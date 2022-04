– Vi ser det som veldig viktig å styrke matproduksjonen i landsdelen for å verne om vår suverenitet mot øst. Maten er viktig for totalforsvaret her i landet, sier Frank Valø, fylkesleder i Troms bonde- og småbrukarlag.

Koronapandemien og krig har ført til økte kostnader for bøndene. Dieselprisene er skyhøye og det samme er prisene på kunstgjødsel.

Forventningene til årets jordbruksoppgjør ble ikke mindre da Budsjettnemnda for jordbruket nylig la fram sine grunnlagstall.

Tallene viser at bøndenes inntekter ligger an til å stupe med over 40.000 kroner.

I den nordlige landsdelen, hvor man allerede sliter med fraflytting, kan det derfor få alvorlige konsekvenser dersom stadig flere bønder legger ned produksjonen.

– Det er ingen andre yrkesgrupper som genererer så mange arbeidsplasser som landbruket gjør, sier Valø.

– Et årsverk i landbruket genererer 2,5 arbeidsplasser i tillegg. Hvis en bonde gjør at det blir 2,5 mennesker mer i landsdelen har det stor betydning for tilstedeværelsen her oppe.

Det ble brudd under fjorårets forhandlinger. Forventningene er skyhøye før årets jordbruksoppgjør. Foto: John- Erik Bjørlo

– Finner seg andre jobber som er bedre betalt

I dag er det rundt 1200 bønder i Troms og Finnmark. Men leder i Troms bondelag, Tone Rubach er bekymret over utviklingen i landbruket.

– Slik det er i dag lønner det seg ikke å produsere mat. De bøndene som har økonomisk mulighet til det legger ned, og finner seg jobber som er bedre betalt.

Også Rubach peker på viktigheten av matproduksjon som beredskap.

– Beredskap handler om matproduksjon, og enhver styrking av matproduksjon er derfor med å på å styrke beredskapen.

– Trenger en særordning

Frank Valø i Småbrukarlaget sier den nordligste landsdelen er sårbar når det gjelder mattilførsel.

– Varehandelen og maten vi produserer i dag fraktes til Sør-Norge, og blir lagret der på sentrale lager. Det gjør at vi ikke har egen matberedskap i nord.

Han mener Nord- Norge må sees på en på en helt egen måte.

– Vi er i en særstilling her oppe, og derfor trengs det en særordning som gjør landsdelen sterk nok til å stå imot det som kan komme av trusler.

– Det handler om tilstedeværelsen av folk og av Forsvaret som skal ha mat i både krigs- og fredstid.

Har stor betydning for Sp

Politisk redaktør i Nationen, Anne Ekornholmen, sier forslaget fra Småbrukarlaget setter fingeren på en reell problemstilling.

– Landbruket og matproduksjonen er en viktig del av totalforsvaret og totalberedskapen i landet. Det at det bor folk over hele landet er vesentlig for at vi skal klare å forsvare det mot eventuelle trusler.

– En bonde gjør at mange andre også bor i distriktet, og det er ekstra sårbart i nord der det er fraflytting.

I tillegg sier hun at utfallet av årets jordbruksoppgjør vil ha stor betydning for Senterpartiet. Hun viser til at partiet har gått kraftig ned i oppslutning på mange av de siste målingene.

– På mange målinger er Sp nede i seks og sju prosent, da er vi nede i det vi kaller grunnfjellet. Og grunnfjellet i Sp består nettopp av bønder og folk i distriktene.

Også innad i partiet er det et skyhøyt forventningspress. 22 Sp-ordførere i Innlandet omtaler situasjonen som en storskalakrise i et brev til regjeringa. De ber regjeringa ta hastegrep.

– Hvis de ikke får sine forventninger oppfylt og ikke minst de lovnadene Sp har kommet med, vil det være alvorlig for partiets oppslutning og tilliten til mange velgere.