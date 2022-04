Siste gårdsbesøk før jordbruksoppgjøret: – Blir min viktigste eksamen

– Norske matprodusenter har opplevd kostnadtsunamier på en rekke innsatsfaktorer som gjør hverdagen utfordrende. Jeg skjønner veldig godt den situasjonen norsk landbruk står i.

Det sa landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) på sitt siste av flere gårdsbesøk før jordbruksoppgjøret starter neste uke.

Borch sier hun ser at det må tiltak til.

– Selv om vi forhandler for 2023, er vi innstilt på å utbetale ekstra kostnader som har påløpt nå i 2022. Vi har vi kompensert litt for økte gjødselpriser og økte priser på bygningsmaterialer, men vi ser at det ikke er nok, sier hun.

Den siste tiden har hun besøkt mange bønder for å høre hva deres behov er. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

– En moralsk forpliktelse

Tirsdag var Borch på besøk hos bonde Gunnar Bjørndal i Evje og Hornnes kommune i Agder.

Han har satset på en fransk kurase som produserer mye kjøtt. Kostnadseksplosjon på blant kraftfôr og gjødsel har gjort at han flere ganger har vært fristet til å gi opp.

Men tredjegenerasjons-bonden kjenner på et ansvar.

– Aldri før har det vært så tydelig at vi må ha en norsk matproduksjon. Vi har trodd at verden skal være fredelig og at vi kan kjøpe mat. Slik har det ikke blitt, sier han.

Han mener vi har en moralsk forpliktelse til å fortsette å produsere mat i Norge, både for vår egen og verdens befolkning.

Bonde Gunnar Bjørndal har flere ganger vært fristet til å gi opp driften på gården i Evje og Hornnes. Foto: Siv Kristin Sællmann / NRK

– Det gjør veldig inntrykk

Borch kaller jordbruksoppgjøret som starter neste uke sin viktigste eksamen.

– Her skal vi bidra til økonomisk trygghet for norske bønder, sier hun.

Hun er tydelig på at hun forstår bøndenes bekymring.

– Det gjør veldig inntrykk. Bønder er alt fra sykepleier til vaktmester. De er en viktig yrkesgruppe som bidrar til at vi har mat på bordet.

Ikke Norge verdig

Leder i Agder bondelag Knut Erik Ulltveit sier det trengs et kraftfullt jordbruksoppgjør.

Han forteller at mange bønder i landsdelen har en sliten økonomi etter de økte kostnadene for jordbruket.

– Nå vet jeg at folk må låne penger for å kjøpe innsatsmidler. Det er ikke et land som Norge verdig, sier Ulltveit.