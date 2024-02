- Lærdal har vedtatt ein fastprisavtale som gir innbyggarane ein straumpris på 32 øre per kilowattime.

- Det har vore debatt om låge priser oppmuntrar til sløsing, men totaloversikta for 2023 viser at lærdølane ikkje bruker meir straum enn resten av landet.

- Fleire politiske parti på Stortinget meiner Lærdal-avtalen bør stå modell for ein nasjonal makspris.

- Andre kommunar med rimelege fastprisavtalar inkluderer Tokke og Modalen, og det finst ulike lokale straumstøtteordningar i fleire andre kommunar.

- Straumprisutvalet konkluderte i oktober med at den norske marknaden for straum i all hovudsak fungerer bra, men at Statnett kan vere med å styrke likviditeten i den finansielle kraftmarknaden.



