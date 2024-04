Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Over halvparten av bedriftene i utelivsbransjen trenger sommervikarer, og ukrainske flyktninger kan være løsningen.

Ukrainske Karyna Chernyshova deltar på et bartenderkurs i Sandefjord sammen med 25 andre ukrainske flyktninger.

NAV-kontorene i Vestfold har arrangert bartenderkurset, og det har vært en stor suksess med alle deltakerne som møter opp hver dag.

Deltakerne har lært om alkoholloven, kulturforskjeller mellom Ukraina og Norge, og har hatt besøk av tidligere norgesmester i bartending, Mitchell Williamson.

– Når kan du jobbe?

Det var det første spørsmålet ukrainske Karyna Chernyshova fikk da hun var på jobbintervju som bartender i Vestfold.

Etter pandemien har det kommet færre sesongarbeidere fra nabolandene våre. Men behovet for kvalifiserte vikarer er stort også i år.

I en fersk undersøkelse fra NHO Reiseliv svarer 59 prosent av bedriftene i utelivsbransjen at de trenger sommervikarer i år.

Det gir en åpning for ukrainske flyktninger som gjerne vil jobbe.

Karyna Chernyshova smakte på en rekke ulike viner i løpet av skoledagen. Etter smakingen ble vinen spyttet ut. Foto: Tom Ole Buaas

– Jeg har aldri jobbet i en bar før, men det er veldig gøy at vi får denne muligheten, sier Karyna bak bardisken.

Hun deltar på et bartenderkurs i Sandefjord sammen med 25 andre ukrainske flyktninger.

Helt nytt for Nav

I dag er bartenderskolen for ukrainere på Beist Burger & Bar i Sandefjord. Det skal smakes og læres om viner.

Sommelier Anne Lise Gundersen forklarer deltagerne hvilke viner som passer til ulike matretter.

Idéen om dette kurset kom fra utelivsbransjen selv, sier Nav-leder i Sandefjord, Ole Petter Gravningen.

Nav-kontorene i Vestfold bestemte seg raskt for å teste ut noe nytt.

– Det har vært veldig, veldig bra. Her har alle kommet hver eneste dag for å få kunnskap som vil få dem raskt ut i arbeid.

Nav-leder i Sandefjord, Ole Petter Gravningen, tror at det kan bli arrangert flere bartenderkurs for ukrainere. Foto: Tom Ole Buaas

Det er faktisk litt unikt for kurs i Nav-sammenheng, sier Gravningen. Fordi det hender jo ofte at noen faller fra underveis eller ikke dukker opp i det hele tatt.

– Har dere noen erfaring med bartenderkurs?

– Dette er helt nytt for oss og blir veldig spennende å se om vi lykkes. Tilbakemeldingene så langt tyder på at bransjen kommer til å ansette de som går her. Og da kan det fort bli satt i gang flere kurs.

Deltagerne har allerede hatt besøk av tidligere norgesmester i bartending, Mitchell Williamson.

På skolebenken har det vært fokus på alkoholloven og kulturforskjellene mellom Ukraina og Norge.

Anne Lise Gundersen var en av lærerne på kurset. Hun er sommelier, som er en vinkelner med omfattende kunnskaper om viner og brenneviner.

Nordmenn snakker fort på bar

Antall ukrainere som søker jobb i Norge stiger raskt.

Blant de som har kommet til Norge etter at krigen startet, søker nå over ti tusen personer arbeid i Norge.

Det er en femdobling i forhold til for ett år siden.

– Mange ukrainere er nå ferdig med introduksjonsprogrammet og har registrert seg som arbeidssøkere hos Nav, sier direktør i NAV Vestfold og Telemark, Anders Anundsen.

Karyna Chernyshova hadde ingen erfaring som bartender da hun kom til Norge fra Ukraina vinteren 2022.

Deltagerne fikk et eget hefte med teori om blant annet om viner og klassiske kombinasjoner med mat. Foto: Tom Ole Buaas

I ett år har hun sittet på skolebenken og lært norsk ved Larvik læringssenter.

Nå gleder hun seg til å komme ut i arbeidslivet.

– Jeg vil lære mer om norsk språk og norsk kultur. Da er det ikke bra å bare sitte på skolen, mener hun.

– Du har hatt en dag i praksis. Hvordan var det å snakke med norske kunder?

– Det er mange kunder som snakker veldig fort, så jeg får mye ekstra norskopplæring. Jeg forstår alt de sier, men jeg må bli litt bedre til å snakke selv.

Stort fall fra naboland

Det er en stor nedgang av svensker som pendler til Norge for å jobbe, viser tall fra SSB. Utviklingen blir også bekreftet av Nav og NHO Reiseliv.

Siden 2014 har antall svensker som pendler til Norge sunket. Mot slutten av 2023 var det 13.200 utenlandske pendlere fra Sverige i Norge. Grafikk: NAV

– Vi så at det ble det et stort fall i sesongarbeidere fra nære naboland. Det ser ikke ut til å endre seg, sier Merete Habberstad, kommunikasjonsdirektør i NHO. Reiseliv.

Merete Habberstad, kommunikasjonsdirektør i NHO Reiseliv. Foto: Per Sollerman

Bunnivået var naturlig nok under koronapandemien, men pendlingen fra Sverige har vært beskjeden også i tiden etterpå.

Det er et stort behov for sommervikarer i mange bransjer, forteller Habberstad.

Det er flere sommerjobber i reiselivsnæringen i år enn tidligere, ifølge NHO Reiseliv.

På hoteller og overnattingssteder trenger sju av ti bedrifter sommervikarer.

I de fleste andre bransjer, som i utelivsbransjen og andre serveringssteder, er det en liten nedgang, men fortsatt gode muligheter for å få jobb.