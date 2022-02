– Det er verdt det. For oss unge har identitet alt å si, sier Emilie Kittelsen.

Hun er en av mange unge som ikke bryr seg om pengene, og vil dele opp Vestfold og Telemark.

Det går mot splittelse av fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark. Troms og Finnmark har allerede bestemt seg for å gå hver til sitt.

Totalprisen for å dele opp de fire regionene vil ligge på opp mot 700 millioner kroner, ifølge fylkeskommunene selv. I tillegg kommer økte driftskostnader for hvert eneste år.

Opp mot 700 millioner for å splitte fylkene. Er det verdt det? Ja, absolutt. Nei, for et sløseri. Jeg bryr meg ikke. Vis resultat

19 av 20 ungdommer som NRK har snakka med i Vestfold og Telemark ønsker skilsmisse.

– Jeg vil jo bo i et fylke der jeg føler at jeg hører hjemme, sier Matteo Chirico fra Vestfold. – Det er store forskjeller på by og bygd. Så jeg synes vi burde være hver for oss, mener Mathilde Austjord Slyngstad fra Telemark. – Jeg mener det vil være verdt å splitte fylkene. Koste hva det koste vil, sier Silje Erlandsen fra Vestfold. – Jeg har ikke merket noen forskjell etter at vi slo oss sammen, men jeg synes det er bedre at vi er hver for oss, sier Gunnhild Moen Lofthus fra Telemark. – Fylket blir så stort, og det blir mindre fokus på de små tettstedene, mener Rebekka Brattgjerd Andersen fra Vestfold. – Det er for store kulturforskjeller, og jeg mener vi bør skilles, sier Saamund Kvålseth Midtbøen fra Telemark.

70 prosent vil skilles

En meningsmåling utført av Sentio for NRK og Amedia viser at et stort flertall ønsker å splitte Vestfold og Telemark.

Mer enn 2 av 3 unge under 30 år svarer at de vil dele opp fylket.

I Viken har 61 prosent mellom 30-39 år svart at fylket burde løses opp. Samtidig mener halvparten av de under 30 at oppløsning av Viken ikke er verdt pengene.

Ida Bitustøyl Tveiti er ungdomsrådsleder i Vinje i Telemark. Hun er ikke overraska over tallene.

– Jeg tror mange synes Telemark er veldig kjært og nært. Vi ønsker å holde på historikk, dialekt og kultur, sier Tveiti.

– Det er noe spesielt med stedet du kommer fra. For de fleste telemarkinger handler det til syvende og sist om følelser for eget sted.

Ungdommer vil splitte fylket Du trenger javascript for å se video.

Hvor mye skal en følelse koste?

Mye tyder på at det er hjertet som styrer når de unge skal ta stilling til fylkesoppdeling eller ei.

Regninga vil komme på opp mot 100 millioner kroner for å splitte opp Vestfold og Telemark. Over halvparten av de under 30 år svarer at det er verdt pengene, ifølge undersøkelsen fra Sentio.

– Identitet og følelse har en større betydning enn penger, sier Emilie Kittelsen, som representerer Ungdomsrådet i Tønsberg.

FØLELSE MED BETYDNING: Emilie Kittelsen mener følelse og stedsidentitet er viktig for ungdommen. Foto: Karoline Stangenes / NRK

Stedsidentitet – stor betydning i ung alder

Mattias Øhra er pedagog og universitetslektor ved Universitetet i Sør-Øst Norge. Han forteller at identitet har stor betydning for alle mennesker, men spesielt de unge.

– Det er i ungdomsårene identiteten utprøves og skal skapes. Stedsidentitet har man tidligere trodd har hatt mindre betydning i moderne tid. Men det viser seg kanskje at det er snarere tvert imot, sier han.

I Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark er det fortsatt ikke vedtatt om det blir en fylkesoppdeling.

15. februar skal fylkestinget for Vestfold og Telemark ta stilling til om fylket skal skille lag.