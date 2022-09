«Silje» voldtok en mann.

Kvelden hadde vært fin, med fest og god stemning. For første gang skulle «Silje» og flørten hennes sove på samme rom.

De var ikke et par, men det lå i kortene at dette kanskje kunne bli noe mer.

– Han var dritings. Jeg hadde bare tatt et par shots, så jeg var ikke særlig påvirka. Så la vi oss, begynte å rote, uten klær, forteller «Silje».

Her kunne historien fått en helt annen slutt. Men vendingen denne natten tok, begynte å hjemsøke henne for et par år siden. Det har gått over ti år, og hun har ikke delt sine tanker med noen, før nå.

– Jeg har sagt det til min samboer, jeg har sagt det til dere og jeg har sagt det til psykologen min. Jeg har faktisk ikke sagt det til noen fler. Alt annet som skjer i livet mitt vet de fleste rundt meg om, for jeg er som en åpen bok. Men akkurat dette ...

Hun stopper opp.

– Tror du noen synes det er rart at du velger å gå ut og snakke om dette?

– Ja, det tror jeg, fordi det er tabu. Fordi jeg tror noen ikke tror at det går an å voldta en mann.

– Kjempeklønete

Vi kaller henne for «Silje», men hun heter egentlig noe annet. Hun er bosatt på Østlandet, og NRK har møtt henne i forbindelse med dette intervjuet.

Hun håper hennes historie kan bidra til at flere menn tør å fortelle at de har opplevd seksuelle trakasseringer og overgrep. Hun har dårlig samvittighet for det som skjedde, og vil bryte tabuet om at kvinner også kan voldta.

– Kvinner kan også voldta, det er ikke bare menn som gjør det, sier «Silje».

Livet etter voldtekten var utsvevende, og hun hadde stadig nye partnere. «Silje» var vant til at kroppen hennes var det eneste som var verdifullt for menn.

Det som skjedde denne natta, husker hun som klønete.

For midt i den heftige kyssingen, sovnet mannen som «Silje» var så oppslukt i.

– Så hadde jeg den ideen da, om at alle menn vil ha sex, til enhver tid. Så jeg prøvde å fullføre et samleie. Jeg prøvde å tilfredsstille han, selv om han sov. Og kanskje meg selv.

Det ble ikke noe mer, og hun la seg til å sove. Dagen etter virket alt greit, ifølge «Silje».

– Han var kanskje litt stille, men det kunne jo være fyllesyke.

– Det jeg trodde var normalt, var ikke det

Etter denne dagen forsvant gradvis kontakten mellom dem. Det ble noen tekstmeldinger frem og tilbake.

– Jeg prøvde å ta kontakt, men til slutt fikk jeg aldri mer tak i ham.

Først nå tror hun at hun har forstått hvorfor.

«Silje» har aldri snakket med denne mannen igjen.

Først et tiår senere, da «Silje» møtte sin nåværende mann, fikk hun øynene opp for hva som hadde skjedd.

Den nye mannen lærte «Silje» å sette grenser. Han sa «nei» til sex, når han ikke hadde lyst. Og han respekterte at hun gjorde det samme.

– Det var ikke noe mas, eller «kom igjen, da». Det var bare «ok», og det var så uvant.

Det var da det gikk opp for «Silje». Alt av hennes tidligere intime erfaring var grenseoverskridende.

– Det jeg trodde var normalt, var ikke det. Jeg innså at selvfølgelig er det sånn det skal være, selvfølgelig er et nei et nei.

– Det som skjedde var feil

Det eneste «Silje» vet, er at mannen hun voldtok ikke har anmeldt henne. Hun tenker at det kanskje ikke er så rart heller.

– Det skjønner jeg godt, for det er fryktelig tabu at en mann blir voldtatt av en dame.

Hun har tenkt at hun kanskje burde ta kontakt med ham igjen. Samtidig vet hun ikke om det hadde gjort ting bedre.

– Jeg vet jo ikke om han tenker at det var et overgrep.

– Har du tenkt på å snakke med ham?

– Kanskje hadde det vært en befrielse for ham, å få en anerkjennelse for at det som skjedde var feil. Kanskje det hadde vært å ripe opp i et sår, som egentlig ikke trengs å gjøres noe mer med. Kanskje lever han godt og fint der han er nå.

– Du vet ingenting om han?

– Nei, ingenting. Jeg husker ikke etternavnet hans heller. Jeg har et fornavn og sted.

Ettersom «Silje» ikke har mer informasjon om mannen, har heller ikke NRK lykkes med å få kontakt med han. Derfor har denne historien bare én side.

At menn også kan bli voldtatt, var noe «Silje» aldri har tenkt på som mulig. Og hun er usikker på om hun fortjener straff.

– Store mørketall

Det er flere enn «Silje» som trenger mer kunnskap om menns sexlyst. Det erfarer daglig leder, Ingvild Hestad Torkelsen, ved det gratis hjelpetilbudet Nok. Norge.

Ifølge Torkelsen er det en vanlig misforståelse at menn er mer seksuelle enn kvinner. Hun mener det er på tide å anerkjenne at menn også har grenser.

– Menn kan være fysisk større og sterkere, og man forventer kanskje at de kan sette grenser. At de ikke opplever det på samme måte, fordi de har en annen fysikk.

Torkelsen forteller at menn de har snakket med, sier at de blir latterliggjort.

– Det er en ting som folk fremdeles tuller med. Noen menn sier «hvis du har vært utsatt for et overgrep, er du heldig». Det er mye fjasing, som ikke bidrar til en større åpenhet, eller trygge rom for menn.

VET FOR LITE: Selv i en stor studie med over to tusen mannlige deltakere, var det så få menn som rapporterte voldtekt at vi ikke har nok informasjon til å beskrive noe mønster når det gjelder relasjoner til overgriper, forteller Ingvild Hestad Torkelsen i Nok. Norge. Foto: Nok. Norge

Det er grunn til å tro at det er store mørketall for overgrep på menn, ifølge Torkelsen.

– Det er en grunn til at man vegrer seg for å fortelle. Hvordan blir man møtt, vil folk tro meg, eller vil de le det litt vekk? Frykten for hvordan det blir mottatt, gjør nok at mange venter.

Derfor betyr det mye for menn å kunne lese om andres erfaringer, vite at andre har opplevd det samme som dem, sier Torkelsen.

Hun mener det er viktig at man tar lærdom, slik «Silje» har gjort.

– Det er veldig fint at hun erkjenner det hun har gjort, at hun tør å sette ord på det, og lære av det.

Skal se på problemstillingen

I slutten av august ble det satt et nytt Mannsutvalg, som blant annet skal se på tabuet med menn som utsettes for seksuell vold. Både når det gjelder voldsutøvelse og voldsutsatthet, men også seksuell trakassering.

Torkelsen er spent på hva de kommer frem til.

– Jeg er veldig glad for at alle de tre punktene er en del av det mandatet. Man vil ikke at menn skal bli utsatt for seksuelle overgrep, og man vil heller ikke at de skal være overgripere.

Utvalget skal ledes av Claus Moxnes Jervell. Han mener seksuell vold er et alvorlig overgrep, og at alle som opplever dette bør få tilbud om hjelp.

– Vår jobb i Mannsutvalget blir å få fram kunnskapen vi har om gutter og menn som rammes, og foreslå tiltak slik at de skal få hjelp, sier Jervell.

I mandatet til Mannsutvalget står det følgende;

«Menn utsettes også for seksuell vold, men forskning tyder på at seksuelle overgrep er svært tabubelagt for menn, og at menn utsatt for seksuell vold møter særskilte barrierer for å søke hjelp.»

Er du utsatt for seksuelle overgrep? Ekspandér faktaboks Her kan du få hjelp: Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte: 800 57 000

Hos legen eller lokal legevakt: Ring 116 117

Overgrepsmottak: Finn ditt nærmeste

Politiet: Ring 02800

Alarmtelefonen for barn og unge: Ring 116 111

Noknorge: https://noknorge.no/

Krisesenter: Finn ditt krisesenter Ulike hjelpeorganisasjoner du kan kontakte: Utsattmann: http://utsattmann.no/

Nasjonal veiviser ved vold og overgrep: https://dinutvei.no/

Alarmtelefonen for barn og unge: https://www.116111.no/

DIXI Ressurssenter: http://dixi.no

– Jeg skammer meg

Tilbake i stua hjemme hos «Silje» ruller følelsesballen med kaos videre. På spørsmålet om hun selv mener hun fortjener straff for det hun gjorde, er hun i tvil.

– Jeg vet ikke om dette har påvirket han i det hele tatt. Men hvis det har det, så er det fryktelig urettferdig at det ikke har fått noen konsekvenser. Så sånn sett, ja. Samtidig føler jeg at jeg har blitt påvirket av rare samfunnsnormer, rundt menn og sex. At voldtekt alltid handler om kvinner.

At hun har levd nærmest grenseløst i starten av voksenlivet, bør ikke være noen unnskyldning for det hun har gjort, mener «Silje» selv.

Nå håper hun åpenheten hennes kan føre til at flere menn tør å si «ja, det har jeg opplevd».

– Jeg skammer meg over at jeg har gjort det. Jeg er flau over at jeg ikke visste bedre. Jeg er flau over at jeg sitter her, og sier at «nei, jeg fortjener ikke straff». Jeg er flau over at jeg skylder på samfunnet, samtidig så føler jeg meg berettiget til det.

Hun beskriver følelsene sine som «kjempemotstridende», og som en «ball av kaos».

– Vi snakker om en gråsonevoldtekt, selv om jeg liker ikke det begrepet. Voldtekt er voldtekt. Men vi snakker om en situasjon som kunne ha vært fin. Men som jeg, av uvitenhet, tråkket over en grense.

Hun oppfatter at holdningen i samfunnet tilsier at alle menn alltid vil ha sex.

– Menn skal liksom ikke si nei, de skal ha lyst til enhver tid, og det må vi slutte med. Samfunnet må slutte med det.

Seksuelle overgrep mot menn: Ekspandér faktaboks 11 prosent av menn hadde vært utsatt for seksuelle overgrep

9 prosent av alle kvinner og 1 prosent av alle menn over 18 år hadde vært utsatt for voldtekt minst én gang i livet.

Av 199 menn har 79 prosent ikke anmeldt overgrep,16 prosent av overgrepene ble anmeldt. Til sammenligning ble det registrert 1401 kvinner/jenter som hadde opplevd overgrep. 61 prosent valgte å ikke anmelde, mens 28 prosent ble anmeldt.

De som svarte at saken(e) ikke var anmeldt, kunne utdype dette i et åpent svar. Mange svarte her at de ikke ønsket å anmelde, eller at de vurderte anmeldelse/ikke var klar for å anmelde. Blant de som ga nærmere begrunnelser, oppga de fleste belastning og frykt. En del fortalte at de ikke ble trodd, eller trodde saken ville bli henlagt.

Videre beskrev flere utsatte forhold rundt sin egen reaksjon, som at de hadde fortrengt/ikke helt forstått situasjonen, følelser av skyld og skam, og at de ikke ville at noen skulle få vite om det. Kilder: Folkehelseinstituttet og Bufdir