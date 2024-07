Studiestart er rett rundt hjørnet. Studenter saumfarer Finn.no og studentsamskipnadene etter tak over hodet.

Både i Oslo og Bergen har ventelisten for bosted vært enorm og gymsaler gjøres klar for å huse studenter i boligkø.

Norsk studentorganisasjon har advart om en studentboligkrise, med en mangel på nesten 14.000 studentboliger.

Men for studentene som skal studere ved Nord universitet er situasjonen en annen. Der er det ledige studentboliger til de som ønsker det.

– Vi har bedre dekningsgrad enn de store byene. Det er et stort fortrinn for studenter som vil studere på Nord Universitet og politihøyskolen i Bodø. De har lettere tilgang på studentboliger.

Det sier Ane Karlsen, direktør for kommunikasjon og marked i Studentinord.

Flere boliger står tomme

Norsk studentorganisasjon ønsker dekningsgraden skal ligge på 20 prosent. Det betyr at én av fem studenter skal kunne bo i studentbolig.

I dag ligger dekningsgraden på 14,94 prosent.

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Oddmund Hoel (Sp), mener at man ikke bør sette et nasjonalt måltall slik Norsk studentorganisasjon ønsker.

Hoel understreker at kommunene også har et ansvar for å prioritere areal til studentboliger, om tilbudene skal bli bedre. Foto: Tom Balgaard / NRK

– Hvis vi setter et nasjonalt måltall, kan vi risikere at det bygges for mange studentboliger enkelte steder som blir stående tomme, mens det andre steder mangler boliger, sa Oddmund Hoel til NRK på tirsdag.

Og det er kanskje nettopp det som er i ferd med å skje i Bodø.

På tross av den gode dekningsgraden i Bodø, skal Studentinord bygge enda flere boliger:

Stiller høyere krav

Men hvorfor bygge nye boliger når kapasiteten er god?

– Studentinord opplever at studentene stiller høyere krav til boliger enn tidligere. Vi ser et skifte i hva studentene ønsker seg av type boliger. De ønsker seg ettromsleiligheter som gir dem en fleksibilitet. Det så vi særlig etter covidpandemien.

Da NRK møtte student Gard Grinde på Mørkvedlia studentpark i mars fortalte han at studenter er mindre sosiale enn før, og dermed ikke ville dele kjøkken og bad med andre personer.

– Studentene vil isolere seg og ha sitt eget, men også være i de sosiale sonene. Og det er det vi prøver å svare på, sier Ane Karlsen.

I 2025 skal Studentinord bygge totalt 151 nye boliger i Skavdalslia.

– 133 av boligene vil være ettroms leiligheter, som vil svare på akkurat det studentene er ute etter.

Kapasiteten er best på steder med samlingsbasert utdanning. – På Nesna der er det god tilgang på studentboliger. Det er fullbooket for de første to samlingene som skal være der. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Samtidig som det skal bygges nye boliger i Bodø, er det flere som står tomme i dag.

– Det er ingen heldig situasjon for oss. Det er studentene som eier oss og alle pengene vi tjener inn går tilbake til studentene, sier Karlsen og legger til:

– Når vi ikke får inn pengene vi trenger for å gå i null eller har nok til å vedlikeholde boligene, må vi vurdere bygningsmassen vi har.

Karlsen sier at de ikke har gjort slike vurderinger i Bodø. Studentinord har derimot lagt ut boliger til salgs på andre studiesteder.

I Bodø har Studentinord leid ut ledige boliger til kommunen.

Vervekampanje

Det er ikke første gangen studentboligene i Bodø står tomme:

Etter nyttår sto mellom 30 og 40 studentboliger tomme i Mørkvedlia i Bodø.

Boligkontoret til Studentinord på Nord universitet i Bodø. Foto: Karoline O. A. Pettersen

Da gikk Studentinord i gang med en vervekampanje for å lokke studenten til studentboligene.

«Kjenner du noen som vil flytte inn i Mørkvedlia? Få en medstudent til å signere leiekontrakt før 1. mars og få gavekort på 1000 kroner», stod det i en tekstmelding fra samskipnaden Studentinord til beboere på Mørkvedlia.

På spørsmål om Studentinord kommer til å relansere vervekampanjen svarer Karlsen følgende:

– Det vil vi se på dersom det blir behov for det.

Flere søker nettstudier

De siste ti årene er antallet studenter på nettbaserte studier nær tredoblet, heter det i Tilstandsrapport for høyere utdanning 2024.

Det kommer også færre internasjonale studenter til Norge etter at de må betale for å studere her.

Karlsen forteller at skifte i universitetssektoren påvirker etterspørselen.

– Det er klart vi er i et stort skifte i universitetssektoren. Det må vi ta konsekvensene av etter hvert.

– En positiv ting er – selv om du tar nettstudier i en annen by, så kan du søke studentbolig for samskipnaden har en gjesteordning. Det gjør at alle har en mulighet til å søke studentbolig, så lenge du betaler semesteravgift til en studentsamskipnad.