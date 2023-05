Skogen er hogd og det første lasset med grus til den nye anleggsveien er kjørt inn.

Det er full aktivitet på Gromstul nord for Skien. Det til tross for at Google ennå ikke har sagt klart ja til å bygge.

Men motstanden i befolkningen har økt. Ja og neisiden er nå nesten like stor.

– Vi har ikke energi nok

37 prosent har svart at de er for byggingen, mens 31 prosent er imot. 24 prosent har ingen mening om saken.

Det viser en fersk meningsmåling gjort av Norstat for NRK.

Datagiganten Google kjøpte en gigantisk tomt, nord for Skien i 2019. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

586 personer har svart på undersøkelsen. Else Marie Hoff er en av dem som er sterkt kritisk til planene.

– Vi har ikke energi nok til å prioritere det, i forhold til de bedriftene som nå virkelig trenger strøm. Og det blir jo ikke mange arbeidsplasser til kommunen, sier Hoff til NRK.

Gunn Hege Romnes har tro på at Google vil bidra til noe positivt for Skien.

– Det er jo en stor tilførsel til byen vår å få et datasenter på Gromstul. Utfordringen er vel energien og hva man skal gjøre med kjølevannet derfra, sier hun.

Det er hugget ned et stort areal med skog for å forberede Googles datalagringssenter på Gromstul i Skien. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Enstemmig bystyre

Svarene står i skarp kontrast til bystyrets enstemmige ja i 2020. Politikerne var skråsikre på at dette var en god nyhet for Skien.

Ordføreren er like positiv nå. Hun er glad for at et lite flertall er for utbygging.

Hedda Foss Five viser til nabolandene våre og mener helt klart at et datasenter vil generere skattekroner.

– De kan dokumentere at dette har gitt flere tusen arbeidsplasser, både direkte og indirekte. Dette gir ringvirkninger, hvis ikke ville ikke jeg som ordfører vært så positiv, sier hun.

Hedda Foss Five, ordfører i Skien. Foto: Roald Marker / NRK

– Når kommer Google til Skien?

– De har foreløpig ikke bestemt seg for å bygge. Gjør de det, blir det et av de største prosjektene i hele Europa, sier en håpefull ordfører.

Selv om det er lagt ned mye penger og det skulle vise seg at Google svarer nei, trøster hun seg med at mange andre aktører vil være interessert i tomta.

Rune Mathiesen fra Rødt er også blant politikerne som stemte ja i 2020. Han angrer ikke.

– Strategien vår hele veien har vært å bremse og forsøke å styre utviklingen i den retningen vi ønsker. For å stoppe det er for sent nå, sier han.