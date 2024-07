Go-Ahead vil stoppe – Bane Nor nekter

Saken oppsummert: Go-Ahead ønsker å gjenoppta stopp på flere stasjoner på Sørlandsbanen, men Bane Nor nekter.

Bane Nor ønsker å fortsette å kjøre forbi stasjonene for å holde rutetidene sine, noe som har skapt opprør i berørte kommuner.

Leder av samferdselsutvalget i Telemark, Anne Nora Oma Dahle, og åtte ordførere har laget et opprop om Sørlandsbanen.

Ordfører i Midt-Telemark, Siri Blichfeldt Dyrland, uttrykker skuffelse og irritasjon over situasjonen.

Go-Ahead rapporterer at det bare har vært 19 feilfrie dager på strekningen så langt i år.

Bane Nor innrømmer at infrastrukturen er en stor del av utfordringene, med en enkeltsporet jernbane på nesten hele Sørlandsbanen og et stort vedlikeholdsetterslep. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.



Bane Nor ønsker å fortsette å kjøre forbi togstasjoner på Sørlandsbanen i Agder og Telemark.

Det er for at togene skal klare å holde rutetidene sine. Forslaget har skapt et opprør i kommunene som er berørt.

– Irritert og skuffa

– Bane Nor må gi Sørtoget anledning til flere stopp på Sørlandsbanen, slik togselskapet Go-Ahead krever, sier leder av samferdselsutvalget i Telemark, Anne Nora Oma Dahle.

Nå har hun og åtte ordførere laget et opprop om Sørlandsbanen.

En av ordførerne er Siri Blichfeldt Dyrland i Midt-Telemark kommune.

– Jeg blir irritert og skuffa, sier hun.

Siri Blichfeldt Dyrland, ordfører i Midt-Telemark kommune. Foto: John-Andre Samuelsen / NRK

Ordføreren sier at de har blitt forespeilet at de skulle få tilbake stoppene de har mistet i år.

Go-Ahead har rapportert at det bare har vært 19 feilfrie dager på strekningen så langt i år.

– Jeg synes det er helt irrelevant. Det er jo bare snakk om noen få minutter. Det som faktisk er problemet er jo infrastruktur og jernbanen. Det er veldig mye feil. Det må jo rettes opp, mener Dyrland.

Kjører likevel forbi

– Det er med tungt hjerte vi sier at noen tog må kjøre forbi noen stasjoner på noen avganger, sier Stine Smemo Strachan, kommunikasjonssjef i Bane Nor.

Stine Smemo Strachan, kommunikasjonssjef i Bane Nor Foto: Bane NOR

Bane Nor innrømmer at infrastrukturen er en stor del av forklaringen på utfordringene.

Det er en enkeltsporet jernbane på nesten hele Sørlandsbanen. Samtidig er det et stort vedlikeholdsetterslep, sier Strachan.

– Men vi ønsker at ni av 10 tog skal være i rute. Det er målet vårt og det jobber vi mot. Det er lenge siden vi har oppnådd på Sørlandsbanen, så da har vi måttet tenke litt annerledes.

– Har Bane Nor sett på andre løsninger enn å kutte stopp?

– Ja. Vi jobber kontinuerlig for å forbedre punktlighet. Vi ser på alt. Der det er mulig å legge inn ekstra krysningsspor, så ber vi om budsjett til det. Der det er mulig å forandre på ruteplaner, få godstog til å kjøre på andre tidspunkt, vi gjør alt vi kan for å få bedre punktlighet, sier hun.

Bane Nor har planlagt et møte med ordførerne i august der de skal gå gjennom deres innspill, utfordringer og løsninger.