Største prishopp siden 1987 – nå vil regjeringen ha svar

– Vi har hatt et ryddig møte, sier toppsjef Runar Hollevik i Norgesgruppen til NRK på vei ut av næringsministerens kontor.

– Vi deler bekymringen for den eksplosive kostnadsveksten vi har om dagen som fører til høy prisvekst. Det er ingen av oss tjent med. Vi ønsker å presse de prisene ned. Så vi har orientert litt om hvordan vi jobber med det, legger han til.

Hollevik understreker at kostnadsveksten vi har sett den siste tiden ikke er over.

Første aktør inn til næringsministerens kontor var Norgesgruppen. Toppsjef Runar Hollevik (til venstre) sier både han og næringsministeren er bekymret for den eksplosive kostnadsveksten. Foto: Audun Torsdalen / NRK

– Benytter kjedene muligheten nå til å ta seg litt ekstra fortjeneste også?

– Nei, det gjør vi ikke. Vårt hovedfokus er å presse kostnadene ned sånn at vi får kontroll. Resultatet vårt er svekket.

– Fikk du litt kjeft av statsråden i dag?

– Nei, jeg tror begge er bekymret for den situasjonen vi er i. Ingen er tjent med å ha den eksplosive kostnadsveksten. Så vi delte informasjon og var enige om at dette var jobb nummer én, sier dagligvaretoppen til NRK.

Aktørene som deltar i møtene med regjeringen i formiddag er Norgesgruppen, Coop, Reitangruppen, Orkla, Nortura, NHO Mat og drikke og Dagligvareleverandørenes forening (DLF).

Ingvill Størksen, direktør for politikk og myndighetskontakt i Coop, på vei inn til møtet med regjeringen. Foto: Audun Torsdalen / NRK

Største prishopp siden 1987

Prisveksten i samfunnet blir særlig trukket opp av mat og drikke, som ble 6,5 prosent dyrere i fjor. Det er det største prishoppet siden 1987, ifølge SSB.

Til sammenligning steg prisene generelt med 5,8 prosent.

Selv om matprisene også i nabolandene øker raskt, er regjeringen skeptisk til aktørene i Norge.

De vil forsikre seg om at nordmenn ikke betaler en eneste krone mer enn nødvendig.

– Vi ser med bekymring på at matvareprisene stiger ganske betraktelig. Da vil vi ha dialog med aktørene for å få gode svar på hvorfor det skjer, og ikke minst se om det er tiltak som kan gjennomføres for å skåne norske forbrukere, sa næringsminister Jan Christian Vestre til NRK i forkant av møtet.

Venter prishopp på ti prosent

– Hva slags tiltak kan være aktuelle?

– Nå må vi se hva aktørene selv forteller oss. De har over tid gitt signaler i markedet om at prisene skal opp, sier han.

Næringsminister Jan Christian Vestre har varslet flere tiltak for å styrke konkurransen i dagligvarebransjen. Foto: Tale Hauso / NRK

1. februar er det ventet et nytt prishopp på opptil 10 prosent, ifølge NRKs opplysninger.

Da skal resultatet av høstens forhandlinger mellom leverandører og dagligvarer prises inn i butikkhyllene. Store deler av fjorårets prisvekst kommer altså først i februar.

Men internasjonalt har råvareprisene for mat falt ni måneder på rad, ifølge FNs matvareindeks. Prisene var i desember lavere enn for ett år siden.

Nibio-forsker Ivar Pettersen tror matprisene totalt vil stige fem-seks prosent utover våren.

– Jeg er optimistisk når det gjelder våren totalt sett, men vi får lite grann bakoversveis i februar, sier han til NRK.

Leder for Alo-Analyse, Ivar Pettersen, peker på billigere strøm, gass og råvarer internasjonalt som hovedårsak til at prisen på mat skal roe seg framover. Foto: NRK

Minner om at regjeringen tok regningen

Et eksempel er smør, som økte i pris med 9,3 prosent i fjor sommer fra grossist, ifølge regjeringen. I butikkene økte imidlertid prisen med 22 prosent, ifølge SSB.

Regjeringen tok i fjor sommer nesten hele regningen for jordbruksoppgjøret for at folk skulle slippe at matvarene ble mye dyrere.

– Vi brukte betydelige budsjettmidler for å redusere behovet for vekst i råvareprisene. Veksten i råvarepriser som følger av et jordbruksoppgjør vil bare være en del av grunnlaget for endringer i forbrukerprisene, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) til NRK.