Brexit skaper full makrell-krangel med britane

Ein ny makrellsesong er i gang utan at det er på plass ein fiskeriavtale om fordeling av makrell, sild og kolmule mellom Noreg og Storbritannia.

Fram til Brexit ved utgangen av 2020 kunne norske fiskarar følgje makrellen over til britisk sone, der han vaks seg stor og feit.

Då denne moglegheita forsvann, kom det rapportar om «eit kappløp» for å ta opp stort og smått før fisken «stakk av» til britisk farvatn.

– Det er dessverre ein indirekte konsekvens av Brexit, sa fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) på same tid i fjor.

Sidan Brexit er norske fiskebåtar mindre velkomne i britisk farvatn.

– Fiskeriministeren må få opp farta

Noreg og Storbritannia inngjekk i desember ein «historisk fiskeriavtale» om at dei to kan fiske ei avgrensa mengd sild og annan «botnfisk» over grensa til den andre.

Den nye fiskeriministeren, Bjørnar Skjæran (Ap), varsla samtidig at han ville vidareutvikle fiskerisamarbeidet med britane.

Men trass forsett og gjentekne forhandlingar har ein overordna avtale om gjensidig sonetilgang late vente på seg, og ifølgje Fiskeribladet er det framleis «langt fram før det blir noka løysing».

Britiske forhandlarar har vore skulda for å vere rigide og lite løysingsorienterte.

Medan Noreg har forarga fleire naboland ved å diktere eigne makrellkvotar.

– Fiskeriministeren må få opp farta, seier næringspolitisk talsperson i Frp, Sivert Bjørnstad.

Han legg til at «situasjonen er uforsvarleg» og at «alle taper på den»:

– Begge nasjonar, fiskarane i begge land og ikkje minst makrellbestanden på sikt. Dette kan få svært alvorlege konsekvensar.

Fiskeriminister Skjæran møtte sin britiske kollega, Victoria Prentis, til samtaler i juni. Dei vart samde om å halde fram med forhandlingane seinare i haust, med håp om å få i hamn ein avtale til neste år.

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) svarer Ekspandér faktaboks – Makrellbestanden blir forvalta av kyststatane Noreg, EU, Færøyane, Grønland, Island og Storbritannia, og det ligg føre semje om ein totalkvote på 794.920 tonn for 2022. Kyststatane har likevel ikkje komme til semje om fordeling av makrellbestanden. Dette har ført til at det blir fiska meir makrell enn det som blir optimalt rekna. Dei vitskaplege råda viser at makrellbestanden er på veg nedover. Det tek eg på største alvor. Vi har derfor lagt opp til utstrekte forhandlingar med dei andre kyststatane gjennom hausten. Noreg sin posisjon i forhandlingane er å sikre ei rettferdig kvotefordeling og gjensidig sonetilgang.

– Viktige forhandlingar står att, men dette møtet var ein god start, seier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Foto: Emil Bremnes/NFD

– Vil gå ut over bestanden

I august-leiaren sin skriv Fiskeribladet at dagens situasjon gir eit incitament til overfiske på norsk side av grensa for å kompensere for dårlegare marknadspris på umoden makrell og annan ungfisk.

– Fare på ferde Ekspandér faktaboks Jon Olaf Olaussen, professor i samfunnøkonomi ved NTNU – Det er overraskande at ein avtale framleis ikkje er på plass. Når fleire land har incentiv til å fiske opp for mykje og for små makrell (Noreg og Færøyane), og alle land set høgare kvote enn tilrådd av ICES, då er det fare på ferde. Sjølv om ein skulle vere heldig og unngå bestandskollaps, så er det framleis elendig samfunnsøkonomi. Både bestanden og prisen blir lågare enn optimalt og ein utnyttar dermed ikkje potensialet i bestanden. Ein avtale vil alle partar tene på på lang sikt, derfor er det så overraskande at dette framleis ikkje er på plass. Her verkar det sett utanfrå som det har oppstått ein låst forhandlingssituasjon eg håpar dei kjem seg ut av fort. Dagens situasjon tenar verken makrellbestanden eller fiskarane på lang sikt, derfor er ein nøydd til å få det på plass. Geir Huse, forskningsdirektør ved Havforskingsinstituttet – Det er utfordrande at vi ikkje har avtale mellom kyststatane om dei pelagiske bestandane som beitar i Norskehavet: makrell, norsk vårgytande sild og kolmule. Det gir utfordringar for fiskarane i gjennomføringa av fisket og ikkje minst medfører det at det fiskes mykje meir enn tilrådd kvote. Ein konsekvens av dette er at NVG-sild (vårgytande sild) og kolmule er overfisket ifølgje siste bestandsvurdering av det internasjonale havforskingsrådet (ICES). Makrellbestanden er også i nedgang som følgje av det sterke fiskepresset. Det er derfor viktig at kyststatane blir samde om fordeling av kvotar sånn at vi sikrar ei berekraftig utnytting av desse bestandane.

«Dersom dette held fram, vil det gå ut over bestanden. Kanskje merkar ein det ikkje første året, eller andre året, men når kollapsen er eit faktum, kan det ta lang tid å byggje opp igjen ein bestand, om det i det heile er mogleg», åtvarar Fiskeribladet.

– Eg synest leiaren i Fiskeribladet på ein treffande måte skildrar situasjonen for makrellfiske, og er i samsvar med dei tilbakemeldingane eg også har fått frå næringa, seier Olve Grotle, som er fiskeri- og havbrukspolitisk talsperson i Høgre.

– Trygg på at fiskeriministeren arbeider vidare Ekspandér faktaboks Erling Sande, stortingsrepresentant for Sp – Det er viktig for landet og fiskerinæringa at vi har gjensidig gode avtaler om fiskeressursane i havområda rundt Norge. Dei avtalane som er inngått viser at det er mogeleg å få til slike avtalar med Storbritannia, og eg er trygg på at fiskeriministeren arbeider vidare med å få på plass avtalar også på dei resterande fiskeslaga der dette er aktuelt. For Vestlandet som region og for fiskerinæringa vil fiskeriavtalane vere viktig for rammevilkåra. Men det må sjølvsagt vere balanserte avtalar som er tenelege for begge landa.

Kåre Heggebø er leiar i leiar i Noregs fiskarlag. Han kallar det ein «trasig situasjon», som han held ein «lite imøtekommande» og «utfordrande motpart», altså britane, ansvarleg for.

– Norske fiskarar har ikkje stemt for Brexit. Då kjennest det urett at desse må betale for det.

Han avviser bestemt at norske fiskarar i tidsnød vert freista til å ta opp meir fisk enn det som godt er.

– Det er ein vill spekulasjon. Norske fiskarar tek omsyn til norske kvotar.

Best om fiskinga ikkje vert for «konsentrert i tid» Ekspandér faktaboks Dei siste åra har ein stor del av den norske makrellkvoten vore fiska i britisk sone, men biletet kan endre seg. I 2017 kom 70 prosent av makrellen frå norsk sone. Til vanleg er makrellen best i september. Men i år, som i fjor, vil fiskarane ha incentiv for å ta han opp i august, før han «forsvinn» over på britisk side. Storleiken på silda og «ressursbiologiske forhold» har vore brukt som argument overfor Storbritannia under forhandlingane. Resonnementet er at begge land har gjensidig interesse av at fiskinga ikkje vert for «konsentrert i tid». Pre Brexit kunne norske fiskarar ta opp 60.000 tonn sild i britisk sone. No er dei avgrensa til ein «silderamme» på 17.000 tonn.

Ein ny makrellsesong er i gang utan at det er på plass ein fullstendig fiskeriavtale mellom Noreg og Storbritannia. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Åleine-gang som slår tilbake på alle partar

– Det er grunn til å vere uroleg, seier stortingsrepresentant for Venstre, Alfred Bjørlo.

Han legg ansvaret for situasjonen på «Storbritannia sin aleine-gang».

– Gjennom Brexit valde dei å vere egoistiske framfor å stå opp for langsiktig samarbeid i Europa. No slår det tilbake både på alle partar. Det bør vere eit kraftig varsku til Senterpartiet om følgjene av å melde oss ut og dyrke kortsiktige eigeninteresser. Då er naturen og naturressursane blant taparane.

Audun Maråk er leiar i Fiskebåt, som organiserer havfiskeflåten. I desember stilte han seg – på pragmatisk grunnlag – bak den førebelse løysinga med Storbritannia, fordi alternativet med ingen avtale var verre.

No seier han at Storbritannia «prøver å sende rekninga for Brexit til norske fiskarar ved å stengje eiga sone for norsk makrellfiske», og at dette er eit brot på føresetnadene i avtalen dei aksepterte før jul.

Han legg til at hovudproblemet likevel er at Island, Grønland og Russland har starta eit «uansvarleg» og «olympisk fiske» på makrell i internasjonalt farvatn som ikkje er berekraftig.

– Løysinga er å fastsetje legitime og rettmessige kvotar, kombinert med gjensidig sonetilgang, seier han.