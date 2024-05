Enighet i jordbruksoppgjøret

Bondelagene krevde i utgangspunktet 3,9 milliarder kroner, mens statens tilbud lød på 2,62 milliarder kroner. Bøndenes krav tilsvarer 82.900 kroner per årsverk og tilbudet til staten tilsvarer rundt 70.000.

Til tross for den relativt store avstanden har bondelagene og staten kommet til enighet for rammen i årets jordbruksoppgjør. NRK kjenner foreløpig ikke til hva partene er blitt enige om. Det er kalt inn til pressekonferanse klokken 11.30.

Jordbrukets forhandlingsutvalg la fram kravet sitt 26. april. Staten la fram sitt tilbud 6. mai.

Småbrukarlagsleder Tor Jacob Solberg omtalte kravet som «nøkternt», basert på antatt kostnadsvekst og de rammene som den nylig stortingsbehandlede landbruksmeldingen gir.

Tor Jacob Solberg er leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Statens forhandlingsleder, ekspedisjonssjef Viil Søyland i Landbruks- og matdepartementet, karakteriserte kravet som svært høyt. Hun viste til at vi er over den verste kostnadstoppen generelt i samfunnet, og at det slik sett kunne vært ventet et lavere krav.

Viil Søyland, ekspedisjonssjef i Landbruks- og matdepartementet har forhandlet på vegene av staten. Foto: Mette Ballovara / NRK

Partene har sittet i forhandlinger siden 7. mai og fristen for å bli enige ble satt til 16. mai.

Ny beregning

I forkant av årets jordbruksoppgjør utarbeidet regjeringen et nytt beregningsgrunnlag for oppgjøret.

Det har vært store stridigheter knyttet til denne utregningen. Stridens kjerne har særlig vært knyttet til hvor mange timer bondens årsverk skal beregnes til. Mange bønder mener at regjeringens beregning av 1750 timer er for lavt.

Les mer om vedtaket av timetallet i denne saken.

Det har vakt stort engasjement blant bøndene og blant annet ført til demonstrasjoner.