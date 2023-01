Han er førstemann inn i Hogsnes helsehus i Tønsberg.

– Det ser mer ut som et hotell, enn et sykehjem, synes Bjarne Repål.

Hans nye hjem er Norges første institusjon med pasientovervåkning på alle pasientrom døgnet rundt og har «alt» av moderne teknologi.

Denne uka åpnet Norges mest høyteknologiske helsehus i Tønsberg.

– Jeg er veldig spent på det digitale og hvordan det vil virke. Vi er veldig glade det ikke er roboter som kommer, ler han.

Kommunens dyreste

Med en prislapp på mer enn en halv milliard er helsehuset kommunens dyreste byggeprosjekt noensinne.

Huset vil være spekket med den nyeste velferdsteknologien på markedet. Det skal gi pasientene mer ro, økt trygghet, større bevegelsesfrihet og raskere hjelp.

Charlotte Bjørnsen er prosjektleder for satsingen. Hun er trygg på at teknologien ikke vil gå på bekostningen av menneskelig kontakt.

– Tvert imot. Teknologien vil frigjøre menneskelige ressurser, og dermed gi dem mer tid til å være sammen med pasienter som har behov for hjelp og sosial kontakt.

Sensor skanner rommene

Kjernen i teknologien er et pasientvarslingssystem som heter RoomMate.

Sensoren skanner rommet hele døgnet og varsler personalet dersom noe skulle skje.

Hvis pasienten for eksempel faller eller beveger seg unormalt, sendes det et varsel. Den reagerer også på lyd.

Varselet går rett til de ansattes mobiltelefoner.

Hvis en pasient faller på rommet sitt, blir de ansatte varslet på mobilen med en gang. Du trenger javascript for å se video. Hvis en pasient faller på rommet sitt, blir de ansatte varslet på mobilen med en gang.

Den vil ikke bare varsle om at noe har skjedd, men skal også kunne forebygge uønskede hendelser og reagerer ved enkelte bevegelser i senga.

– Hvis man vet at dette er en pasient med stor risiko for å falle og behov for tett oppfølgning, kan man gå inn umiddelbart og faktisk rekke å forhindre fallet.

Løsningen legger også til rette for toveiskommunikasjon mellom pasient og pleier.

Bjørnsen understreker at RoomMate ikke er en kontinuerlig overvåkning av pasientene.

– Selv om sensoren gir mulighet for visuelt tilsyn, vil ikke de ansatte kunne se inn på pasientrommet med mindre pasienten ber om det selv.

Stolte

Ordfører i Tønsberg, Anne Rygh Pedersen (Ap), mener dette er Norges råeste helsehus.

– Et pent hus og godt sted å være. Her er det satset på det aller nyeste vi har av teknologiske løsninger som gjør at pasientene skal få best mulig pleie, sier hun.

– Det er vi veldig stolte av.

Mandag var det offisiell åpning av Hogsnes helsehus. Ordfører i Tønsberg, Anne Rygh Pedersen og beboer, Bjarne Repål feiret sammen. Foto: Robert Hansen / NRK

Beboer Repål gleder seg over omgivelsene og den gode plassen de kan bevege seg på.

– Fikk jeg besøk av to stykker på rommet jeg hadde tidligere, så var det fullt. Her er det stort og fint. På badet er det danseplass, faktisk.