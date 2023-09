Det er ikke uvanlig at togstrekninger stenges for å gjøre vedlikehold, men det hører med til sjeldenhetene at et så langt togstrekk som mellom Stavanger og Drammen blir stengt.

Det er hele Sørlandsbanen på om lag 70 mil.

– Vi tror det er første gang at vi har stengt en hel togstrekning. Vi er ikke helt sikre, men vi snakket om det i dag og klarte ikke å finne ut om det hadde skjedd før, sier kommunikasjonsrådgiver i Bane Nor, Harry Korslund.

I 60 timer skal det skiftes på skinner, felles trær, rydde vegetasjon, bygge ny bru og gjøre vann og frostsikring i tunnel. For å nevne noe.

– I løpet av en tettpakket langhelg vil vi utføre viktig og nødvendig vedlikeholdsarbeid, sier banesjef i Bane Nor, Atle Havnerås.

Banesjef i Bane Nor Atle Havnerås. Foto: Martin Salem / NRK

Lang planlegging

Planleggingen startet for fire år siden. I tillegg til Bane Nors folk er også et titalls entreprenører og anleggsselskap med på jobben.

– Det er langt mer effektivt å stenge en hel togstrekning og gjøre en vedlikeholdsmaraton som dette, enn å stenge delstrekninger.

Dette skal gjøres på Sørlandsbanen i løpet av 60 timer Ekspander/minimer faktaboks På deler av strekningen mellom Lura og Stavanger skiftes gamle skinner. Når jobben er gjort, vil om lag seks kilometer av Jærbanen ha nye skinner.

og skiftes gamle skinner. Når jobben er gjort, vil om lag seks kilometer av ha nye skinner. Mellom Paradis og Stavanger vil det foregå gravearbeid og felling av trær langs sporene.

og vil det foregå gravearbeid og felling av trær langs sporene. Ved Hinna/Gauselvågen utføres anleggsarbeid knyttet til etablering av nytt vann- og avløpsanlegg på tvers av sporene.

utføres anleggsarbeid knyttet til etablering av nytt vann- og avløpsanlegg på tvers av sporene. Mellom Ganddal og Hinna vil det foregå vegetasjonsrydding langs jernbanen. Dette reduserer risikoen for viltpåkjørsler og trefall over sporene.

og vil det foregå vegetasjonsrydding langs jernbanen. Dette reduserer risikoen for viltpåkjørsler og trefall over sporene. Ved Hålandsveien sør for Bryne stasjon vil det gjennom helgen pågå anleggsarbeid knyttet til etablering av nytt vann- og avløpsanlegg på tvers av sporene. Arbeidet utføres på oppdrag fra Time kommune.

sør for stasjon vil det gjennom helgen pågå anleggsarbeid knyttet til etablering av nytt vann- og avløpsanlegg på tvers av sporene. Arbeidet utføres på oppdrag fra Time kommune. Ved Varhaug og Heskestad utbedrer og forsterkes dreneringsanleggene.

og utbedrer og forsterkes dreneringsanleggene. Ved Haugstadelv mellom Vigrestad og Brusand skiftes det ut en gammel bru.

mellom og skiftes det ut en gammel bru. I Gylandstunnelen vil det gjennom helga pågå arbeid med å montere vann- og frostsikring.

vil det gjennom helga pågå arbeid med å montere vann- og frostsikring. Mellom Fidjetun og Oggevatn utfører Bane Nor diverse vedlikeholdsarbeid på signalanlegget.

og utfører Bane Nor diverse vedlikeholdsarbeid på signalanlegget. Ved Moripen viadukt mellom Nelaug og Herefoss flyttes en såkalt glideskjøt i tilknytning til sporene.

viadukt mellom og flyttes en såkalt glideskjøt i tilknytning til sporene. På delstrekningen mellom Neslandsvatn og Nelaug vil det være aktivitet med boring for nye fundamenter, innheising av nye master, strekking av kabler med mer.

og vil det være aktivitet med boring for nye fundamenter, innheising av nye master, strekking av kabler med mer. Mellom Nakksjø og Drangedal skiftes gamle skinner over en samlet strekning på om lag 3,3 km. På samme delstrekning skal fiberkabler flyttes fra gamle til nye master.

og skiftes gamle skinner over en samlet strekning på om lag 3,3 km. På samme delstrekning skal fiberkabler flyttes fra gamle til nye master. På delstrekningene Bø-Nakksjø og Bø-Nordagutu skiftes det ut såkalte isolerte skinneskjøter. I tillegg legges det nye ledeskinner i en rekke sporveksler.

og skiftes det ut såkalte isolerte skinneskjøter. I tillegg legges det nye ledeskinner i en rekke sporveksler. Ved Bø stasjon skiftes det sviller i en sporveksel i østre ende av stasjonen.

stasjon skiftes det sviller i en sporveksel i østre ende av stasjonen. Ved Hjuksebø legges det nye skinner i spor 3 ved stasjonen. Utskifting av gamle skinner blir det også over en strekning på snaut 1900 meter mellom Hjuksebø og Nordagutu .

legges det nye skinner i spor 3 ved stasjonen. Utskifting av gamle skinner blir det også over en strekning på snaut 1900 meter mellom og . På delstrekningen Darbu-Skollenborg-Kongsberg vil det foretas periodiske kontroller av anleggene som forsyner togene med kjørestrøm.

vil det foretas periodiske kontroller av anleggene som forsyner togene med kjørestrøm. Også denne helgen vil det være noe byggeaktivitet for å sikre at togparkeringsanlegget ved Kongsberg stasjon er klar til å tas i bruk i midten av desember.

stasjon er klar til å tas i bruk i midten av desember. På utvalgte deler av strekningen mellom Darbu og Krekling skiftes det ut gamle og slitte sviller.

og skiftes det ut gamle og slitte sviller. Ved Hokksund skiftes det ut bevegelige slitedeler i to sporveksler ved stasjonen. I løpet av helgen, skiftes det i tillegg ut samtlige sviller på jernbanebrua over Nøstelva .

skiftes det ut bevegelige slitedeler i to sporveksler ved stasjonen. I løpet av helgen, skiftes det i tillegg ut samtlige sviller på jernbanebrua over . Mellom Steinberg og Hokksund skiftes det gamle og slitte sviller. I løpet av helgen skiftes det også ut sviller under en sporveksel i vestre ende av Steinberg stasjon.

og skiftes det gamle og slitte sviller. I løpet av helgen skiftes det også ut sviller under en sporveksel i vestre ende av stasjon. I etterkant av hovedarbeidene vil det foregå maskinell pakking (stabilisering) og justering av sporene på delstrekningene Darbu-Krekling og Steinberg-Hokksund . Hensikten er å redusere/eliminere behovet for saktekjøringer.

og . Hensikten er å redusere/eliminere behovet for saktekjøringer. Ved Mjøndalen stasjon vil det foregå omkopling og justering av et såkalt sporfelt som står i forbindelse med signalanlegget ved stasjonen.

stasjon vil det foregå omkopling og justering av et såkalt sporfelt som står i forbindelse med signalanlegget ved stasjonen. På delstrekningen mellom Daler og planovergangen ved Papyrus skiftes det ut slitte skinner.

og planovergangen ved skiftes det ut slitte skinner. Ved Sundland verksted rett utenfor Drammen pågår et omfattende arbeid med å erstatte gammelt med nytt. Nytt omkjøringsspor, ti sporveksler skal skiftes ut og både kontaktledningsanlegget og signalanlegget skal bygges om.

Korslund understreker at de i fremtiden fortsatt må stenge delstrekninger for å gjøre vedlikehold. Bane Nor utnytter ellers også tiden på døgnet hvor det ikke går tog, til vedlikehold.

– Vi har et etterslep på vedlikehold av jernbanen i Norge på mellom 25 og 26 milliarder kroner.

Senior kommunikasjonsrådgiver i Bane Nor, Harry Korslund. Foto: Thomas Martinsen / NRK

Sørlandsbanen stenger fredag morgen mellom Stavanger og Kristiansand. Siste regiontog fra Stavanger går klokken 04.27. Fra Oslo til Kristiansand stenger banen klokken 21 fredag kveld.

På Jærbanen går siste tog fra Stavanger klokken 05.54 fredag morgen. Fra Egersund er siste tog klokken 06.20.

Jærbanen er den mest trafikkerte strekningen på Sørlandsbanen. I tre døgn kommer togene til å stå stille på denne strekningen. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Passasjerer må følge med på når bussene går

Det blir satt opp buss på togstrekningene. Bussene som skal innom alle stoppene til toget, klarer ikke å holde alle rutetidene. Togselskapet Go-Ahead har derfor også satt opp busser som stopper på noen få steder.

– Det gjelder for avganger mellom Stavanger og Kristiansand og Kristiansand–Oslo. Der skal bussene gå på avgangstidene for toget fra der det starter, sier pressevakt i Go-Ahead, Simen Lockart Rohde.

Passasjerer som skal ut og reise, må følge med på nettsidene til Go-Ahead, Vy og EnTur.

Havnerås minner om at selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog når som helst.

Han understreker at det er livsfarlig og forbudt å krysse jernbanen utenom planoverganger.

Arbeidet skal være ferdig mandag morgen.

– Vi er superglade for at folk tar mye tog, men mer tog betyr mer slitasje. Så vi har nok å gjøre. Dette blir ikke siste gang vi må gjøre omfattende vedlikehold og modernisering, sier Korslund.