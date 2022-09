Denne uken kunne NRK fortelle historiene til flere ansatte i Vinmonopolet. De beskrev en arbeidsplass preget av uforutsigbarhet og fryktkultur.

Etter at saken ble publisert har 70 nye ansatte ved Vinmonopolet tatt kontakt.

De beskriver alle det samme:

Korte kontrakter, frykt for å ikke kunne betale husleien og frykt for å ta opp ting med ledelsen.

NRK spurte Vinmonopolet både om den påståtte fryktkulturen og om mengden deltidsstillinger.

De avviser at det finnes en fryktkultur i bedriften.

– Vinmonopolet tar utfordringene vi har med deltidsproblematikk på det største alvor og arbeider aktivt for å bedre situasjonen.

Fullstendig svar fra Vinmonopolet står nederst i saken.

Nytt for fagforbundet

NRK forsøkte i lang tid å få en kommentar fra fagforbundet Handel og kontor, uten å lykkes. I dag har de snudd.

Leder for forbundet, Christopher Beckham, sier hans tillitsvalgt i Vinmonopolet ikke har noen saker som dreier seg om fryktkultur.

Forbundsleder Christopher Beckham. Foto: Ilja C. Hendel / Ilja C. Hendel

– Disse 70 e-postene – for meg er dette helt ny informasjon. Dette er ikke akseptabelt. Jeg kan ikke si det tydeligere.

Beckham sier de skal bistå sine medlemmer og være tydelige med ledelsen i at arbeidsforholdene NRK beskriver ikke er innafor.

– Vinmonopolet har en særstilling i det norske samfunnet. Ledelsen har et ansvar for å gå foran med å skape en heltidskultur, fremfor en deltids- og fryktkultur.

– Må skjerpe seg

Det er Tuva Moflag, arbeidspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, helt enig i.

– Vinmonopolet er en offentlig aktør. Vi er tydelige på at de derfor skal gå i front og sørger for at folk får en lønn de kan leve av, sier Moflag til NRK.

Arbeidspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Tuva Moflag. Foto: Fredrik Hansen / NRK

Samtidig ser det ut til at de er en av bedriftene med altfor høy bruk av deltid, legger hun til.

– Det er ikke i henhold til loven, så her må Vinmonopolet skjerpe seg. Det du faktisk jobber utløser en rettighet til økt stillingsprosent. De må gå gjennom retningslinjene sine, sier Moflag.

I høst skal et lovforslag om heltid som norm i arbeidslivet behandles i Stortinget.

19 pågående saker

Beckham sier samtidig at fagforeningen nå jobber med 19 saker fra ansatte i Vinmonopolet.

De ønsker alle en høyere stillingsprosent.

Flere ansatte i Vinmonopolet som NRK har vært i kontakt med beskriver en svært uforutsigbar og stressende arbeidshverdag. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Når sakene er ferdigbehandlet tar vi kontakt med bedriften. Om vi der ikke blir enige så vil vi vurdere å ta sakene videre til rettsapparatet.

Beckham legger til at de må se hver enkelt sak opp mot lovverket og videre arbeidssituasjon.

Dette svarer Vinmonopolet

– Vinmonopolet skal selvfølgelig følge loven og skal arbeide for å være en foregangsvirksomhet på dette området.

Det skriver Halvor Bing Lorentzen, direktør for kommunikasjon og samfunnsansvar i en e-post.

Han skriver videre at de jobber med å se hvordan de kan øke størrelsen på deltidskontraktene for sine ansatte, samt antall heltidskontrakter.

– Samtidig er det ut fra den kundetilstrømmingen vi har i butikkene våre, hvor folk flest handler sin alkohol i helgen, nødt til å ha deltidsansatte for å få arbeidskabalen til å gå opp.