«Her er vi! Det tar tid! Vi trenger leksefri!»

Med taktfaste rop vandrer elevene fra Åfoss skole i samlet flokk mot Skien rådhus. Snart skal noen av dem opp på talerstolen i bystyresalen.

– Lekser tar så mye av fritida vår. Mange har ikke tid til å være sammen med venner, forklarer Adrian Knudsen (12).

Adrian og de andre elevene har et mål. De vil at politikerne skal behandle sak om å bli leksefri kommune.

Med plakater og bannere troppet elever og lærere fra Åfoss skole opp i Skien sentrum for å demonstrere mot lekser. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK Med innøvde kamprop masjerte de mot rådhuset i byen. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK Selena Cvijetic (12) og Emilie Iversen Eliassen (12) ønsker seg mer fritid. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK "Lekser skaper my krangling og kjefting hjemme", var bare ett av argumentene 12-åringene hadde for en leksefri skole. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK Budskapet var tydelig. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK

Strid om lekser

Noe er i ferd med å skje i debatten om lekser. Flere kommuner går inn for å kutte dem ut.

Det er allerede gjort forsøk på det blant annet i Horten og Trondheim. I Kristiansand åpnes det for at skolene skal bli leksefrie.

Samtidig kan de som styrer landet velte alt.

Den forrige regjeringen har kommet med forslag til ny opplæringslov, som nå er ute på høring.

Forslaget innebærer at skolene kan pålegge elevene å gjøre oppgaver utenom skoletiden.

Dersom forslaget blir vedtatt, kan ikke politikerne lenger bestemme om skolene skal være leksefrie. Da blir det opp til den enkelte skole.

Forslag til ny lov

8 prosent av grunnskolene oppgir å være leksefrie på minst ett trinn, ifølge en rapport fra 2019.

Men det er ikke bare skoler som velger bort lekser. Også foreldre har tatt bevisste valg for sin familie, og lar barna droppe skolearbeid hjemme.

Foreldrene hevder de har rett til å nekte lekser for sine barn. Derfor mener utdanningspolitisk talsperson for Høyre, Jan Tore Sanner, at det er behov for at lekser skal inn i opplæringsloven.

– Det synliggjør jo at det kan være en gråsone. Vi mener det er viktig å legge ansvaret på skolen og læreren, som en mulighet til å gi lekser. Det er ikke noe pålegg om at det skal gis lekser.

IKKE BESTEMT SEG: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har ikke bestemt seg for om lekser bør omtales i ny opplæringslov. Foto: Marit Eilertsen

Kunnskapsminister Tonje Brenna, fra Arbeiderpartiet, sier at regjeringen ikke har bestemt seg for om lekser skal inn i opplæringsloven.

– Jeg er åpen for at vi både kan omtale det, og ikke omtale dette, i ny opplæringslov. Jeg er også helt åpen på hvordan det i så fall skal omtales.

Et klart mål

En fullsatt sal i Skien rådhus blir enda fullere når skoleelevene strømmer inn døra. 12 år gamle Adrian Knudsen går på talerstolen.

Argumentene mot lekser er mange. Mindre fritid, lite motivasjon og dårlig stemning hjemme er bare noen av dem.

Elevene venter spent i bystyresalen. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK Flere av elevene hadde forberedt en appell for politikerne i Utvalg for oppvekst i Skien kommune. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK Politikerne synes det var forfriskende med en annerledes start på møtet og lyttet nøye til det elevene hadde på hjertet. Odin Adelsten Bohmann (t.v.) er leder av utvalget. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK Etter ti minutter var hele seansen over. Nå skal saken om leksefri skole opp til politisk behandling i Skien kommune. Foto: Sindre Thoresen Lønnes / NRK

– Vi har både grua og gleda oss til dette. Nå håper vi på å nå målet vårt, sier 12-åringen.

– Er det ikke viktig å ha lekser, da? Og repetere det man har lært på skolen?

– Jo, det er det. Men når man har jobbet på skolen mener vi at det ikke er lurt å jobbe hjemme også. Da mister man gleden med skolen.

Elevene vant første runde i kampen mot leksene. Nå skal bystyret behandle spørsmålet.

Så gjenstår det å se om en endring i opplæringsloven kan endre på alt. Forslaget til ny lov er på høring fram til 20. desember.