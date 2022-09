Vinmonopolet har fått forespørsel om å svare på det de ansatte forteller i denne saken. Her er svaret Halvor Bing Lorentzen, direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Vinmonopolet gir i en e-post til NRK:

Først så vil jeg si at ja, det er mange deltidsansatte i Vinmonopolet. En del jobber deltid etter eget ønske og en del kunne ønske seg flere timer enn de i dag har. Vi bestreber oss på at de som ønsker det skal få så store kontrakter som vi klarer å gi og vi jobber aktivt med å bedre situasjonen for de det gjelder.

Det er allikevel noen naturlige forklaringer på hvorfor vi dessverre ikke har mulighet til å tilby alle som ønsker det så mange timer som de måtte ønske opp til full tid. Den viktigste årsaken er at mer enn 70 prosent av kundene våre er innom på torsdag, fredag og lørdag i en normaluke og det er på disse dagene vi har et større behov for ansatte i butikk. De tre første dagene av uken er det ikke tilstrekkelig kundetrafikk eller omsetning til å ha like mange på jobb som inn mot helg. Det er også slik at hvert fjerde Vinmonopol er stengt en eller flere dager i uken fordi det ikke er kundegrunnlag nok til å holde mer åpent. 22 butikker har åpent kun 12 timer i uken, fire timer torsdag, fredag og lørdag. Vi har et krav i oppdragsbrevet vårt fra Helse- og omsorgsdepartementet om å drive kostnadseffektivt, og alle butikkene våre skal dekke sine egne kostnader. Vi kan derfor ikke ha åpent når vi ikke har kunder, og alle ansatte kan derfor ikke ha en heltidsjobb. I tillegg er det store sesongsvingninger hos oss, hvor vi har betydelig økt kundestrøm til påske, rundt helligdager i mai om sommeren og til jul.

Under pandemien økte salget i Vinmonopolet med nær 50 prosent. Dette fordi nordmenn handlet sin alkohol på Vinmonopolet når reisevirksomheten og dermed grensehandel og taxfreesalg stoppet helt opp. I denne perioden har mange deltidsansatte fått flere timer i arbeid. Nå, når Vinmonopolets salg er på vei ned igjen, med en 20 prosents reduksjon første halvår i år mot i fjor, er det ikke lengre behov for så mange ekstra timer i butikkene våre og vi er på vei inn i en normalsituasjon.

Vi har over en tid nå arbeidet med å se hvordan vi kan øke størrelsen på deltidskontrakter og antall heltidskontrakter hos oss. Vi jobber med et prosjekt hvor en rekke ulike løsninger vurderes. Dette arbeidet startet opp i 2018 og er noe som gjennomføres i samarbeid med den største arbeidstakerforeningen vår. Det er flere av de løsningene vi så langt har sett på som vi ønsker å teste ut framover, for å kunne avhjelpe og øke forutsigbarheten for ledelse og ansatte. I dette arbeidet ligger også å se på gjennomsnittsberegning av arbeidstid for deltider, for på denne måten er å være mer i tråd med faktisk arbeidet tid.

Vinmonopolet ønsker ikke å ha mange ansatte på lave deltidskontrakter, men for å få arbeidskabalen til å gå opp er vi nødt til å ha flere å spille på. Overenskomsten vår sier at de som arbeider mye skal ha fri annenhver lørdag, og da de fleste butikkene har åpent seks dager i uken så går dermed ikke vaktplanene opp om vi ikke kan spille på flere personer, samtidig som det ikke er nok jobb til at alle arbeider full tid. En kontrakt på eksempelvis 2,5 timer per uke høres lite ut, men det er typisk en som jobber annen hver lørdag i 5 timer, som er student eller gjør det i tillegg til annet arbeid. Vi har hatt et ønske om å formalisere dette arbeidet og har tilbudt kontrakt da vi har tenkt at det er bedre enn bare å være ekstra- eller ringehjelp. I en ansettelse av en deltid som ikke kun har en lørdagskontrakt så tilstreber vi at kontrakten er på mer enn 7,5 time i uken, som er innslagspunktet for medlemskap i Statens Pensjonskasse.

Det kommer påstander her om en fryktkultur for ledelsen, og en redsel for å bli straffet ved ikke å få vakter. Det er leit at enkelte ansatte har en slik opplevelse, men dette er ikke noe vi kjenner oss igjen i blant ansatte i Vinmonopolet. Vinmonopolet er en bedrift hvor ansatte i stor grad trives på jobb, og ønsker å bli lenge. Vår siste medarbeiderundersøkelse viser at det samlet for Vinmonopolet er et godt arbeidsmiljø med høyt engasjement og et godt lederskap. Gjennomsnittlig ansettelsestid i Vinmonopolet er 16,9 år.

Når det gjelder påstand om straff for å ha vært sykemeldt, så er dette heller ikke noe vi kjenner oss igjen i, og vi kan ikke kommentere enkeltsaker.