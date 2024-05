Her kunne dei fått varme rett frå fjorden, men då blir renta høgare

For å stimulere til energieffektive løysingar og styre kapitalen i grøn retning, tilbyr norske bankar såkalla grøne huslån.

Kravet er eigaren kan vise fram ein energiattest med karakter A eller B.

Karakteren blir bestemt av energimerkeordninga, som legg ein gitt «primærenergifaktor» til grunn.

I Noreg er denne lik for dei ulike energikjeldene, sjølv om fjernvarme er overskotsvarme som elles ville gått tapt. Danmark eller Sverige har på si side valt å favorisere fjernvarme.

Fordi energikarakteren berre tar høgde for mengda og ikkje eigenskapane til oppvarmingskrafta, betyr det at fjernvarmen ikkje får «betalt» for dei grøne kvalitetane sine.

Konsekvensen er at vegen fram til ein god karakter (A eller B) er lengre for fjernvarme enn for andre oppvarmingsløysingar.

I praksis betyr det at nybygg med fjernvarme som vil spele på lag med EUs taksonomi for nullenergibygg, må ha ein godt isolert bygningskropp, svært energieffektiv ventilasjon, LED-belysning og ingen eller svært lite kjøling.

Størrelsen på desse investeringane gjer at mange bustadprosjekt droppar fjernvarme til fordel for varmepumper, som gir ein raskare veg til gunstige lånevilkår.

At dei økonomiske insentiva leier vekk frå fjernvarme-alternativet er til bry for regjeringa som ønsker å stimulere fleire til å velje fjernvarme.

Olje- og energidepartementet har derfor bestilt ein ny «primærenergifaktor» som rettar opp i «utilsikta konsekvensar» av dagens ordning.

Størrelsen på denne faktoren, og «vektinga» av ho, er omstridd og gjenstand for ein politisk debatt. Departementet varslar at dei vil presentere eit utkast innan sommarferien.

Statistikk frå Enova viser at 40 prosent av norske bustader har energiklasse D. Det svarer til 1,01 million norske bustader. Berre 11 prosent har energiklasse A.

Den store majoriteten av norske bustader har energikarakter G, det utgjer 700.500 bustader.