Idet de mørke skyene kom inn over Norge gikk også flyprisene ned.

Det bidrar til en uheldig trend, ifølge klimaforsker.

Det blir bare flere og flere fly i lufta i sommermånedene, viser en gjennomgang NRK har gjort.

Etter pandemien kastet flyselskapene fly opp i lufta. Nå ser man resultatene med lave priser for å fylle opp setene, skrev E24 tidligere.

Billige flybilletter er noe av det verre man kan benytte seg av, ifølge klimaforsker

– Hvis man som privatperson vil maksimere utslippene sine, så er billige flybilletter oppskriften. Da slipper du ut mye for en liten sum, sier seniorforsker Borgar Aamaas ved Cicero.

Seniorforsker Borger Aamaas forventer flere og flere flyvninger globalt fremover. Foto: Baard Salvesen

På to år har antall fly fra Norge i mai økt med 15 prosent, viser tall fra SSB.

Tallene for juni og juli i år er ikke klare, men etter pandemien år har antall fly fra Norge økt jevnt.

Slik har flyreiser økt i sommermånedene Globalt: Mai: Fra 2023 til 2024 økte antall flyreiser med omtrent 7 prosent. juni: Fra 2023 til 2024 økte antall flyreiser med omtrent 7 prosent. Juli: Foreløpig tall fra juli viser at det har vært en økning på 9 prosent fra 2023 til 2024. August: August er av naturlig årsaker ikke klart, men fra august 2022 til 2023 var det en økning på 23 prosent globalt. Norge: Mai: Fra 2023 til 2024 økte antall utenlandsreiser med omtrent 7 prosent. Juni: SSB har ikke tall ennå, men i fra 2022 til 2023 var det en økning på rundt 3 prosnet. Juli: SSB har ikke tall ennå, men fra 2022 til 2023 økte antall utenlandsreiser med omtrent 11 prosent. August: Av naturlig årsaker er ikke dette tallet klart ennå, men antall utenlandsreiser fra 2022 til 2023 økte med 6 prosent. Kilder: SSB, Flightradar.

– Utslippene må ned hvis vi skal følge opp Parisavtalen. Da er det dumt at vi går i motsatt retning. Det er en utfordring. Fly blir mer effektivt, men foreløpig ikke noe som monner nok, forteller Aamaas.

Lite skam til lands

De fleste nordmenn kjenner ikke på flyskam viser en Norstat-undersøkelse for NRK tidligere i sommer.

Øyeblikksbilde av flytrafikken 22. juli viser hvor tettpakka det er i luftrommet. Faksimile: Skjermbilde Flightradar / Torgeir Knutsen

Men dersom du likevel har litt skam og vil unngå maksimalt utslipp, kan du unngå flybytter på reisen, sier forskeren.

– Er det stappfullt fly, kommer du bedre ut. Men så kan jo flyselskapet sette inn et nytt fly om det er fullt, så det er et dilemma der, forklarer han.

Flyr seg til varme

Både flyselskaper og reiseselskaper merker at dårlige værprognosene gir økt pågang fra reiselystne nordmenn. Særlig utenlandsreiser har økt.

– Dette er mer enn en dobling av hva vi så i samme periode i fjor, og gjelder for bestillinger gjort for juli og august. Det er sol og varme vi vil ha, sa Eivind Hammer Myhre, senior kommunikasjonsrådgiver i Norwegian til NRK tidligere.

Tallene for juni og juli er ikke klare ennå. Men fra 2022 til 2023, økte antall utenlandsreiser med nesten 11 prosent.

Ny verdensdel skal fly

Norges økning av flyreiser er en del av en større trend, viser tall fra flysporings-tjenesten Flightradar24.

Så langt i juli har det vært over 2,2 millioner flyvninger på verdensbasis. Det er over 200.000 flere flyvninger enn i fjor.

Ifølge Aamaas står flytrafikken for rundt tre til 4 prosent av verdens utslipp. Fordi utslippene foregår høyt oppe i atmosfæren er de mer skadelige.

Frister det med en liten syden-ferie i gråværet? Det er du neppe alene om å tenke. Foto: Elise Angermo Fossland

– Det har være kontinuerlig vekst. Det var en merkbar nedgang under pandemien, men det var mest unntaket. Jeg er ikke overraska over veksten, men det er fortsatt uheldig, forteller forskeren.

Dobler antall fly

Til tross for at verden kjemper mot klimaendringene, venter verdens største flyprodusent Airbus at fler og fler vil fly. De skal doble antall nye fly innen 2040.

Norwegian, ved pressekontakt Eivind Hammer Myhre, sier til NRK at de også vil øke antall fly fremover.

– Norwegian har planlagt å fornye hele flåten inn mot 2030. Det vil gi oss lavere drivstofforbruk som igjen gir lavere utslipp og kutter kostnader. Gjennom flåtefornyelsen har vi også ambisjoner om å øke antallet fly noe, skriver han til NRK.

Det er i hovedsak bedre økonomi i Asia som gjør at antall fly vil øke. Det må vi i Norge bare akseptere, mener klimaforskeren.

– Framover vil større del av verden ha råd til å fly. I Norge har vi flydd lenge, og da kan vi ikke påberope oss at andre ikke skal fly. Det er vanskelig å kutte utslippene uten å redusere aktiviteten.