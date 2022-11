Det har vært stor bekymring for at medarbeidere med nøkkelkompetanse forlater fylkeskommunene, etter at det ble klart at fylker splittes opp igjen.

Fylkene Troms og Finnmark, Viken og Vestfold og Telemark har vedtatt å dele seg opp.

Linn Johnsen var en viktig del av fylkeskommunens satsing på det grønne skiftet. Halvparten av de ansatte i hennes avdeling har sluttet.

6 av 12 sluttet

Johnsen flyttet fra toppjobb i Olje- og energidepartementet i Oslo for å lede et nytt klima- og energinettverk i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

En jobb hun aldri hadde tatt, dersom hun hadde visst at fylket skulle deles.

– Jeg ville ikke søkt jobb i et så lite fylke i dag. Det blir små fagmiljøer, også mindre enn andre regioner som har slått seg sammen og valgt å forbli sammenslått, sier Johnsen.

Linn Johnsen har allerede god kontakt med kollegene på det nye kontoret sitt i Skagerak Energi. Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

Nå har hun gått til det private næringslivet. Utfordringene i ny jobb lokket, men det var delingen av fylket som ga motivasjon til å søke seg bort.

– Jeg fikk en spennende jobb. Men det er klart at prosessen ble trigget av at fylkeskommunen skulle splittes og at de da må splitte fagmiljøet, sier hun.

Johnsen mener fylkeskommunen blir svekket på hennes fagfelt. Nå er det tilbake til start, sier hun.

– De må jo bygge opp på nytt. Det blir litt «stop and go». Da tar ting lengre tid på et område der vi egentlig har veldig dårlig tid.

I tillegg til klimaseksjonen har seksjon for teknologi og digitalisering mistet en håndfull ansatte.

Der rekrutterer de nå fem nye medarbeidere.

Beklager splitting av fylket

Gunn Marit Helgesen (H) blir ikke overrasket om viktig kompetanse forsvinner fra fylket.

– Det var et av mine poenger imot splitting. Nå ser vi konsekvensene av det. Så det er jo egentlig bare å beklage at det vedtaket ble fattet, sier hun.

Gunn Marit Helgesen (H) i fylkestinget i Vestfold og Telemark. Foto: John-André Samuelsen / NRK

Helgesen mener det er grunn til å være bekymret for fagmiljøene i den nye fylkeskommunen.

– Mens alle andre fylkeskommuner rigger seg for framtiden, blir Vestfold og Telemark satt mange år tilbake i tid, sier hun.

Sven Tore Løkslid (Ap) er også urolig. Han leder det nye hovedutvalget som skal bygge det nye fylket Telemark og opplever at folk han gjerne ville hatt med videre slutter.

– Det er en utfordring vi har nå. Spesielt innen klimaområdet har vi mistet veldig god, kompetent arbeidskraft.

Sven Tore Løkslid (Ap) har permisjon fra jobben som fylkesvaraordfører, for å gjøre jobben med å bygge nye Telemark fylke. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Attraktiv arbeidsplass

Vestfold og Telemark fylkeskommune mener at de ikke har opplevd kompetanseflukten flere har fryktet.

Det siste halve året har 355 ansatte sluttet, viser fylkeskommunens egne tall.

194 av dem sluttet på grunn av at de var i en midlertidig stilling. 61 ansatte har gått av med AFP, alders- eller uførepensjon.

95 ansatte har sagt opp, mens 5 medarbeidere har sluttet av andre grunner.

I samme periode har fylkeskommunen fått 222 nye medarbeidere.

– Etter å ha gått gjennom disse tallene er konklusjonen at Vestfold og Telemark fylkeskommune er en attraktiv arbeidsplass. Vi har få ansatte som slutter, og vi har gode og kvalifiserte søkere til de stillingene vi lyser ut, sier Arve Semb Christoffersen en skriftlig uttalelse.