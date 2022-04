Bønder sender tusenvis av dyr til slakt

Erling Sande, Senterpartiet

– Mi tolking av dette er at mange bønder er i ein vanskeleg situasjon. Låge inntekter over tid kombinert med ei sterk prisauke gjer at mange matprodusentar no vurderer framtida innan yrket. Det er heilt naturleg at dei seier klart ifrå om situasjonen sin.

Lene Westgaard-Halle, Høgre

– Det er vanskeleg å vurdere om dette er ein planlagt aksjon eller ei, men eg håper uansett at bøndene nå ventar til vi har sett kravet frå organisasjonane. Høgre står fast på forhandlingsinstituttet og så er sjølvsagd vi også veldig spent på korleis landbruksministeren og hennar parti vil følge opp sine løfter til bøndene.

Geir Jørgensen, Rødt

– Dette må være en alarmklokke for alle parter i jordbruksforhandlingene. Når bondeorganisasjonene på onsdag legger frem sitt krav til forhandlingene, må de kreve det som skal til for å snu trendene i jordbruket. De må tørre å stå opp for bønder over hele landet, og ikke være redde for å tråkke på tær i Senterpartiet og departementet. Mange bønder er bekymret for at vi om den reelle kostnadsveksten spiser opp regjeringens løfter om inntektsjamnstilling. Vi vil ikke akseptere et skinnoppgjør, hvor alle løftene om ny giv i landbrukspolitikken spises opp av høye priser.

Bjørn Gimming, Norges Bondelag

– Vi vurderer at innmeldingene er et uttrykk for den alvorlige situasjonen i landbruket. Vi får mange signaler fra bønder om at det er tøft og flere teller på knappene. Vi har ikke informasjon som tilsier at dette er en aksjon. Det er avgjørende at den sterke kostnadsveksten blir kompensert i det kommende jordbruksoppgjøret i tillegg til et kraftig inntektsløft. Det handler om å bidra til sikkerhet for norsk matproduksjon.