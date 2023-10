Straumprisutvalet: – Skjønnar godt at mange vart forbanna

Kjell Ingolf Ropstad, KrF

– Straumprisutvalet skriv at straumstøtte er eit viktig verkemiddel for å jamne ut straumstøtta på kort sikt. Allereie i morgon burde regjeringa auke straumstøtta til 100 % kompensasjon over 50 øre for hushalda, slik KrF har foreslått. Som straumprisutvalet skriv ville dette «kunne gi forbrukarane ein meir føreseieleg straumpris og reduserte straumutgifter». For å jamne ut prisane skriv straumprisutvalet at ein kan utnytte eksisterande nett betre og nytte teknologi (fasevridere) til å tvinge straumen til å gå innanlands. KrF vil fremje forslag om dette på Stortinget.

Sofie Marhaug (Raudt), 2. nestleiar i Energi- og Miljøkomiteen

– Rapporten er tydeleg på at vi ligg an til høge prisar framover. Det er ein vanskeleg situasjon at vi framleis ligg an til skyhøge straumprisar, samtidig som NVE seier at vi ligg an til eit rekordhøgt kraftoverskot på 20 TWh i år. Straumprisutvalet slår fast at i ein situasjon med kraftoverskot, aukar kablane prisane. Då er det ikkje rart folk er skeptisk til storstilt kraftutbygging. Derfor må kablane regulerast, så vi ikkje tappar vassmagasina våre for eksport og høg inntening.

Lars Haltbrekken, SV

– Utvalet peikar på at prisane kan halde seg høge ut 2025. Dei peikar også på at det beste er å gjennomføre tiltak i sluttbrukarmarknaden. Då er skiping av eit statleg straumselskap ei god løysing. Førre vinter vart dramatisk for mange fordi det rett og slett var for dyrt å halde varmen. Folk måtte sitje med dyner i sofaen og la vere å bruke steikjeomnen. Det er ikkje Noreg verdig, og det må regjeringa sørgje for at ikkje skjer i vintrane som kjem. Det viktigaste regjeringa kan gjere no, er å etablere eit statleg straumselskap som kjøper inn straum frå kraftprodusentane, og sel dette vidare til forbrukarane. Staten vil sitje på ei enorm forhandlingsmakt og kan presse prisane ned på vegner av forbrukarane. I tillegg må regjeringa sjå om det lèt seg gjere å redusere eksport av kraft til utlandet på vinterstid, for å ha meir kapasitet her heime.

Gro-Anita Mykjåland, energipolitisk talsperson og parlamentarisk nestleiar i Senterpartiet

− Rapporten viser at vi har eit handlingsrom for å gjere tiltak som betrar den norske kraftmarknaden. Vi vil ha stabile straumprisar for folk og næringsliv – slik at straumprisane er eit varig konkurransefortrinn for norsk industri. No skal vi sjå på korleis vi skal bruke handlingsrommet som rapporten peikar på. Rapporten stadfestar også det Senterpartiet har sagt i årevis: Høgre, Framstegspartiet, Venstre, MDG og Ap sitt ja til EUs tredje energimarknadspakke gjorde at vi mista nasjonal kontroll over delar av energipolitikken. No må vi bruke dagens politiske handlingsrom. Ein viktig grunnpilar for å ikkje gjere situasjonen verre er det regjeringa har slått fast: det skal ikkje byggjast nye utanlandssamband. Desto tettare vi er knytt til den europeiske straummarknaden, desto likare straumprisar vil vi ha.

Une Bastholm, MDG

– Utvalet viser at det finst mange høve til å gjere straumpolitikken meir rettferdig og miljøvennleg. Vi kjem no å gå grundig gjennom rapporten og vurdere om det er nye tiltak her som raskt vart blir løfta inn i Stortinget. Rapporten nemner mellom anna at MDGs forslag om direkte utbetaling av høge statlege strauminntekter til vanlege folk kan gjere det lettare å handtere høg straumpris og samtidig halde oppe insentiva til energisparing. Vi håpar fleire parti no ser at ei slik ordning vil vere både grønare og meir rettferdig enn løysinga til regjeringa.