Fylkestinget har bestemt seg – det blir splittelse

Fylkene Vestfold og Telemark ble slått sammen og har vært ett storfylke siden 1. januar 2020.

Mange har ønsket en oppdeling.

1. mars er fristen for å søke regjeringen om å få lov til å splitte sammenslåtte fylker.

Tirsdag ble det altså vedtok fylkestinget oppsplitting av fylket med 42 stemmer for og 19 stemmer mot.

– I dag er noen glade og noen skuffet. I morgen er vi i arbeid for innbyggernes beste, sa fylkesordfører Terje Riis-Johansen etter at fylkesoppdelingen var vedtatt.

– Vestfold og Telemark fylkesting har nå gjort et svært betydningsfullt vedtak. Med et stort flertall har fylkestinget vedtatt å søke om å dele opp fylket og fylkeskommunen. Målet er å velge fylkesting for Vestfold og for Telemark høsten 2023, så at de nye fylkene vil være etablert til januar 2024, fortsatte han.

Nytt forslag

Et felles forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sv og Rødt gikk inn for å sende en søknad om å splitte Vestfold og Telemark.

Forslaget ble lagt fram under fylkestingssamlinga i Langesund, og ble stemt over tirsdag ettermiddag.

De fire partiene krevde også at staten skulle betale alle omkostninger ved en deling, og at også statsforvalteren for Vestfold og Telemark skulle deles.

Det ble flertall for splittelse i fylkestinget i Vestfold og Telemark etter flere timers debatt tirsdag ettermiddag.

I forslaget ble det også bedt om at regjeringen følger opp egen Hurdalsplattform og styrker lokaldemokratiet gjennom å desentralisere vesentlig flere oppgaver og myndighet fra staten til fylkeskommunene.

Fylkesvaraordfører Sven Tore Løkslid (Ap) var tydelig på at det som nå skjer ikke er fylkesadministrasjonens skyld, men at det er en ren politisk beslutning.

AVGJØR: Fylkestinget stemte tirsdag ettermiddag for å sende en søknad om å splitte fylket. Foto: John-André Samuelsen

Tidligere i dag sa statsforvalter Per Arne Olsen til NRK at en splittelse av fylket ikke nødvendigvis betyr at statsforvalteren deles opp.

– Det er ingen automatikk i at statsforvalteren følger fylkesinndelinga.

– Tristeste dagen i mitt liv

– Dette er den tristeste dagen i mitt politiske liv, sa Gunn Marit Helgesen (H), tidligere fylkesordfører i Telemark, under tirsdagens debatt i fylkestinget.

– TRIST DAG: Den tristeste dagen i mitt politiske liv, sa Gunn Marit Helgesen (H) som er tidligere fylkesordfører i Telemark. Partiet er delt i saken. Foto: John-André Samuelsen / NRK

Hun advarte mot svært sårbare fagmiljøer når man må bygge opp to administrasjoner.

– Det gjør vondt å være del av dette i dag. Selv om vi er gode kollegaer, kommer dette til å bli vondt, sa hun.

Hans Edvard Askjer (KrF) angrep Ap for å binde representantene i denne saken.

– Her sitter det representanter som offentlig har gitt til kjenne sin sorg, i likhet med meg, men som er tvunget til å stemme mot sin egen overbevisning. Jeg synes oppriktig synd på dem, men føler avmakt og fortvilelse over at representantskapet stiller seg over de folkevalgte representantenes vilje i en så viktig sak, sa han.

Frode Hestnes (Frp) sa dette om hvorfor det har gått galt med Vestfold og Telemark som fylke.

– Jeg trodde ikke vi skulle bruke millioner på å løse konflikter i toppledelsen. Jeg trodde ikke vi skulle oppleve ordfører, i hvert fall ikke fra Vestfold, som klager på at fylkespolitikerne ikke kommer ofte nok på besøk.

– Jeg trodde ikke vi skulle få ordførere som klagde på at de måtte bytte logoer fordi de hadde utropt seg selv til regionhovedstad, sa Hestnes.

Sommerfugler i magen

Linn Johnsen er ansatt i Vestfold og Telemark fylkeskommune, der hun leder et stort klima- og energinettverk.

SPENT: Linn Johnsen er ansatt i fylkeskommunen. Hun var spent i forkant av tirsdagens møte. Foto: MAGNUS SKATVEDT IVERSEN / NRK

Hun hadde sommerfugler i magen før avgjørelsen i fylkestinget var tatt.

– Ja, jeg har det, selv om det egentlig er avgjort på forhånd, sa hun til NRK.

– Hvorfor det?

– Vi lurer på hva som kommer til å skje, alle vi som jobber i fylkeskommunen, kanskje særlig administrasjonen. Det blir omstilling framover.

– Det er forventet at vi skal ha bånn gass samtidig som man har satt bilen i revers.

– Er du litt oppgitt?

– Ja, jeg er det. Jeg tror det er lov til å si det i dag, sier Johnsen.

Ap bandt gruppa

Sist lørdag møttes representantskapet i Vestfold og Telemark Arbeiderparti for å bli enige om hva de skulle mene.

Avstemmingen den dagen viste et klart flertall for å dele opp fylket. Partiet bandt gruppa, og dermed måtte alle stemme ja til å dele opp fylket, enten de ville eller ei.

Med Arbeiderpartiet bundet var det klart hva resultatet skulle bli.

Koster opp mot 100 millioner

Det er tidligere anslått at det vil koste mellom 80 og 100 millioner kroner å splitte opp Vestfold og Telemark.

Ordfører i Færder kommune, Jon Sannes Andersen (Ap), er en av dem som har ønsket en oppdeling.

Han har tidligere argumentert oppdelingen med at Vestfold-kommunene er mer ensartet, at det er korte avstander og mange innbyggere.

I desember 2021 ble det utført en meningsmåling, der det kom frem at 7 av 10 vil tilbake til de to fylkene Telemark og Vestfold.

JA OG NEI: Dette er slik kommunene stiller seg til splittelse. Foto: Skjermdump

Slik fungerer fylkeskommunene: