Sommeren 1997 blir ti år gamle Hans Inge invitert med på hyttetur av en venn av moren hans. Hans Inge kjenner ikke mannen så godt, men blir med på turen.

De kommer frem til hytta og går rett ned til vannet for å fiske. Etter lite fiskelykke går de tilbake. På vegen opp til hytta plukker mannen opp flere fuglefjær. Hans Inge legger merke til dette, men tenker ikke så mye over det. Illustrasjon: Jonas Løken Estenstad

Det blir natt, og de legger seg. Hytta har to senger. Hans Inge legger seg i den ene, mannen i den andre tvers over rommet.

Mannen reiser seg opp og trekker frem fjærene han plukket opp. Så begynner han å beføle Hans Inge på penis.

– Liker du det? Får du ståpikk?

Hans Inge får ikke til å bevege seg. Han fryser til.

Har du blitt utsatt for seksuelle overgrep? Ekspandér faktaboks Her er flere ulike hjelpeorganisasjoner du kan kontakte: Utsattmann: http://utsattmann.no/ Noknorge: https://noknorge.no/ Nasjonal veiviser ved vold og overgrep: https://dinutvei.no/ Alarmtelefonen for barn og unge: https://www.116111.no/

Åpner seg på Instagram

Det har gått 24 år siden denne hendelsen.

Hans Inge Stenhaug fra Berlevåg i Finnmark er nå trebarnsfar og samboer. Det var først tidlig i 20-årene at traumene kom. Han våknet svett på natten etter mareritt der han gjenopplevde overgrepet.

Det gikk bedre etter at han ble henvist til terapeut. Han åpnet seg om hendelsen og fikk etter hvert slutt på marerittene.

Nå bruker han sosiale medier til å dele budskapet om at åpenhet hjelper.

– Menn skal kunne snakke om følelser uten å føle skam. Jeg vil nå ut til flest mulig for å hjelpe flest mulig.

Etter koronapandemien har hjelpeorganisasjonene opplevd at flere menn enn tidligere tar kontakt for å be om hjelp til å takle overgrep.

Men det er likevel langt fra nok.

Flere åpnet seg under pandemien

Jarle Holseter har i likhet med Hans Inge blitt utsatt for seksuelle overgrep som barn. Han holdt på hemmeligheten frem til han var 37 år. Det var helt ødeleggende for ham.

Nå leder han hjelpeorganisasjonen Utsattmann. Alle som jobber frivillig her, har selv opplevd overgrep. Nå hjelper de andre menn i samme situasjon.

– Veldig mange menn går jo og bærer på sine hemmeligheter til alt annet raser rundt dem.

Jarle Holseter leder lavterskeltilbudet Utsattmann. Der menn som selv har opplevd seksuelle overgrep hjelper andre menn som er i samme situasjon. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Utsattmann sier de har opplevd markant økt pågang det siste halvannet året. Holseter forteller at mange av dem som har kontaktet dem, ikke har hatt noen andre å henvende seg til.

– Vi er et lavterskeltilbud der de kan rådføre seg. Det koster ikke noe.

For mange av de faste tilbudene var selvfølgelig stengt.

– Hos oss sitter det folk med egne erfaringer. Det er en liten trøst for dem som nå må vente med å komme seg tilbake til sitt faste tilbud.

Vil fjerne all skam

Det har lenge vært tabu for menn og gutter å prate om overgrep.

Menn som tror de viser at de er sterke ved å holde et overgrep for seg selv, tar feil, mener Hans Inge Stenhaug.

– Det gjør oss egentlig bare svakere. Jeg har blitt en mye sterkere person etter at jeg snakket fullt ut om det.

Ved å dele historien sin ønsker han å gjøre det normalt å prate om overgrep.

Holseter støtter dette. Han mener at utsatte menn burde gå fremst med lys i lykta.

– Det er mange av oss, flere enn det samfunnet tror. Det at andre står frem hjelper den enkelte.

Han ser at flere og flere menn nå tør å snakke om følelser.

Kontakt om seksuelle overgrep

– Vi vet jo at det er langt flere som er utsatt for vold og overgrep enn dem som søker hjelp og melder ifra om det, sier Tove Bruusgaard, avdelingsdirektør ved Bufdir.

Tove Bruusgaard i Bufdir oppfordrer flere menn å melde ifra om vold og overgrep. Foto: Tine Poppe / Bufdir

Lenge har det vært slik at rundt én av fem av dem som melder fra om seksuelle overgrep, har vært gutter og menn.

Selv om det er langt flere kvinner og jenter som er utsatt for seksuelle overgrep, er det en målsetting for hjelpesentrene at flere utsatte menn tar kontakt med dem.

Bruusgaard forteller at alarmtelefonen for barn og unge har fått flere henvendelser fra barn og unge om seksuelle overgrep det siste året.

I april i 2020 åpnet alarmtelefonen en egen chattetjeneste der barn og unge kunne henvende seg. Målet var å gjøre det lettere for dem som trenger det å ta kontakt.

Det finnes ikke totalstatistikk på hvor mange som henvender seg til hjelpeorganisasjoner. Etter NRKs undersøkelser er det imidlertid klart at flere organisasjoner har opplevd en økning fra både kvinner og menn.

Som tiåring ble Hans Inge utsatt for et seksuelt overgrep. I dag har han overkommet skammen og snakker åpent om hendelsen. Foto: Teresa Godding

Åpenhet om misbruk gir lettelse

For Hans Inge var det som at ett tonn ble løftet av skuldrene da han åpnet seg for første gang. De han valgte å dele det med, fikk forståelig nok bakoversveis.

Ingen så på Hans Inge og tenkte at «der er et overgrepsoffer».

Det tok en stund etter overgrepet før han forsto at det ikke hjalp å skjule det.

– Det føles veldig godt å åpne seg. Alt blir en lettelse. Jo mer man snakker, jo bedre blir det.

I 1999 ble overgrepsmannen dømt for overgrep mot fem andre barn. Han ble dømt til fem år fengsel og å betale økonomisk oppreisning til barna.