Vikarbyråer rekrutterer norske fastleger: – Vi bombarderes med reklame

Ved et legekontor i Skien blir de nedlesset av brev med saftige tilbud. Fastlege Else Worren Nygård forteller om en aktiv markedsføring fra vikarbyråene.

Reklamene dukker også opp i kanaler der fastlegene er aktive på internett.

– Vi bombarderes med reklame hele tiden. Vi er bare et tastetrykk unna å bytte jobb, sier hun.

Fastlege ved «Legene i Arkaden» og hovedtillitsvalgt for allmennlegene i Telemark, Else Worren Nygård.

For noen år siden var det ingen slike reklamer, sier fastlegen. Nå ser hun dem daglig.

Ifølge Nygård lokker de med alle godene legene ønsker å få inn i fastlegeordningen.

– På mørke dager oppleves det fristende, sier Nygård.

Desperate kommuner

Det er gode tider for vikarbyråene som formidler fastleger til desperate kommuner i krise.

NRK har tidligere fortalt om Skjervøy kommune, som tilbyr 300.000 kroner i uken for en vikarlege.

Vi har også hørt om vikarbyrå som lokker danske leger med over 200.000 kroner i måneden.

Men det er ikke bare danske leger som lokkes.

Allmennlegeforeningen får mange tilbakemeldinger fra medlemmene om at vikarbyråer kontakter dem med konkrete jobbtilbud.

– De lover gode betingelser og er tydelige på at det gir større frihet, sier leder i foreningen, Nils Kristian Klev.

Leder i Allmennlegeforeningen, Nils Kristian Klev.

– Som å gå på slang

Lederen for Allmennlegeforeningen har inntrykk av at forespørslene går bredt ut til fastleger i Kommune-Norge.

– Det er litt som å gå på slang et sted og selge det tilbake igjen for en høyere pris. Hadde jeg vært leder i en kommune, hadde jeg vært rimelig irritert hvis man rekrutterte fra legene i kommunen, som igjen kommer til å trenge dem som vikarer.

Klev beskriver en krisesituasjon som bare blir verre og verre.

– Vi er i en situasjon hvor vi mister leger hver uke, sier han.

Han mener situasjonen har skapt et marked for kommersielle krefter.

– De vil søke seg dit det er et marked og mulighet for profitt. Inntrykket er at det er flere som er «på» innenfor dette området enn tidligere.

Klev mener kommune og stat har delt ansvar for utviklingen.

Staten har ansvar for at fastlegeordningen er tilstrekkelig finansiert. Samtidig mener han kommunene har ansvar for å gjøre det attraktivt for fastlegene å bli værende.

Stigende interesse fra fastleger

I en situasjon med flere ubesatte lister og høyt press, er fastlegetjenesten helt avhengig av god tilgjengelighet til vikarer, skriver Helsedirektoratet.

De melder at vikarbruken har økt fra 2019 til 2021, blant annet har antall vikardager knyttet til ubesatte lister økt med 75 prosent.

NRK har kontaktet flere vikarbyråer norske kommuner benytter seg av. Kun to av dem har svart.

Administrerende direktør i danske VikTeam, Christian Hansen, sier at de ikke har gått aktivt ut for å rekruttere fastleger fra Norge ennå.

– Hittil har vi hatt fokus på danske og svenske vikarleger. Framover kommer vi også til å fokusere mer på norske leger, da vi opplever en stigende interesse.

Administrerende direktør i det danske vikarbyrået VikTeam, Christian Hansen, sier at de får mange henvendelser fra norske leger.

Vikarbyrået sier at det er forskjell på hvor mye den enkelte kommune er villig til å betale for en lege.

Hansen understreker at de ikke har ønske om å presse prisene unødig opp, da det kan medføre et negativt fokus på vikarbransjen.

Vikarbyrået Dedicare ønsker å tilby kompetent helsepersonell som kan gi god pleie og omsorg.

– Vi ønsker å være et godt og fleksibelt supplement til helsevesenet. Vi ønsker å tette huller som oppstår i bemanningen som følge av sykdom, ferier, helger og vakanser, sier administrerende direktør, Bård Kristiansen.

– Betaler skjorta

Mer enn 235.000 innbyggere i Norge står uten fastlege. Det viser en kartlegging fra Allmennlegeforeningen.

Og fastlegevikarene håver inn store beløp over hele landet.

– Dessverre betaler mange kommuner skjorta for å sørge for at de har fastleger til innbyggerne sine, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

Både bykommuner og småkommuner sliter med å beholde og rekruttere fastleger, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Fastlegeordningen skulle i utgangspunktet finansieres av staten. For fem år siden hadde imidlertid kommunene 400 millioner kroner i utgifter for å sikre ordningen. Siden det har regningen doblet seg, ifølge Helgesen.

– Vi ser at en del kommuner byr over hverandre, fordi det ikke er nok fastleger å få tak i.

KS-lederen mener arbeidet med å styrke fastlegeordningen går for sakte.

– Det går for tregt. Det foreligger allerede ganske mange tiltak som man bare kan sette i gang med, sier hun, og viser til legenes arbeidsvilkår, listelengder og finansiering.

– Har satt i gang flere tiltak

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Bjørkolt, mener det er uheldig om helsevesenet blir tappet for personell.

– Utfordringene i fastlegeordningen har utviklet seg over minst 10 år, men vi skal ta ansvar for å løse krisen, sier han.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Bjørkholt (Ap).

I statsbudsjettet for 2023 lover regjeringen tiltak for å styrke ordningen.

Bjørkholt sier at det også innebærer grep for å motvirke ytterligere privatisering.

– Vi jobber blant annet med ulike modeller for økt grunnbemanning og mindre vikarbruk i helse- og omsorgstjenesten.