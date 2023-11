«Ingen flyplassar skal leggjast ned», sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) då han sist veke auka lufthamnavgiftene med 200 millionar kroner.

Det han ikkje sa var kor alvorleg pengeknipe Avinor er i.

Ifølge E24 er selskapet, som drifter 43 norske flyplassar, «på konkursens rand».

I 2012 foreslo Avinor å leggje ned fire flyplassar, og etter det NRK erfarer har samferdselsministeren fått ei ny liste med kandidatar på pulten.

– Nedlegging av lufthamner for å spare kostnader har vore eitt av fleire tiltak Avinor har synleggjort i dialogen, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Avinor er eigd av Samferdselsdepartementet.

– Må snu steinar, men lufthamnstrukturen ligg fast Ekspander/minimer faktaboks Jon-Ivar Nygård (Ap), samferdselsminister – Vi skal ha eit trygt og effektivt luftfartstilbod i heile landet på alle Avinors lufthamner. Luftfarten er avgjerande for verdiskaping og busetjing i heile landet. Det har i lengre tid vore omfattande dialog mellom Samferdselsdepartementet og Avinor om Avinors økonomiske situasjon. Nedlegging av lufthamner for å spare kostnader har vore eitt av fleire tiltak Avinor har synleggjort i dialogen. Regjeringa har heile vegen lagt til grunn at dagens lufthamnstruktur skal haldast oppe. Dette vart slått fast i Stortingsmeldinga Meld. St. 10 (2022-2023), og Stortingets slutta seg til dette ved behandlinga av stortingsmeldinga så seint som i mai i år. Dei økonomiske utfordringane Avinor står overfor tilseier at vi må snu alle steinar. Likevel er bodskapen no at lufthamnstrukturen ligg fast, og at nedlegging av lufthamner ikkje har vore vurdert som eit aktuelt tiltak for å løyse Avinors økonomiske utfordringar. Samtidig vil regjeringa jobbe for å påskunde omstillinga mot null- og lågutsleppsluftfart slik at dei første kommersielle nullutsleppsflya blir innfasa i Noreg så snart teknologien tillèt det. Dette inneber mellom anna å sjå på korleis kjøpet til staten av flyruter kan bidra til å påskunde den teknologiske utviklinga. Luftfarten må bli utsleppsfri seinast innan 2050 og vil, som stortingsrepresentant Bjørlo påpeikar, då vere ein klimavennleg og lite arealkrevjande transportform. Nøyaktig kva teknologi som blir aktuell er endå tidleg å seie, men vi følgjer nøye med på denne utviklinga. Til så lenge må vi bruke dei flya som finst, og behalde den lufthamnstrukturen vi har.

Inntektene til Avinor har fått seg ein nasestyvar etter at nordmenn byrja å fly mindre og regjeringa kutta i taxfree-kvoten. I andre kvartal fekk Avinor eit resultat før skatt på rundt 244 millionar kroner, ned frå 463 millionar kroner i same periode i fjor. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

– Flyplasstrukturen er overmoden for ein revisjon

Talet på flyplassar er i norsk politikk eit mål på kor godt landet heng saman, og derfor eit delikat spørsmål.

Då det regjeringsoppnemnde Quale-utvalet i 2020 tok til orde for å leggje ned flyplassar i distrikta, vart tilrådinga omgåande skote ned.

Tre år seinare seier fleire at tida er inne for å ta «den vanskelege praten» om det norske flytilbodet. Argumentasjonen går langs fleire spor:

Jo fleire flyplassar, jo høgare driftskostnader. Kostnader som i sin tur vert til høgare flybillettprisar.

Små lufthamner er monopoldannande fordi det ikkje er marknad for konkurrerande selskap på flyplassar med lågt trafikkgrunnlag.

Behovet for luftreisande er mindre ettersom avstandane på bakken «har krympa».

Flyanalytikar Christian Kamhaug seier til NRK at flyplasstrukturen er «overmoden for ein revisjon».

– Eg er glad i flyplassar eg, men det burde vere mogleg å konsolidere flyplassar som ligg tett. Mosjøen er til dømes berre litt over ein time frå flyplassen i Mo i Rana, og Stord er berre ein time unna Haugesund lufthavn.

Han legg til:

– Det er berre det at ingen politikar vil ta den belastninga det er å leggje ned ein flyplass.

I «grisgrendte» strøk kan avstanden til næraste flyplass ha ein eksistensiell valør. Foto: Samferdselsdepartementet

– Mange stader ligg flyplassane veldig tett

Samfunnsøkonom i Civita, Steinar Juel, meiner det er prinsipielt gale at skattebetalarane subsidierer Avinor, og at fleire bruer og tunnelar gjer det mogleg å vareta akseptable reisetider med færre flyplassar.

Frå Førde i Sogn og Fjordane er det eksempelvis fire flyplassar innanfor ein køyreradius på to timar.

– Ein kostbar struktur blir veldig synleg når bruken av fly går noko ned i ein periode. Mange stader ligg flyplassane veldig tett, medan vegane har vorte betre og har redusert reiseavstanden mellom dei, seier Juel.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård skjermar alle lufthamner i Noreg, men har bestilt ein selskapsgjennomgang for å sjå om Avinor kan effektivisere drifta. Foto: Terje Pedersen / NTB

Erik Lahnstein er leiar i NHO Luftfart, men har i to periodar vore statssekretær for Senterpartiet i Samferdselsdepartementet.

Som statssekretær førebudde han grunnen for å leggje ned Framnes lufthamn i Narvik. I byte fekk innbyggjarane betre vegsamband til stamruteflyplassen Evenes, via den nye Hålogalandsbrua. Ein vinn-vinn-situasjon, konkluderer Lahnstein.

– Å samle flytrafikken gir grunnlag for fleire ruter, høgare frekvens og lågare pris. Dessutan vart ei ulykkesutsett og rasfarleg strekning fjerna, og ein bu- og arbeidsmarknadsregion betre integrert. Les også Opptil halv pris på flyrutene i distrikta

I kronikken «Heilage lokale tilbod» beklagar han seg over at ideen om å leggje ned flyplassar er så «sensitiv» at gevinstane eingong ikkje blir utforska.

Som døme viser han til trasevalet for E39. Med ei anna løysing kunne reisetida mellom flyplassane i Volda og Sandane vore nede i 35 minutt.

– Eg skulle ønskje vi ikkje starta debatten med å spørje om kva flyplassar som bør leggjast ned. Spørsmålet bør heller vere korleis vi som samfunn får til dei beste heilskaplege løysingane med tilgjengelege ressursar, seier han.

Etter eit gryande «flyopprør» i distrikt-Noreg annonserte regjeringa i mars at ho vil styrkje rutetilbodet og halvere billettprisane på FOT-rutene. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Hans Jørgen Elnæs var tidlegare leiar i Ryanair. Han meiner dagens flyplasstruktur allereie er utgått på dato, og at utfordringane berre blir større.

– Derfor bør vi allereie no vurdere å konsolidere talet på kortbaneflyplassar, seier han.

I staden ønskjer han seg større og oppgraderte «knutepunkt» i kvart distrikt, med direkteflygingar til Europa.

– Det vil medføre lengre reisetid for dei som i dag bur i nærleiken av ein kortbaneflyplass, men oppsida er at det blir fleire flyruter og lågare billettprisar.

– Feil medisin å leggje ned flyplassar

NRK har også snakka med fleire som ikkje vil «klusse» med lufthamnstrukturen, og som peikar på at morgondagens fly snarare bør leggje til rette for fleire landingsstader.

Alfred Bjørlo (V): – Flytransporten står framfor ein teknologi-revolusjon dei 10–20 neste åra. Då er det feil medisin å leggje ned flyplassar på kortbanenettet. Elfly på kortbanenettet kan vere eit ypparleg og berekraftig alternativ til å byggje ut nye dyre vegar og jernbanestrekningar som medfører store naturinngrep.

Olve Grotle (H): – Eg ser ikkje at det er behov for ein generell debatt om lufthamn-strukturen no. Avinor har understreka at satsinga på elfly og anna nullutsleppsteknologi passar svært godt til dagens kortbanenett. Vidare at elfly kan bli eit berekraftig alternativ til andre transportformer. Alt dette taler for at det ikkje blir gjort endringar i kortbanenettet no.

Lars Viko Gaupset (MDG): – Vi ønskjer ikkje å leggje ned små flyplassar i distrikta, då dette er nødvendig infrastruktur som trengst for at folk skal få liva sine til å gå opp. Vi ønskjer ikkje å flytte Bodø lufthavn eller byggje ny flyplass i Mo i Rana, men har ikkje foreslått å leggje ned nokon av flyplassane. Først og fremst ønskjer vi å byggje ut betre alternativ til fly mellom dei store byane og gjere det dyrare å fly på desse strekningane, slik at jernbane og kollektiv blir meir konkurransedyktig.

– Fungerer relativt bra no Ekspander/minimer faktaboks Kjetil Oliversen, Norsk flygerforbund – Lufthamnstrukturen fungerer relativt bra som han gjer no. Det er vanskeleg å forsvare ei endring og utbygging basert på å auke konkurransen, som nemnt i rapporten frå Quale-utvalet. Vidare vil det føre til større naturinngrep, og medfører bruk av pengar, som kan betre brukast til å finansiere ei grøn omstilling for luftfarten i Noreg. Silje Brandvoll, direktør for Kommunikasjon og Samfunnskontakt i Widerøe – Vi har i utgangspunktet ingen synspunkt på flyplass-strukturen i Noreg. Fram mot 2035 forventar vi at dei første flygingane med nullutslepp kan gjennomførast i Europeisk Luftfart. Det Norske nettverket av mindre flyplassar er av internasjonale flyprodusentar rekna som godt eigna for ein tidleg fase av det grøne skiftet i luftfarten. Etter Widerøes vurdering er det viktig å sjå på desse moglegheitene for å skape ny mobilitet i luftfarten, og det er ikkje nødvendigvis samsvarande med ei satsing på større flyplassar som skal betenast av større fly med tilhøyrande utsleppsutfordringar. Ingvild Kilen Rørholt, fagansvarleg transport i Zero – Skal det vere berekraftig å behalde så mange flyplassar som vi har i dag fram mot 2030 og vidare må flya på dei små flyplassane bli utsleppsfri. Det er på tide med ein debatt om kva regjeringa er villig til å leggje på bordet for å sørgje for at det skjer! Ei positiv utvikling etter pandemien er at folk flyg mindre, det er bra. Då er det både bra og viktig at ein ikkje legg press på å auke talet på passasjerar for å dekkje inntektene, men finn andre måtar å gjere det på. Vi treng ei omstilling til fornybar og utsleppsfri luftfart. Odd Bovim i MDG – Mange stader i Noreg har rar flyplasstruktur, men det er ikkje alle stader vi har gode samferdselsmessige alternativ.