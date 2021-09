Synnøve Bjørgum studerer ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) i Bø, og har i likhet med studiekompisene rundt bordet i kantina fulgt nøye med under valgkampen.

De er trøtte etter en lang valgnatt foran tv-skjermen.

Studentene er spent på hva et regjeringsskifte vil føre med seg, og er tydelige på at de forventer noe nytt.

Bedre studentøkonomi

Dagen derpå har Norsk Studentorganisasjon (NSO) allerede levert ti krav til den kommende regjeringen.

– Den nye regjeringen er nødt til å satse på kunnskap, hvis vi skal lykkes i omstillingen til et kunnskapssamfunn, uttaler Tuva Todnem Lund, leder i NSO.

Studentenes ti krav til ny regjering Ekspandér faktaboks Studiestøtten økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G).

Det skal prioriteres tilskudd til bygging og oppgradering av grønne studentboliger i regi av samskipnadene, med et mål om en nasjonal dekningsgrad på minimum 20 prosent. Staten må finansiere 49 prosent av byggekostnadene.

Studenters psykiske helse må styrkes og det må satses på forebyggende tiltak. Vi ønsker en stortingsmelding om studenthelse, med formål om å finne effektive tiltak for å bedre studentens psykiske helse.

Det skal legges til rette for å ha barn som student og studiestøtten for studenter med barn skal økes til 2.5G over 12 måneder

Forventer at reversering av konverteringsordningen slik at minst 40 prosent av studielånet skal konverteres til stipend ved oppnådde studiepoeng.

Studenter som mister inntektsgivende arbeide må ha samme rettigheter som andre arbeidstakere som mister jobben.

Alle studenter skal ha tilbud om praksis av god kvalitet i sin utdanning

Alle studenter skal ha tilgang på faglig mentor.

Akademia skal ha netto nullutslipp innen 2030. Utdanningsbistand skal brukes som et virkemiddel for å sette et større fokus på høyere utdanning globalt, og bidra til å skape utvikling i og tette relasjoner med det globale sør. Kilde: Norsk studentorganisasjon.

Det første kravet på lista gjelder studentenes økonomi.

NSO krever at studiestøtten økes og knyttes til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G), som i praksis vil utgjøre cirka 30.000 kroner mer i året å rutte med for en gjennomsnittlig student.

Flere partier har gitt ulike løfter om at de ønsker å styrke studentenes økonomi om de kommer i regjering.

Et tema som engasjerer sterkt rundt bordet på Campus Bø.

– Nå har det vært flere saker om at studenter må flytte hjem fra både studier og studieplass på grunn av tynn lommebok. Dette må komme på plass snarest mulig, mener Vebjørn Kydland.

IKKE HELT ENIGE: Vebjørn Kydland og Schangar Ghafferi. Foto: Håkon Lie / NRK

Studiekompisen Schangar Ghafferi er delvis uenig i at studentene fortjener mer penger mellom hendene.

– Vi må også kunne jobbe ved siden av studiene. Vi kan ikke bare få alt servert. Slik vi har det i dag, er det kjempebra. At noen dropper ut og må reise hjem fra studie – sånn er det bare, mener han.

Bjørgum er uenig.

– Når man er student skal man kunne få studere, og ikke bruke tiden sin på å jobbe for å ha råd til å leve.

Spent på hva som kommer

At regjeringskabalen blir spennende i seg selv, er en ting. Men viktigst er hvordan endringene i politikken merkes fremover, mener Bjørgum.

– Hva slags politikk blir gjennomført? Det er nå valgløftene skal innfris. Arbeiderpartiet har sagt at en stemme til dem er det samme som å ta et klimavalg. Jeg er kjempespent på hvordan de skal sørge for å kutte nok utslipp, sier hun til NRK.

Hun er samtidig overrasket over at MDG ikke kom over sperregrensa.

– Man skulle trodd at de hadde fått høyere oppslutning. Men det sier vel litt om hvor gode de andre partiene har vært til å markedsføre seg som miljøparti, mener hun.

ENGASJERT: Synnøve Bjørgum. Foto: Håkon Lie / NRK

Ghafferi er opptatt av hvordan en ny regjering kan bidra til å styrke samholdet i samfunnet.

– Jeg vil se endringer som påvirker både hvordan vi tenker bærekraft, men også inkludering og samhold i samfunnet.