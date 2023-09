Bønder taper millionar på at kjøtprisen går ned

Kyrne rautar og går målretta oppover mot matmor Ann Kristin Nes som ristar på bøtta med kraftfor.

Vi er ytst i havgapet i Askvoll i Vestland, der kyrne går på sommarbeite.

Lite veit dei firbeinte kyrne at dei over natta har vorte 45.000 kroner mindre verd.

– Eg håpar at matvarekjedene reduserer prisen tilsvarande i butikkane, og at dei ikkje skummar fløyten også denne gongen, seier Nes.

Bakgrunnen er at Nortura, som er bøndene sin eigen samvirkeorganisasjon, i slutten av august justerte ned prisen på storfekjøt med fire kroner.

Der prisen på «vanlege varer» blir bestemd gjennom tilbod og etterspurnad, blir prisen på jordbrukssvarar «avtalt» gjennom aktiv marknadsregulering.

Økte matpriser Sammenligningen av matvarepriser og lønnsutviklingen sier noe om du får mer, mindre, eller like mye for pengene. Når utviklingen på matvarepriser er høyere enn lønnsutviklingen betyr det at maten har blitt dyrere. Begge tallene er gjennomsnitt for angitt periode. Les mer om kilder og forbehold her. Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling Matvarer Jul 2022 – jul 2023 + 8,9 %

Lønnsutvikling Anslag for 2023 + 5,5 %

Målet til Nortura er å få opp salet av kjøt, som har stupt i lag med den generelle kostnadsauken.

– Vi opplever at nordmennene strammar litt ekstra inn. Difor måtte prisen ned, seier Ole Nikolai Skulberg, som er direktør i Nortura.

Høgare renter og auka prisar gjer at etterspurnaden etter storfekjøt har gått ned, fortel Ole Nikolai Skulberg, direktør i Totalmarknad kjøt og egg i bondeeigde Nortura. Foto: Trond A. Stenersen / NRK

For å leggje press på butikkane går samvirkeorganisasjonen offentleg ut med justeringa, og så langt er det teikn til at daglegvarebransjen fylgjer opp pris-signalet, og justerer ned prisen.

Sjølv om det er bøndene sin eigen samvirkeorganisasjon som står for justeringa, har reaksjonen blant norske bønder vore negativ.

Ann Kristin Nes har 37 ammekyr, oksar og kalvar, og leverer 12.000 kilo storfekjøt i året.

Ho seier til NRK at prisreduksjonen «fører til enno dårlegare lønsemd i ein bransje som allereie slit tungt».

Tal frå Driftsgranskingane i jordbruket frå 2021 viser at storfeprodusentane hadde ei gjennomsnittleg årsinntekt på 184.000 kroner.

Ein bransje med enorme overskot

Medan storfebøndene slit med låge inntekter, er dei norske matvarekjedene Norgesgruppen, Reitan Retail og Coop i andre enden av skalaen.

Dei tre kjedene deler i stor grad den norske matvaremarknaden mellom seg.

Nøkkeltalet viser ein svært lukrativ bransje (sjå under).

Gode årsresultat Ekspander/minimer faktaboks Norgesgruppen hadde eit årsresultat på 2,9 milliardar kroner i fjor. Året før var det på 3,9 milliardar. Reitan Retail sine årsresultat var på 2,5 milliardar kroner i fjor og 3,3 milliardar i 2021. Matbutikkar i Danmark, Reitan Convenience og Uno-X Mobility inngår i resultat. Coop Noreg sine årsresultat var på om lag 500 millionar kroner både i 2021 og 2022.

Maktkonsentrasjonen i daglegvarehandelen har dei siste åra vore gjenstand for fleire utgreiingar og politiske initiativ.

Symbolisert ved «Prosjekt daglegvare» i regi av Konkurransetilsynet, og fleire høyringforslag signert næringsministeren.

Tidlegare i år vart matgigantane kalla inn til regjeringa for å forklare kvifor prisane stig så raskt.

Norske storfeprodusentar vil tape 360 millionar kroner dersom kjøtprisen over tid er like låg som i dag. Foto: Bård Siem / NRK

Kundar forventar billegare kjøt

Nokre mil lenger aust, i ein Rema 1000-butikk i Førde i Sunnfjord, legg 16-åringane Signe Langeland og Isabell Foss kjøtdeig i handlevogna.

Dei er positive til at Nortura har redusert prisen på storfekjøt. Samtidig forventar dei at kjeder som Rema 1000 gjer det same.

– Det er viktig å få i seg proteinet og næringa som er i kjøtet. Dersom det er for dyrt blir det ikkje kjøpt, seier Signe.

Isabell Foss og Signe Langeland meiner det blir feil at bøndene får dårlegare betalt for kjøtet, medan matvarekjedene har milliardinntekter. Her i ein Rema 1000-butikk i Førde i Sunnfjord. Foto: Bård Siem

Isabell nikkar.

Dei meiner bøndene bør få betre betalt for det viktige arbeidet dei gjer.

– Dei store kjedene kan gjerne få mindre, seier Isabell.