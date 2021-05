Byggeskandalen på Tjøme: Har funnet feil i alle saker til nå

Over 500 saker står på lista over saker som skal sjekkes. Til nå har Færder kommune sett på 150 av dem. Samtlige hadde feil.

Nylig var det tilsyn ved hyttene på bildet over. Alt som er markert i rødt er ulovlig, ifølge kommunen.

Ekteparet Charlotte Merethe Bartnes og Erik Bartnes, som eier begge hyttene, har ikke svart NRK.

Deres advokat, Anne Tellefsen, skriver i en e-post at alle tiltak på eiendommene i deres eiertid er utført i henhold til tillatelser fra kommunen.

– De er derfor uenig i fremstillingen i tilsynsrapporten. De vil fremlegge bevis for tiltakenes lovlighet til Færder kommune innen den satte fristen, skriver hun.

Andre hytteeiere i samme situasjon har også hevdet at alt var og er i orden. Men kommunen står som regel på sitt.

Her er noen eksempler:

Neholmveien 61 Kommunen og hytteeier er ikke enige om tennisbanen er lovlig eller ikke. I tillegg er en stor del av et svaberg kappet av og fjernet. Hytteeieren har ikke kommentert saken ovenfor NRK. Sjøbusand 54 Hytta i rødt er revet. Den ble påbegynt av daværende byggesaksleder i Tjøme kommune. Sønnen som overtok ble truet med bøter av kommunen. Han følte han ikke hadde noe annet valg enn å rive alt. I dag er det bare jord og stein tilbake. Havnaveien 39 Pernille Sørensen og Dagfinn Lyngbø har fått et langt brev fra kommunen. Blant annet om at det bebygde arealet er dobbelt så stort i forhold til det som godkjent. Ekteparet er uenige med kommunen, men jobber for at alt skal bli lovlig. Gryteskjær Hermine Midelfart og Peter Malling har en hytte med en rekke ulovlige tiltak, ifølge kommunen. De blir også etterforsket for ulovlig sprenging, men mener de er uskyldige. De vil nå søke om å få alt godkjent i etterkant. Flekkenveien 80 Her har kleskonge Joakim Varner satt opp drivstoffpumpe ved sjøen uten å søke. I tillegg har terrassen og kjelleren blitt utvidet. Varner sier dette er privat og påvirker ingen andre enn ham selv og hans familie. Hønsøveien 73 Også her har kommunen påpekt en rekke feil. Blant annet skal terrassene være for store og badebassenget ble revet og bygget nytt uten søknad, ifølge kommunen. Hytteeieren har ikke svart på våre henvendelser.

Tar strandsone fra folket

Ofte dreier det seg om noen få kvadratmeter. Men samlet sett bygging i strandsonen store konsekvenser.

Strandlinjen langs hele Norges kyst er under press. Her har et område tilsvarende 12 000 fotballbaner blitt privatisert på 20 år. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Dette har skjedd til tross for at det egentlig ikke er lov til å bygge langs kysten.

Noe av forklaringen er ulovlige tillatelser.

I Færder kommune ble de første alvorlige feilene funnet på grunn av den såkalte Tjøme-saken.

I korte trekk handler den om korrupsjon, og saksbehandlere som skal ha gitt tillatelser til langt mer enn de hadde anledning til.

To saksbehandlere og en arkitekt ble også tiltalt og dømt i tingretten, men saken er anket.

Styreleder for arkitekten

Arkitekten som ble dømt heter Rune Breili. Han er daglig leder i Breili & partnere AS.

Firmaet har ansvaret for svært mange av de store hyttene som nå blir undersøkt.

Blant dem er hytta øverst i saken. Men det finnes enda en kobling. Hytteeierne Charlotte og Erik Bartnes er medeiere og sitter i styret i Breili & partnere AS.

Arkitekt Rune Breili har hele tiden avvist at han har gjort noe galt. Han vil ikke kommentere saken. Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

Det har de vært i ti år. De to har ikke besvart NRKs henvendelser.

Advokaten deres sier de ikke har noen kommentarer til dette.

Arkitekt Rune Breili skriver i en e-post at han ikke ønsker å svare.

Tar oppvasken

Flere hytteeierne protesterer kraftig på kravene som er kommet etter kommunens tilsyn. Noen har truet med søksmål, gjerne via advokat. Men kommunen står på sitt.

Hos Statsforvalteren får hytteeierne liten hjelp. Regelverket er strengt, og kommunen får ofte medhold.

– Det er viktig at folk har tilgang til strandsonen også om 100 år, sier ordfører Jon Sanness Andersen i Færder kommune. Foto: Henrik Bøe / NRK

Ordfører i Færder, Jon Sanness Andersen fra Arbeiderpartiet, mener det er viktig å rydde opp.

– Loven forplikter kommunen til å følge opp ulovligheter. Jeg tror også folk ville reagert på det hvis vi ikke hadde tatt dette på alvor, sier han.

Han mener også at det kan avskrekke andre fra å gjøre noe uten å søke.

Ultimatum

Noen av hytteeierne har revet det som er ulovlig bygget. Flere steder har kommunen truet med bøter. Men de fleste sakene er ikke avgjort ennå.

Det vil sil at hytteeierne kan søke om å beholde alt, men da behandles saken som om det ikke er bygget allerede. Det vil si at også disse risikerer riving og bøter.

I noen tilfeller er også hytteeierne anmeldt av kommunen. En sak er henlagt. To andre er fortsatt under etterforskning av Økokrim. Det er ikke kjent hvilke to saker det dreier seg om.

En tredje sak blir etterforsket av det lokale politiet.