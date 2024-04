Det retten anser som det groveste overgrepet skjedde på et hotellrom i forbindelse med en jobbreise i 2019.

Der hadde Skiensmannen i 20-årene avtalt å dele rom med en jevnaldrende mannlig kollega.

Utpå natten skal han ifølge dommen ha løftet dynen av kollegaen, og masturbert vedkommende uten at han merket det. Samtidig filmet han overgrepet.

Offeret var uvitende om det som hadde skjedd, før han selv ble opplyst om hendelsen i et avhør med politiet fire år senere.

Det forteller statsadvokat Christer Gangsø, som var aktor i saken.

Christer Gangsø, statsadvokat. Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

– Dette var helt nytt for han da politiet viste ham det de hadde funnet blant beslagene, sier han til NRK.

Filmet barn og voksne på sitt eget bad

Mannen er også dømt for en rekke tilfeller der han har filmet barn og voksne på sitt eget bad med skjult kamera.

Blant dem som er filmet er mannens ekssamboer, hennes venninne og en tidligere svigerinne.

Han tok vare på opptak som viste dem nakne.

I tillegg ble venner av barna filmet da de gikk på do.

Mannen er også dømt for å ha søkt etter og lagret seksualiserte bilder av barn.

Avslørt på nett

Saken ble først oppdaget av den ideelle organisasjonen NCMEC.

Høsten 2022 tipset de norske Kripos om at det var lastet opp 11 filer som viste seksualiserte bilder av barn i alderen 13-15 år.

Dette ble koblet til mannens navn i Skien, og Sør-Øst politidistrikt iverksatte etterforskning av saken.

Retten besluttet at det var grunnlag for å ransake, og den 18. april 2023 gikk politiet til aksjon.

Det ble ransaket både hjemme hos mannen og på arbeidsplassen hans.

Det ble tatt beslag i flere digitale enheter som politiet undersøkte nærmere. Der gjorde de store funn.

– Blant beslagene fant man det som viste seg å være bevis for andre straffbare handlinger knyttet til videoopptak og bilder tatt av andre personer i domfeltes hjem, opplyser Gangsø.

– Fasinasjon for nudisme

Det ble totalt funnet 365 unike mediefiler som er kategorisert som overgrepsmateriale/seksualisering av barn.

Tiltalte har i retten forklart at han har en fasinasjon for nudisme, og at han derfor har surfet på ulike nettsteder og lagret nakenbilder av både barn og voksne.

Han forklarte at han startet med å søke og lagre seksualiserte bilder og filmer av barn fra han gikk på ungdomsskolen.

I den perioden fant han de groveste bildene og filmene som ble funnet av politiet på hans datamaskin.

Han forklarte også at han i årene fra 2020 til 2023 søkte mye på åpne nettsteder. Han erkjente at han har søkt etter og lagret seksualiserte bilder av barn i denne perioden.

Han lagret bildene og filmene i mapper på datamaskinen sin, og nummererte bildene.

– Han skal ikke ha delt private opptak på nett, sier Gangsø.

Vedtar dommen

Mannen har langt på vei erkjent samtlige tiltalepunkter.

Han ble dømt til fengsel i to år og fire måneder i Telemark tingrett. Han må også betale en oppreisning på 130.000 kroner til mannen som ble utsatt for overgrep på firmatur.

Dommen samsvarer med aktors påstand.

Jonny Sveen forsvarte mannen i tyveårene. Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

– Min klient har vedtatt dommen, sier mannens forsvarer, Jonny Sveen, til NRK.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Dommen ble avsagt i februar, men først gjort tilgjengelig for offentligheten 29. april.