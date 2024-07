Saken oppsummert: Dyrenes Rett mener at fang og slipp av kveite er dyremishandling og bryter med dyrevelferdsloven.

Turistfiskebedrifter, som Camp Halibut AS, mener at fang og slipp er nødvendig for deres drift og en god måte å bevare fiskebestanden på.

Forsker Keno Ferter ved Havforskningsinstituttet har studert kveitens helse etter fangutslipp og funnet at overlevelsen er høy så lenge fisken ikke får store krokskader eller sterke blødninger.

Mattilsynet stiller spørsmål til etikken rundt fang og slipp.

Nærings- og fiskeridepartementet har påbud om utkast av kveite over 2 meter på grunn av høye nivåer av miljøgifter i stor kveite, men forutsetter at dette håndteres på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.

Departementet vurderer fortløpende om det er behov for endringer i reguleringen av fisket etter kveite. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Dette er grov dyremishandling, og det er i strid med flere bestemmelser i dyrevelferdsloven.

Det sier Jenny Rolness om fang og slipp av kveite. Hun er leder i Dyrenes Rett.

Tidligere i juli dro Nordic Sea Angling i Lofoten opp syv kveiter på over 200 centimeter. Til tross for stor fangst, ble ingen av dem med hjem. Kveiter på denne størrelsen skal nemlig slippes løs.

Ifølge forsker Keno Ferter ved Havforskningsinstituttet er måten selskapet håndterte kveitene på, korrekt.

Rolness i Dyrenes Rett reagerer imidlertid på fang og slipp av kveite, og mener det burde forbys.

Omfattende lovbrudd

Lederen i Dyrenes Rett mener det er ekstra grusomt måten kveiten blir håndtert på. Hun sier at vi aldri ville ha godtatt en slik behandling av pattedyr eller andre landdyr.

– Fisk har følelser og forskere har funnet at fisk reagerer tilsvarende på smerte som pattedyr, sier Rolness og refererer til blant annet denne artikkelen om at fisk føler smerte.

Hun mener også at det er brudd på flere bestemmelser i dyrevelferdsloven.

– Dyr skal ikke utsettes for fare for unødig lidelser. Jakt, fangst og fiske skal foregå på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte. Og dyr som blir brukt til underholdning, skal ikke med hensikt utsettes for skade, frykt eller unødige belastninger.

Jenny Rolness er leder i Dyrenes Rett. Hun mener at fang og slipp burde forbys, og at vi aldri ville godtatt en slik behandling av pattedyr eller andre landdyr. Foto: Privat

Systemet må få slutt på det

Rolness har sett videoer på sosiale medier av fang og slipp av kveite.

– De får en stor krok med tau strukket gjennom kjeven, og deretter blir kveita festet til båten. Der kan den bli hengende å sprelle og kjempe for å komme løs, med fare for å bli utsatt for ytterligere skader. Noen bruker kniv til å skjære opp kjeven til kveita, for så å trekke tauet gjennom.

– Etterpå blir kveita sluppet fri med krokskade i munnen og kjeven, og eventuelt andre skader, og risikerer en langsom og pinefull død.

Rolness synes det er viktig å sette fokus på metoden i seg selv, og mener at systemet med fang og slipp som sport må ta slutt.

– Man kan ikke utsette dyr for en sånn lidelse for at folk skal forlyste seg.

Daniel Eriksson er daglig leder i Camp Halibut AS på Sørøya. Eriksson synes fang og slipp er en utmerket måte å komme i kontakt med naturen og kveitene, uten å skade dem nevneverdig. Foto: Alexander Strid

Helt avgjørende for bedriften

Daniel Eriksson, daglig leder i Camp Halibut AS, driver med fisketurisme på Sørøya.

Han mener at fang og slipp ikke burde forbys.

– Jeg synes fang og slipp er en utmerket måte å komme i kontakt med naturen og de fantastiske dyrene som kveiten er, uten å trenge å skade dem nevneverdig eller trenge å påvirke bestanden negativt, sier Eriksson.

Ifølge Eriksson er det ingen som bruker kniv for å få igjennom tauet på kveita:

– Selv om noen skulle ville gjøre det, ville det vært hundre prosent fysisk umulig å få et tau gjennom en kveite på den måten.

Camp Halibut har et fangstvindu for matfisk på 84–130 centimeter, for å verne om bestanden.

– Så vi kan la alle gytefisker leve videre, og forsøke å gjøre sånn at det ikke påvirker bestandene på en negativ måte, sier han.

Han forteller at det er helt avgjørende for dem som bedrift å kunne utføre denne metoden.

– Vi kan ikke drive på denne måten, og behøve å drepe all fisk.

Studert fang og slipp

Keno Ferter har sammen med forskere fra UiT studert kveitens helse etter fangstutslipp.

Gjennom forskningsprosjektet ble kveiten sikret ved siden av båten og satellittmerket før de ble sluppet ut i vannet.

– Det viste seg at det var veldig høy overlevelse på disse fiskene, sa han til NRK tidligere i juli.

Så lenge fisken ikke får store krokskader eller sterke blødninger, vil den overleve. Samtidig viste forskningen at det var uheldig å ta kveiten oppi båten da det blant annet kunne føre til skader på slimhud, samt brudd i ryggraden.

Ferter anbefaler sterkt å slippe kveiten ut mens den er i vannet.

– Etisk betenkelig

Det er Mattilsynet som fører tilsyn med at folk følger dyrevelferdsloven. De stiller spørsmål til etikken rundt fang og slipp.

– Det er etisk betenkelig å påføre dyr, og i dette tilfellet snakker vi om fisk, smerte og ubehag for at vi mennesker skal kunne drive med en fritidsaktivitet som er for opplevelsens skyld.

Det sier Kristel Halvorsen Foss, fungerende seksjonssjef i seksjon dyrevelferd ved hovedkontoret til Mattilsynet.

– Det er derfor vi har spilt inn til stortingsmeldingen at vi ønsker å se på muligheten for å vurdere denne aktiviteten opp imot dyrevelferdsloven, sier Foss.

Fang og slipp er lov i dag, men hvorfor? Ifølge Foss kommer det an på flere ting, blant annet tilstanden til fisken.

– Når man driver med dyr så må du forholde deg til de bestemmelsene som finnes i dyrevelferdsloven. Fisk er også dyr, og dyrevelferdsloven gjelder derfor også for fisk. Det betyr ikke at all «fang og slipp» er ulovlig, det kan komme an på flere ting, blant annet tilstanden på fisken, sier Foss.

Utkast av kveite på over to meter

I en e-post til NRK skriver Nærings- og fiskeridepartementet at alle reguleringer for fiske etter kveite er tekniske reguleringer som fremgår av høstingsforskriften, som er fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet.

– Det er påbud om utkast av kveite over 2 meter, på grunn av høye nivåer av miljøgifter i stor kveite. Det forutsettes at dette håndteres på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte, blant annet har Havforskningsinstituttet frarådet å ta stor kveite opp i fartøy, skriver de i e-posten.

Departementet vurderer fortløpende om det er behov for endringer i reguleringen av fisket etter kveite.