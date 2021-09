Fastboende i norske hyttekommuner har fått nok, og sier meningen med å bo i en bygd blir ødelagt av hyttebygging.

Irja Godal i Vinje, Norges fjerde største hyttekommune, leder motstandsbevegelsen mot hytteutbygging. Bevegelsen har spredd seg over hele landet.

– De første hyttene dukket opp på 60-tallet. Nå er mesteparten bygget de siste 20 åra, sier Godal.

Hun er bekymret for at hytter bygges for tett på Hardangervidda, og ser at fjellområder i hele landet blir bygget ut til kanten av snaufjellet.

KRITISK: Irja Godal vil stanse hytteutbyggingen i Norge. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Vil belønne

Godal får støtte av SVs stortingskandidat Jørn Langeland. Han vil gjøre det vanskeligere å bygge hytter.

– SV vil ha en nullvisjon for tap av norsk natur. Vi kan ikke lenger bygge hytter i urørt natur, sier Langeland.

NATUR: Jørn Langeland i SV vil bevare urørt natur, og belønne kommuner som tar hensyn til miljøet. Foto: Berit Heggholmen / NRK

Som politiker ønsker han arbeidsplasser og økonomisk vekst, men ikke på bekostning av natur og areal.

– Vi vil at kommunene får et pålegg om å ha et arealbudsjett og et arealregnskap. Da kan vi kan belønne kommunene som tar vare på klima og natur, sier han.

– Spesielt

Langeland møter motstand fra Bård Hoksrud (Frp) som mener SV vil gjøre det vanskeligere for vanlige folk å bygge hytte.

Han tror at dersom det blir færre hytter på markedet, så vil prisene stige.

– Å realisere hyttedrømmen er noe mange ønsker. Det er mange vanlige mennesker som ikke har stor lommebok, sier Hoksrud.

Hoksrød mener det går an å ivareta alle interessene uten å stoppe hyggeutbygging.

– Det er spesielt at det er rødgrønne partier som står i front for dette. De som sier de er til for vanlige folk, blir dem som sørger for at kun de med penger skal få ha hytte i framtiden, sier Hoksrud.

TUSENVIS: Hyttene i Rauland står tett i tett.

440.000 feriehus

Jørn Langeland sier SV sier det ikke er en menneskerett at alle skal ha hytte.

– Det er fordi vi ikke kan ta i bruk så mye natur som det krever. SV er for å lage delingsmodeller der flere kan dele på samme hytte, sier Langeland.

Utbyggingen i Vinje skjøt fart på 2000-tallet. I dag er det registrert 5500 hytter i kommunen. Det gjør Vinje til Norges fjerde største hyttekommune.

Ifølge SSB finnes det nå mer enn 440.000 hytter og sommerhus i landet.