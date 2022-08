Å koble sammen Sørlandsbanen med Vestfoldbanen ble første gang foreslått i 1896.

Det diskuteres fortsatt i 2022.

De siste 30 årene har store områder i Agder og Telemark vært båndlagt for å gi plass til en sammenkobling.

Men ingenting skjer.

Nå vil grunneierne ha tilbake tomtene sine

Øyvind Fredriksen og Asbjørn Pedersen i Sannidal i Kragerø ser utover den 20 mål store næringstomta de eier sammen. Den er attraktiv der den ligger tett på E18.

Øyvind Fredriksen og Asbjørn Pedersen vil at kommunen opphever båndleggingen. Foto: Veronica Westrin / NRK

De ønsket seg jernbane, men nå vil de heller bygge næringsbygg og leiligheter.

– Har de ikke greid å bygge jernbane på 30 år, så blir det ikke noe av, tror Pedersen.

– Vi syns det er ordentlig tull, sier Fredriksen. Han vil at kommunen opphever båndleggingen.

Ordføreren i Kragerø, Grunde Wegar Knudsen forstår dem godt.

Ordfører i Kragerø, Grunde Wegar Knudsen. Foto: Randi Nørstebø / NRK

– Vi trenger et klart svar på om det blir noe av jernbaneutbyggingen, sier ordføreren. Han ønsker seg fortsatt en sammenkobling, men begynner å innse at det kan bli vanskelig.

Om ett år kan det bli aktuelt å slippe tomtene fri, tror han.

Kalles «Genistreken»

Sørlandsbanen går fra Stavanger til Oslo, via Kristiansand og Kongsberg. Vestfoldbanen går fra Skien til Oslo, innom alle Vestfoldbyene.

Hvis man koblet dem sammen ville reisetiden fra Oslo til Kristiansand bli én time kortere.

Det mangler bare seks mil.

6 mil skiller de to banene. Flere ganger er det utredet, men aldri bygget.

Grenlandsbanen, kalt «genistreken», er tegnet som en strek på kartet og i kommunene Gjerstad og Kragerø er store områder holdt på vent i 30 år.

Noe tog har de ikke sett noe til.

Sånn kan det bli lenge, sier tidligere jernbaneplanlegger Arild Herfindal.

Arild Herfindal gikk fra å være jernbaneplanlegger til togaksjonist. Foto: Mette Stensholt Schau / NRK

Han var med på å bygge det splitter nye sporet mellom Porsgrunn og Larvik. Da fikk de beskjed om å bygge dobbeltspor for at Sørlandsbanen skulle kobles på.

Før de rakk å åpne var planene skrinlagt.

Han har sluttet i Bane Nor og kjemper nå for at Intercity i Vestfold skal bygges helt ferdig. Larvik er en flaskehals. Der har man bestemt at det ikke blir noe dobbeltspor.

– Det må bygges dobbeltspor her først, sier han.

Det støttes delvis fra Jernbanedirektoratet.

Har ingen planer

I 2014 kom nyheten om at de to banen skulle kobles sammen innen 2035. Men prislappen på 22 milliarder kroner fikk planene ned i skuffen igjen.

2014: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ville ha sammenkoblingen. 2017: Etter å ha sett prislappen ble prosjektet lagt vekk.

I Jernbanedirektoratet kan ikke avdelingsdirektør Øyvind Hauge Støle se at det er mulig å bygge nå.

Har ingen planer om å bygge, sier Øyvind Hauge Støle, fungerende avdelingsdirektør for sektorsamordning i Jernbanedirektoratet. Foto: Jernbanedirektoratet

– Når og om Grenlandsbanen eventuelt bør realiseres er en politisk beslutning, men ut fra en faglig vurdering er det ikke realistisk.

De har ikke noe oppdrag fra Samferdselsdepartementet om å gå videre med planene.

– Før det skal vurderes, må vi se nærmere på om det er nødvendig med dobbeltspor eller ytterligere tiltak på Vestfoldbanen.

Han regner med det blir mindre penger til jernbanebygging framover.

– Vi må først ferdigstille det som allerede er satt i gang og finne de beste og mest kostnadseffektive løsningene, sier han.