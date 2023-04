Høyesterett avviser Tjøme-saken

Dermed blir dommen fra lagmannsretten stående.

I januar ble arkitekt Rune Breili og tidligere byggesaksleder Harald Svendsen på Tjøme dømt for grov korrupsjon. De ble dømt fordi Breili gratis tegnet et hus for Svendsen.

Samtidig satt Svendsen og behandlet Breilis byggesøknader til Tjøme kommune. Selv har de ment at de er uskyldige og at det var en vennetjeneste.

I Agder lagmannsrett ble Breili dømt til fengsel i 9 måneder. Svendsen fikk 11 måneders fengselsstraff. Begge anket dommen til Høyesterett.

Fire runder i retten

Saken har tidligere vært fire runder i rettsapparatet. I tingretten ble de dømt til åtte måneders fengsel. Begge to ble lettet da de ble frifunnet i lagmannsretten. Men dommen ble opphevet av Høyesterett. Dermed kom saken opp på nytt i lagmannsretten i desember 2022.

Etter at de ble dømt i lagmannsretten i januar i år, anket de dommen til Høyesterett. De mener lagmannsretten gjorde saksbehandlingsfeil. De anket også lovanvendelsen og straffen.

Gransking av byggesaksavdelingen

Saken startet i juni 2017. Da avslørte NRK at en annen ansatt i Tjøme kommune tok betalt for å fylle ut byggesakspapirer han selv behandlet. Mannen ble suspendert. Kommunen gransket byggesaksavdelingen og sendte en rapport til politiet.

Politiet startet etterforsking og Breili og Svendsen ble tiltalt. Deretter har saken vært flere runder i rettsapparatet.

Da kommunen så nærmere på byggesaker for hytter i strandsonen, fant den også flere saksbehandlingsfeil. Færder kommune jobber fortsatt med flere hundre slike saker.