Etter at NRK publiserte saken om «Silje», som først flere år senere innså at hun hadde voldtatt en mann, har rundt tjue menn tatt kontakt.

De forteller sine historier og er glade for at temaet blir tatt opp. For noen av dem tok det lang tid før de selv forsto at de hadde vært utsatt for et overgrep.

Voldtatt etter jobbfest

– Trodde med en gang at det var meg, men min opplevelse er nok lenger tilbake i tid, skriver «Arne» i sin e-post.

Han ønsker ikke å stå frem med sitt virkelige navn, men har møtt NRK.

I mange år skal han ha båret på den vonde hemmeligheten alene, før han til slutt gikk på en psykisk smell.

– Jeg har aldri hørt at det går an å bli voldtatt som mann. Jeg trodde bare at jeg var en svekling som måtte godta det.

«Arne» forteller at han var i starten av 20-årene da det ble holdt en avskjedsfest på jobben.

Da han skulle på toalettet, skal han ha blitt dyttet inn av en kvinnelig kollega. Hun låste døra, og trakk ned buksene hans.

«Arne» sier videre at han fikk panikk og løp ut. Men han skal ikke ha sluppet unna henne likevel.

Morgenen etter satt hun på sengekanten med en røyk og tittet på han, ifølge «Arne». Ellers husket han ingenting av hva som hadde skjedd.

VIL FORTELLE: «Arne» sier han har opplevd et seksuelt overgrep på 1990-tallet som har preget livet hans. Nå vil han fortelle sin historie. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Jeg fikk sjokk

To kollegaer hadde fulgt han til leiligheten etter festen kvelden før. Men hvordan kvinnen også hadde kommet seg inn dit, vet han ikke.

«Arne» forteller at han var naken da han våknet opp i senga, og at blikket hennes var festet på han. Kroppen hans skal ha vært full av kloremerker.

– Jeg fikk sjokk. Jeg kjente at noe hadde skjedd nedentil.

I ettertid fikk han vite at noen kvinner hadde veddet på hvem som fikk han til sengs først.

Denne natta ble starten på en vanskelig periode, ifølge «Arne».

– Jeg skammet meg og ville ikke snakke om det. Jeg tenkte at dette ikke er normalt. Det var jo en dame, så dette må jeg bare holde hemmelig. Hvordan ville andre snakke om meg som mann?

Er du utsatt for seksuelle overgrep? Ekspandér faktaboks Her kan du få hjelp: Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte: 800 57 000

Hos legen eller lokal legevakt: Ring 116 117

Overgrepsmottak: Finn ditt nærmeste

Politiet: Ring 02800

Alarmtelefonen for barn og unge: Ring 116 111

Noknorge: https://noknorge.no/

Krisesenter: Finn ditt krisesenter Ulike hjelpeorganisasjoner du kan kontakte: Utsattmann: http://utsattmann.no/

Nasjonal veiviser ved vold og overgrep: https://dinutvei.no/

Alarmtelefonen for barn og unge: https://www.116111.no/

DIXI Ressurssenter: http://dixi.no

– Skjønner at jeg ikke er alene

Det skal først ha vært i samtale med en psykiater mange år senere at hendelsen kom fram. Da hadde «Arne» møtt veggen, og var alvorlig syk.

Han gjorde aldri noe mer med saken, men tror han ville anmeldt det hvis det hadde skjedd igjen.

«Arne» leste historien om «Silje», og sier den betydde mye for han.

– Jeg skjønte det bedre da. Jeg skjønner at jeg ikke er alene.

En mann vi kaller «Bjørn» vil også dele sin opplevelse. Han var, i likhet med «Arne», i starten av 20-årene da han skal ha blitt utsatt for en sovevoldtekt.

Han forteller at det tok 20 år før han forstod at han hadde vært utsatt for et overgrep.

Kvelden hadde startet med noen øl på byen sammen med kjæresten og en gjeng bekjente. Men på nachspiel gikk det galt, ifølge «Bjørn».

– Jeg ble perpleks

I huset hvor etterfesten ble holdt, skal «Bjørn» ha våknet med buksa nede, og en fremmed kvinne oppå seg.

– Jeg ble perpleks og tenkte det var kødd. Jeg lurte på hvor dama mi var, og kom meg opp av sofaen, dyttet henne bort og gikk hjem.

På vei hjem følte «Bjørn» at han hadde vært utro. Men han turte ikke å fortelle det til noen.

– Jeg tenkte ingen ville tro meg. Jeg er en mann, og det er det de forventer. Jeg holdt stille om det. Men i årevis etterpå var det noe jeg tenkte på, og følte meg dritt på grunn av det, forteller han.

Han snakket aldri med kvinnen igjen. Men han skal ha fortalt historien til en venninne flere år senere som sa: «Du ble jo voldtatt. Du ble utsatt for et overgrep».

Frem til nå hadde «Bjørn» alltid tenkt at det var han som hadde gjort noe galt.

– Jeg hadde kjempedårlig samvittighet overfor hun jeg var sammen med, og har ikke fortalt henne det den dag i dag.

Han liker fremdeles ikke å snakke om det som skjedde.

– Jeg er redd for reaksjonene, at jeg ikke blir trodd.

Les også: Meiner kvinner er freda som overgriparar: – Det er for lite belyst

Få henvendelser til politiet

Historiene til «Arne» og «Bjørn» er trolig ikke unike. Mange menn opplever seksuelle overgrep, men melder aldri fra.

Støttesenteret for kriminalutsatte gir råd og veiledning til kriminalutsatte, og er et tilbud hvor politiet samarbeider med SMISO, Nok-sentrene og krisesentre.

TABUBELAGT: Seniorrådgiver Petter Jacobsen Hjelseth ved støttesenteret for kriminalutsatte hos Sør-Øst politidistrikt tror det er store mørketall på menn som opplever seksuelle overgrep.

Av 850 henvendelser til støttesenteret i fjor, var kun 5–7 fra menn som var utsatt for seksuelle overgrep.

– Jeg vil tro at det er mer tabubelagt for en mann å ta kontakt med hjelpeapparatet og politiet. Vi får håpe at vi klarer å fange opp flere av dem framover, sier seniorrådgiver Petter Jacobsen Hjelseth ved støttesenteret.

Flere velger å anmelde saken etter en samtale med senteret, ifølge Hjelseth. Disse får oppfølging fra en støtteperson.

– Til oss kan man snakke trygt. Vi oppretter ikke straffesak uti fra det som de forteller til oss.

Hjelseth mener «Siljes» historie har vært positiv for å rette fokus mot temaet.

– Jeg vil tro at det åpenbart er noe som får mørketallene ned, sier han.

NRK har ikke vært i kontakt med kvinnene som skal ha utført voldtektene av mennene som er intervjuet i denne saken. Derfor er begge historiene kun fortalt fra den ene parten i sakene.