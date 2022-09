Vikarbyrå tilbyr danske legar over 200.000 i månaden: – Eg føler eg har vore på ferie

Marian Hussein, SV

– Dette er spinnvilt, og fortvilande at vi har hamna i denne situasjonen. Kommunane er fanga i uføre der dei blakkar seg på vikarbyrå i staden for å satse på langvarige løysingar. No har regjeringa sagt ta det skal komme kraftfulle tiltak allereie i budsjettet, det forventar vi, og denne saka viser tydeleg kor viktig det er. Å kaste pengar etter vikarbyrå er å forverre helsepersonellkrisa vi står midt i, det løyser ingen ting. Både regjeringa og KS må nå på banen, og sikre kommunar som slit eit anstendig alternativ når fastlegane sviktar.

Olaug Bollestad, KrF

– Denne saka vitnar om kommunar i ein desperat situasjon, og er eit bilete på utfordringane vi står ovanfor med fastlegemangel i nesten heile landet. Det vi ser at kommunane overbyr kvarandre om dei fastlegane som er å få tak i, eller hentar inn vikarar frå utlandet for å gi dei eldre den tryggleiken dei har krav på i kvardagen sin. Skal folk kjenne seg tryggje på at dei har ein fastlege, krev det at regjeringa leverer eit godt budsjett for fastlegane. Vidare må vi tilsetje fleire av alle dei som står i kø for å bli LIS1 lege, det er heilt meiningslaust at ferdig utdanna legar går ledige. Eg forventar at regjeringa kjem med sterke tiltak for å bidra til løysingar på fastlegekrisa i budsjettet om ein månad. Vi veit kva som trengst for å byrje å sikre fastlegeordninga, og det er ikkje tid til å vente på endå eit utval.

Bård Hoksrud, Frp

– Dette er eit symptom på ei fastlegeordning som ikkje fungerer. Når nyutdanna, danske legevikarar kan tene cirka det dobbelte av kva norske fastlegar gjer, attpåtil med gratis losji viser det kva for ein desperat situasjon norske kommunar står i. Vi treng fleire grep på plass, og det raskt. Dette er ikkje lengre ei fastlegekrise, men ei pasientkrise. Derfor er det utruleg bra når private aktørar hiv seg rundt og er med på å løyse denne. For taparane når vi manglar fastlegar, det er alle dei som står utan fastlegar. Legeforeininga avslørte for berre kort tid sidan at så mange som 340.000 nordmenn kan stå utan fastlege ved nyttår. Vi må betre arbeidsvilkåra til fastlegane ved å auke basistilskotet, fjerne risiko og sørgje for auka rekruttering.

Tone Wilhelmsen Trøen, Høgre

– Dette er eit bilete på situasjonen i fastlegeordninga. Fastlegekrisa er ei pasientkrise. No står meir enn 200 000 pasientar utan fastlege. Rekruttering og stabilisering er kjerneutfordringane. Rekrutteringsutfordringane kan ikkje løysast berre med auka midlar til fastlegeordninga. Arbeidsbelastninga må ned og økonomisk risiko knytt til fastlegedrift må reduserast. I tillegg må det skapast trygge og spennande fagmiljø og sørgjast for god oppfølging og tilrettelegging i spesialiseringsløpet. Høgre meiner vi på kort sikt må vi sørgje for at det blir fleire fastlegar, og at dei får færre arbeidsoppgåver. Høgre la fram ein økonomisk forpliktande handlingsplan for fastlegeordninga på 1,6 milliardar kroner, saman med KS og legeforeininga. Vi meiner at regjeringa må få sett i gang tiltaka ein har bestemt seg for i handlingsplanen. Ein må sjå på korleis ein kan avlaste fastlegane, sjå på om fleire kan dele på oppgåvene og korleis samarbeidet med sjukehusa fungerer.

Aydar Seher, Raudt

– Det er rett at mange kommunar slit med rekruttering, men å løyse det problemet med å ty til kommersielle vikarbyrå for å rekruttere legar utan spesialisering er som å tisse i buksa for å halde varmen og så sende han til reins i staden å vaske han sjølv. Det er kortsiktig og det er dyrt. I tillegg er det oppskrifta på dårleg helseberedskap. I staden for å leggje pengar i å byggje opp dei fagfolka vi treng, blir det pøste pengar ut på kortsiktighet. Dette er eit bilete av ein vond spiral som må løysast gjennom å ta tak i sjølve problemet: fastlegekria.