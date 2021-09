Mener miljøpartiene sviktet i innspurten: – Ikke den samme sprengkraften i seg

– Det blir en slags systematisk feilkilde i meningsmålingene. Det er ikke det at disse partiene taper, men de andre partiene får uforholdsmessig mange flere av de som bestemmer seg sent, sier samfunnsviter og professor i statsvitenskap ved NTNU, Anders Todal Jenssen til NRK.

Både Arbeiderpartiet (Ap) og Senterpartiet (Sp) gikk 1,7 prosentpoeng opp fra NRKs supermåling fire dager før valget. Til sammen utgjør 3,4 prosent rundt 100.000 velgere.

Professor i statsvitenskap ved NTNU, Anders Todal Jenssen. Foto: Randi Lillealtern / NRK

Sosialistisk Venstreparti (SV), Venstre (V) og Miljøpartiet de Grønne (MDG) tapte nesten tilsvarende i innspurten:

Sosialistisk Venstreparti (SV) - 7,5 %

8,9 % i NRKs siste supermåling

Ned 1,4 prosentpoeng

Venstre (V) - 4,5 %

4,9 % i NRKs siste supermåling

Ned 0,4 prosentpoeng

Miljøpartiet de Grønne (MDG) - 3,8 %

4,9 % i NRKs siste supermåling

Ned 1,1 prosentpoeng

Samfunnsviteren forklarer endringene fra meningsmålingene slik:

– De mindre partiene har veldig engasjerte velgere, og det betyr også at de at de er veldig tidlig mobilisert. Du kan si at de vet allerede før valgkampen har startet på alvor at de skal stemme på sitt parti. Derfor vil meningsmålingene gjerne overvurderte dem fordi at så mange av dem som lar seg styre og overbevise i valgkampens siste fase vil gå til de store partiene, sier Jenssen.

Jonas Gahr Støres Ap har et stort valgkampapparat og får tradisjonelt valgresultater like gode eller bedre enn meningsmålingene. Så også i år.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre like over midnatt etter valget. Foto: Annika Byrde / NTB

Les også: Slik stemte vi

MDG derimot havnet under sperregrensen på 4 prosent og tapte dermed kampen om å få en eller flere av de 19 utjevningsmandatene til Stortinget.

– Ikke den samme sprengkraften

Anders Todal Jenssen mener miljøpartiene også har mistet noe av sprengkraften.

– Det er også noe rart med miljøpolitikken. Når du hører unge folk snakke om miljøpolitikken får du inntrykk av noe som skjedde det siste året. Men det første store miljøvalget i Norge var i 1973, og så hadde vi et stort miljøvalg i 1989. Det er en historie som har gjentatt seg, og det gjør at mange velgere nå kjenner argumentene fra miljøsiden og motargumentene til dem veldig godt. Og da får det ikke den samme sprengkraften i seg, som når mange tror det er en helt ny og overraskende sak, sier Jenssen.

Miljøpartiet de Grønne går riktignok frem 0,6 prosentpoeng sammenlignet med stortingsvalget i 2017, men de taper 3,7 prosentpoeng sammenlignet med kommune- og fylkestingsvalget for to år siden.

– Rabiate valgresultater

Trygve Slagsvold Vedums Sp fikk 13,6 prosent av stemmene. Foto: Lise Åserud / NTB

– Her tror jeg det er en annen situasjon. I Norge har vi den situasjonen at valgdeltakelsen er lavere ved kommune- og fylkestingsvalg. Det henger nok sammen med at sakene som engasjerer folk i stortingsvalg ikke står like sterkt i disse lokalvalgene.

– Slik at når færre stemmer blir det færre til de store partiene?

– Ja. Ute i Europa ser du dette veldig tydelig ved valg til EU-parlamentet. Man får tilsynelatende helt absurde og rabiate valgresultater som avviker fordi deltakelsen er så lav. Det blir på en måte aktivistenes valg, sier Jenssen.