Vinmonopolet arbeider for å øke størrelsen på deltidskontrakter og antall heltidskontrakter hos oss. Vi skulle selvfølgelig ønske at vi kunne tilby større kontrakt til alle som ønsker det. Dessverre er det ikke slik. Vi må bemanne etter kundestrøm, butikkens åpningstid, mottak av varelass og annen drift. Noen butikker er stengt deler av uken, kundene handler ofte mest mot slutten av uken, og – som i nesten all varehandel – har Vinmonopolet store sesongsvingninger og forskjeller mellom nord og sør og by og land. Alt dette gjør at det ikke er mulig å tilby ønsket stillingsbrøk til alle. For å få timekabalen til å gå opp er vi nødt til å ha både heltids – og deltidsansatte.

Hvorfor er det slik:

Mer enn 70 prosent av kundene våre er innom på torsdag, fredag og lørdag i en normaluke og det er på disse dagene vi har et større behov for ansatte i butikk. De tre første dagene av uken er det ikke tilstrekkelig kundetrafikk eller omsetning til å ha like mange på jobb som inn mot helg. Hvert fjerde Vinmonopol er stengt en eller flere dager i uken fordi det ikke er kundegrunnlag nok til å holde mer åpent.

Vi har et krav i oppdragsbrevet vårt fra Helse- og omsorgsdepartementet om å drive kostnadseffektivt, og alle butikkene våre skal dekke sine egne kostnader. Vi kan derfor ikke ha åpent når vi ikke har kunder, og alle ansatte kan derfor ikke ha en heltidsjobb. I tillegg er det store sesongsvingninger hos oss, hvor vi har betydelig økt kundestrøm til påske, rundt helligdager i mai om sommeren og til jul.

Overenskomsten vår sier at de som arbeider mye skal ha fri annenhver lørdag, og når de fleste butikkene har åpent seks dager i uken så går ikke vaktplanene opp om vi ikke kan spille på flere personer, samtidig som det ikke er nok jobb til at alle arbeider full tid.

Målet vårt er likevel at vi skal kunne redusere mertidsbruken og øke størrelsen på deltidskontrakter og antall heltidskontrakter. Vi jobber aktivt med våre tillitsvalgte for å finne gode løsninger som kan bidra til det. Det er flere av de løsningene vi så langt har sett på som vi ønsker å teste ut framover, for å kunne avhjelpe og øke forutsigbarheten for ansatte og bedriften. ledelse.

Det er ansatte som ikke er førnøyde med stillingsbrøken sin, og vi forsøker å komme frem til gode løsninger i disse sakene - for både ansatte og bedriften - før sakene ender opp i Tvisteløsningsnemnda.

Du har mange konkrete spørsmål som jeg ikke kan svare på, dette fordi det er en pågående personalsak.

Til informasjon har vi ikke åpnet butikk i Sandefjord (Fokserød), men det er vedtatt i styret i november 2023 at Vinmonopolet ønsker å åpne butikk i 2024, forutsatt at vi finner egnede lokaler i den enkelte kommune, og at kommunen godkjenner dette.