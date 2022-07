Fastlegekrisa fører til bodkrig - må ut med 2217 kroner i timen til vikar

Aldri før har så mange nordmenn mangla fastlege som i år. 153 000 over heile landet har ingen lege dei kan gå til over tid.

Den desperate mangelen etter fastelegar gjer at prisane stig.

Aure kommune på Nordmøre betalar no 2217 kroner i timen for ein av vikarane sine.

Det betyr 17 736 kroner for ei åtte timars vakt.

– Det har alltid vore dyrt, men dette er ny rekord. Eg synest det er heilt forferdeleg, seier einingsleiar Geir Nielsen i Aure kommune.

Han strekar under at dette er prisen kommunen betalar til det svenske bemanningsbyrået, og at han ikkje veit kva den erfarne legen sit att med i løn.

Einingsleiar for helse og familietenester i Aure kommune, Geir Nielsen. Foto: Privat

Aukar år for år

I over fem år har bygdekommunen på Nordmøre slite med å finne fastlegar til dei 3500 innbyggjarane sine. Svaret har blitt å gå til vikarbyråa, og der har prisane stige jamnt og trutt.

Nielsen seier situasjonen har blitt verre år for år og at kommunane byr over kvarandre for å skaffe vikarar. Nyleg sa einingsleiaren neitakk då det svenske bemanningsbyrået tilbydde ein lege til 2500 kroner i timen.

– Det er ein svært uønska situasjon. Det er pengar som eigentleg skulle gått til andre kommunale oppgåver, seier han.

I tillegg er det ikkje alltid vikarane oppfyller krava.

– Det kan vere legar som kjem frå utlandet, nyutdanna eller som har vore borte frå jobb ei stund. I år har vi måtta takka nei til vikarar som ikkje har god nok fagkunnskapar, seier han.

I Aure kommune er det to legesenter. Eitt i Tustna, og eitt i Aure. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Ein million ekstra legebesøk på eitt år

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) seier at det ikkje er ei ønska utvikling at fleire kommunar må søkje hjelp hos vikarbyråa. Han seier det er resultat mellom anna av at nordmenn går meir til legen.

– Ein del av grunnproblemet i fastlegekrisa er at legane har fått for mykje å gjere. Dagens ordning har gått frå vondt til verre, seier Bjørkholt.

Ifølgje Statistisk sentralbyrå auka talet på legekonsultasjonar med ein million berre frå 2020 til 2021.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) seier at fastlegekrisa står øvst på prioriteringslista for departementet. Foto: Esten Borgos, Borgos Foto AS

– Vi ønsker ei stabil fastlegeordning, som sørger for den store helsemessige gevinsten av å ha same fastlege over lang tid, seier han.

I neste års statsbudsjett lover Bjørkholt at dei vil kome med konkrete tiltak som betrar situasjonen for kommunar, legar og innbyggjarar.

Snakkis i lokalmiljøet

Innbyggjarane i Aure følgjer med på fastlegesituasjon med spenning og fortviling. Nyleg fekk dei beskjed om legesjekkar og svar på undersøkingar kan bli utsette fordi legekontoret ikkje maktar å ta imot fleire i sommar.

– Når eg møter dei kan dei spørje om det kjem nye legar snart, eller at dei håper å få ein som kan snakke norsk. Det er heilt klart noko som opptek innbyggarane, seier han.

Frå hausten av har kommunen sikra full legedekning, gjennom eit årsvikariat. Men framleis ønskjer dei nokon som blir fast i kommunen.