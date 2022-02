Johnsen flyttet til Skien sammen med datteren på 4 år da hun fikk jobben med å lede et nytt klima- og energinettverk i sammenslåtte Vestfold og Telemark for snart to år siden.

Bak seg hadde hun en 14 år lang karriere som siviløkonom i Oslo og Brussel, blant annet i Olje- og energidepartementet.

Det nye fylkets satsing på hennes kompetanseområde fristet.

– Jeg søkte jobben for å få et større fagmiljø. Jeg hadde ikke søkt hvis ikke fylkene var slått sammen, sier Johnsen.

Vil splittes

Nå er hun i ferd med å angre dypt.

Etter bare to år vil fylkene tilbake til de gamle grensene.

Tirsdag sa et stort flertall i fylkestinget at de vil be regjeringen om en oppsplitting.

Linn Johnsen er skuffet over vedtaket.

– Resignert og oppgitt, sier hun om avgjørelsen.

– Jeg har tidligere spilt inn til fagforeningen at den dagen de går for en splittelse, søker jeg en annen jobb. Det var det sterkeste jeg klarte å komme med, sier hun.

– Blir du litt lei deg?

– Ja, jeg blir det. Vi har ment at samarbeid er et viktig bærekraftsmål og det mener vi fremdeles. Men det her er ikke et godt eksempel på det, sier Johnsen.

Hun er bekymret for prosessen videre.

– Nå er det mye usikkerhet. Jeg er redd for den faglige utviklingen og det oppdraget vi har som samfunnsaktør, sier hun.

– Uro og støy

1. mars er fristen for å søke regjeringen om å få lov til å splitte sammenslåtte fylker.

Fylkespolitikere i Vestfold og distrikts-Telemark var klare på at de nå ønsker at fylkene deles opp.

SA JA: Flertallet i fylkestinget sa tirsdag ettermiddag ja til at Vestfold og Telemark splittes opp. Foto: John-André Samuelsen

Flertallet vedtok også at fylkesdirektøren til neste møte 15. mars skal legge fram en sak om hvor det er hensiktsmessig med samarbeid når Vestfold og Telemark blir to fylker.

– Vi lurer veldig på hva som kommer til å skje framover, og om de klarer å lage en klok plan for hvordan vi skal få dette til å fungere framover, sier Johnsen.

Dersom Stortinget fatter vedtak om deling av fylket, vil dette tre i kraft fra 1. januar 2024.

Bygd opp kompetanse

Nettverket Linn Johnsen leder, består av rundt 60 virksomheter fra kommuner, næringsliv og akademia i nesten hele fylket.

Hun er stolt av samarbeidet de har fått til på tvers av grensene.

Og hun roser hvordan fylkespolitikerne har vært drivere for samfunnsutviklingen i fylket og satt ambisiøse mål.

Det har resultert i at Vestfold og Telemark har bygd kompetanse på solenergi, biogass, pyrolyse og vannkraft.

Kompetansen tar tid å bygge opp.

– Til sammen kunne dette blitt dynamitt, sier hun.

Men med en endring av fylkesgrensene, er hun bekymret for svekkede fagmiljøer.

– Ved en splittelse blir det uro og støy. Jeg ønsker å jobbe med fag, og ikke endring over så lang tid. Jeg hadde helt andre ambisjoner for jobben min, sier hun.

Venter på beskjed

Nå vet hun ikke hvor hun og kollegene skal jobbe.

– Det har jeg ikke fått beskjed om. Vi kommer til å leve i et vakuum i ett-to år, sier hun.

– Jeg tror ikke mange ansatte vil bli tvangsflyttet, men det vil føre til at man må jobbe med så mange andre ting enn arbeidsoppgavene sine, og uten at det skaper så mye verdi, sier Johnsen.

Hun prøver samtidig å se mulighetene med de nye fylkene.

– Vi skal nok brette opp ermene og gjøre det beste ut av det, men det er naivt å tro at man både kan ha full fart fremover samtidig som man setter skuta i revers, sier hun.

Om hun blir værende i jobben, vet hun ikke nå.

– Det må vi nesten ta som det kommer.

– Superpasning til fremtidig regjering

Å skille fylkene nå kan føre til at det regionale fylkesnivået blir lagt ned på sikt, tror hun.

– Skilles fylkeskommunene nå, gis det en superpasning til en fremtidig regjering for å legge ned det regionale forvaltningsnivået. Det var neppe det man tenkte da Hurdalsplattformen ble skrevet, sier hun.