Fisken kjenner ingen landegrenser, men det gjer jussen.

Sidan Brexit har det difor vore fiskeriforhandlingar mellom Noreg og Storbritannia. Men dei har vore «krevjande», og alle har brote saman.

Fram til no.

Den nye fiskeriavtalen mellom Noreg og Storbritannia gjer at dei to kan fiske 30.000 tonn botnfisk over grensa til den andre.

GRENSA OVER OG UNDER VANN: NRK fortalde i sommar om «eit race» blant norske fiskarar om å ta opp fisken før han «stakk av» til britisk farvatn.

– Dette er ein historisk dag, seier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

NRK fortalde i sommar om «eit race» og «eit kappløp» blant norske fiskarar om å ta opp fisken før han «stakk av» til britisk farvatn.

Bakgrunnen var Brexit som gjorde at det ikkje lenger var lov for norske fiskarar å følge fisken over i britisk farvatn, der han vaks seg feitare.

HISTORISK: – Dette er ein historisk dag, seier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap). Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Eit steg i rett retning

– Veldig gledeleg. No får norske fiskarar mogelegheit til å fiske vårgytande sild på eit optimalt tidspunkt, og ikkje når han er ung og tynn, seier fiskeriforskar Jon Olaf Olaussen ved NTNU Handelshøyskolen.

Leiar i Noregs Fiskarlag, Kåre Heggebø er «dels tilfreds» og «dels misnøgd» med avtalen.

– Det er oppnådd ein rimeleg gjensidig løysing for flåten som fiskar kvitfisk i kvarandres soner, men rammene for den pelagiske flåten er vi ikkje fornøgd med, seier han.

I tidlegare avtaler kunne norske fiskarar ta opp 60.000 tonn sild i britisk sone. No er dei avgrensa til ein «silderamme» på 17.000 tonn.

– Eit steg i rett retning, men framleis er det for lite, seier Per Røys.

Han er fabrikksjef ved Pelagia Kalvåg i Sogn og Fjordane, der dei tek imot og pakkar sild.

Til vanleg har fiskarane eit «vindauge» på sju veker til å nå kvotane. I sommar vart «smått og stort» tatt opp i løpet av tre veker, seier han.

– Vi kom ikkje helt i mål

– Totaliteten tatt i betraktning, EU-avtalen og den uløyste situasjonen med omsyn til forvaltning og fordeling av makrell, gjorde at vi stilte oss bak forhandlingsresultatet, seier Audun Måråk, leiar i Fiskebåt, som organiserer havfiskeflåten.

Han er likevel open om at mykje står att.

– Vi kom ikkje helt i mål, men har oppnådd formuleringar i avtaleteksten som viser at siste ord er ikkje sagt.

EIT RACE: – Det har vore eit race for å få opp silda mens hans enno er i norsk sone, seier fabrikksjef Per Røys. Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

På bakkenivå er responsen meir positiv.

I Florø eig og driv brørne Kristian og Svein Magne Korneliussen garnbåten «Breivik Junior».

– Det ser bra ut, seier dei til lokalavisa Firdaposten.

– Det ser ut til at vi har fått tilbake omtrent dei same rettane til å fiske i britisk sone som vi hadde.