Arkitekt Rune Breili og tidligere byggesaksleder Harald Svendsen i Tjøme kommune hadde mye kontakt både på jobb og i fritiden.

På jobb behandlet Svendsen søknader fra arkitekt Breili. På fritiden tegnet Breili hus for Svendsen uten at dette ble betalt for.

I fjor ble de to derfor tiltalt for grov korrupsjon.

De to har hele tiden nektet straffskyld, og mener det var en lovlig vennetjeneste. Ifølge dommen er begge skyldige i grov korrupsjon.

Straffen er satt til 8 måneder fengsel.

Dommen fra Vestfold tingrett er helt fersk. Derfor har ikke NRK fått noen kommentar fra de dømte, eller deres forsvarere ennå.

Både Breili og Svendsen anker dommen. Det fortalte de i retten i dag. De anker både skyldspørsmålet og straffutmålingen.

Økokrim godtar dommen.

– Vi håper dommen blir lagt merke til og at den bidrar til en forsterket innsats for å forebygge korrupsjon i kommunal sektor, sier førstestatsadvokat Esben Kyhring.

Også en person til er dømt i saken. Tidligere byggesaksleder Hans Petter Abrahamsen er dømt til å betale en bot på 20.000 kroner. Boten får han for å ha behandlet saker feil.

Han har også hele tiden nektet for å ha gjort noe galt.

På Tjøme var Breili den arkitekten som hadde flest oppdrag i strandsonen. Blant dem var hyttene i forgrunnen her. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Ulovlig hyttebygging

Saken har fått stor oppmerksomhet. Overordnet handler det om at strender og stier gradvis blir privatisert.

De siste 20 årene har det blitt bygget mye i strandsonen, blant annet på Tjøme, ifølge tall fra SSB.

Det er ikke bevist at noen hytteeiere skal ha fått fordeler andre ikke har fått. Men ifølge dommen er mange saker behandlet feil av kommunen.

Begge de to tidligere byggesakslederne er derfor dømt for saksbehandlingsfeil.

Dette huset ble tegnet av arkitekt Breili, uten at huseier og byggesaksleder Harald Svendsen betalte for det. Foto: Faksimile fra annonse

Kommunen har siden 2017 arbeidet med en gjennomgang av byggesaker. Flere andre saksbehandlingsfeil er avslørt allerede. De aller fleste feilene er ikke en del av denne saken.

Kommunen har over 400 saker på listen over saker den skal kontrollere og regner med å måtte bruke lang tid på dette.

Ved fire av hyttene har kommunen valgt å anmelde forholdet. Disse sakene er fortsatt under etterforskning.

Rune Breili, arkitekt Tegnet hus for byggesakslederen i Tjøme kommune.

Tok ikke betalt for jobben. Retten mener verdien var minst 28.000 kroner.

Breili sa i retten at dette var vennetjeneste, og at han var uskyldig.

Dømt til 8 måneder i fengsel. Harald Svendsen, byggesaksleder I kommunen behandlet han søknader fra arkitekt Breili.

Fikk hjelp av Breili til å tegne hus.

Er også inhabil, og behandlet saker feil, ifølge dommen.

Dømt til 8 måneder i fengsel. Må betale bot på 28.125 kroner.

Sa seg ikke skyldig i retten. Hans Petter Abrahamsen, byggesaksleder Funnet skyldig i å ha tatt snarveier i saksbehandlingen av byggesaker.

Ble suspendert som byggesaksleder i 2017, og har senere mistet jobben helt.

Avviste all skyld i retten.

Dømt til å betale en bot på 20.000 kroner.

Avslørte kritikkverdige forhold

Saken startet etter at NRK avslørte at daværende byggesaksleder Hans Petter Abrahamsen tok betalt for å fylle ut søknader. Han ble suspendert på dagen og kommunen ba om at saken skulle granskes.

Etter press fra flere førte det igjen til at Økokrim tok saken.

Abrahamsen ble aldri tiltalt for å ha tatt seg betalt på denne måten. Men kommunen mente dette var brudd på de etiske retningslinjene. Derfor har kommunen avvist Abrahamsens ønske om å få fortsette i jobben.

I retten fortalte alle de tre tiltalte om stort trykk fra media i saken. Tingretten har ikke gitt noen strafferabatt av den grunn.