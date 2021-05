Norge og Storbritannia har fortsatt ikke greid å bli enige.

Diskusjonene står om gjensidig adgang til fiskefarvann og kvoter på felles bestander.

Det har satt sinnene i kok blant britiske fiskere.

Administrerende direktør Jane Sandel i UK Fisheries raser mot myndighetene etter stans i forhandlingene om fiskerettigheter. Foto: UK Fisheries LTD

– Norges fiskeriminister har vært mye mer villig til å inngå kompromisser enn våre myndigheter. Vi håper virkelig at Storbritannia greier å få på plass en klok avtale som kan gagne begge land.

Det sier talsperson Trevor Datson i UK Fisheries til NRK.

Selskapet leverer blant annet råvarer til produksjon av den folkekjære retten «fish & chips» i hjemlandet.

Administrerende direktør Jane Sandel sier til den britiske avisa Evening Standard at dette er en svart dag for Storbritannia og kaller situasjonen en nasjonal skam.

– Konsekvensen er at det ikke vil være noe britisk-fanget arktisk torsk solgt sammen med chips til vår nasjonalrett. Alt vil bli importert fra nordmenn som vil fortsette å selge sine produkter tollfritt til Storbritannia, mens vi er stengt ute fra disse farvannene, sier hun til avisen.

Viktige områder for britene: – Galskap

Flere av de britiske fiskerne er sterkt avhengig av torskekvoter i norske farvann. Samtidig er norske fiskere avhengige av tilgang til britiske områder.

– Norske fiskere kan ikke fiske her, og britiske fiskere kan ikke fiske i norske farvann. Det fremstår som galskap at vi begge som selvstendige kyststater ikke greier å komme til enighet.

Det er først og fremst egne myndigheter de er misfornøyd med, men de har likevel en melding til fiskeriministeren:

– Vår melding til norske myndigheter må være; forbli håpefulle. Det ser mørkt ut for våre fiskere, men vi vil fortsette å kjempe for å få en avtale på plass.

Britisk fiskerorganisasjon: – I begge lands interesse

Fram til Brexit har britene vært en del av kvotene som Norge og EU hvert år forhandler om. Administrerende direktør Barrie Deas i The National Federation of Fishermen's Organisations sier at de er skuffet.

– En fiskeriavtale er en avtale som skal bringe med seg fordeler for begge parter, sier han til NRK.

Deas poengterer at det er synd for begge land at man i løpet av det siste året ikke har

Barrie C. Deas i den britiske fiskerorganisasjonen NFFO mener det er beklagelige at partene ikke har kommet til enighet. Foto: NFFO

greid å komme til enighet.

– Begge land har den største interesse i å oppnå fortsatt kontinuitet i avtalen, sier han.

Fiskeriministeren har tro på ny avtale til 2022

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen synes det er hyggelig å høre at norske myndigheter oppfattes som pragmatisk og løsningsorientert.

– Det har norge alltid lagt vekt på å være i slike forhandlinger. Vi har lenge hatt et godt samarbeid med Storbritannia da de var medlem av EU. Forhandlingene har foregått i en god tone med folk i embetsverket som kjenner hverandre godt.

Men likevel har man altså ikke greid å bli enig.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen har tro på fremtidige forhandlinger og en ny avtale. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / NRK

Det er spesielt at britene ønsker tilgang på norske torskområder som er et vanskelig punkt.

– Vi har aldri gjort det tidligere, selv om fisken vandrer mellom norske og engelske farvann. Det blir helt feil for oss å gi ekstra fisk fra norsk side.

Fiskeriministeren sier det nå vil bli en pause fra forhandlingene, men at de har et håp om å få på plass en god avtale med virkning fra 2022.