finnmark. Foto: Christine Evjen / Grønn Ungdom

– Dette er de første stegene fra et oljeselskap som skal bidra til å få oppfylt Norges forpliktelser i forhold til Parisavtalen. Er ikke dette bra?

– Det er absolutt bra at vi skal kutte utslipp, men jeg mener at hovedproblemet med olje og gass i Norge ikke er utslipp fra produksjonen. Det er utslippene som kommer når vi forbrenner olje og gass som er problemet.

– Jeg er redd for at elektrifisering bidrar til en grønnvasking av petroleumssektoren, og at dette står i veien for en utfasing som jeg og mange andre så gjerne vil ha, sier Sundt Garder.