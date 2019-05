Allerede på veien til innsettelsesseremonien i det ukrainske parlamentet, brøt Volodymyr Zelenskyj med skikk og bruk for en ny president.

Han kjørte ikke i den tradisjonelle bilkortesjen, i stedet spaserte han til parlamentet gjennom en park med masse mennesker.

UHØYTIDELIG: Volodymyr Zelenskyj lot folk få selfies på veien til innsettelsen i parlamentet. Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP

Zelenskyj ble passet på av fire vakter, men tok seg tid til å hilse på folk og lot dem få ta selfie.

Ingen politisk erfaring

Den tidligere komikeren og skuespilleren har sagt at han skal knuse det gamle politiske systemet i Ukraina.

LITT ERFARING: Volodymyr Zelenskyj har spilt Ukrainas president i TV-serien «Folkets tjener».

Men han er fullstendig uten politisk erfaring.

Det nærmeste han kommer er rollen som en lærer som via tilfeldigheter blir valgt til Ukrainas president. TV-serien har blitt svært populær, og viser en ærlig mann fra folket som hamler opp med korrupte politikere og byråkrater.

Virkeligheten kan bli tøffere enn TV-serien.

Ingen spøk denne gang

For Zelenskyj er det åpenbart viktig å vise handlekraft fra første sekund som ny president.

TOK GREP: Allerede i sin første tale som president, oppløste Zelenskyj det ukrainske parlamentet. Foto: GENYA SAVILOV / AFP

Allerede i innsettelsestalen kom han med denne erklæringen:

– Jeg oppløser det åttende parlamentet, sa han rett etter at han hadde blitt tatt i ed.

Han har tidligere understreket at Ukraina trenger et parlament som fungerer.

Zelenskyjs problem er at han ikke har stor støtte i det nåværende parlamentet.

Han trenger et nytt valg raskt for å få inn representanter for sitt eget nokså nystiftede parti. Han vil også forsøke å få støtte fra andre partier.

Hvis den nåværende nasjonalforsamlingen blir sittende til det planlagte valget i oktober, kan de folkevalgte stanse svært mange av de politiske endringene som Zelenskyj vil gjennomføre så raskt som mulig.

Utfordringer på rekke og rad

I dag sa den nye presidenten at noe av det viktigste å ta fatt i, er konflikten med de russisk-støttede opprørerne i Øst-Ukraina.

HOVEDOPPGAVEN: Den nye presidenten vil gjøre alt for å få fred i Øst-Ukraina. Foto: VALENTYN OGIRENKO / Reuters

– Vår første oppgave er å få i stand en våpenhvile i Donbass-området, understreket Zelenskyj.

Tidligere har han sagt at han er villig til å forhandle direkte med Russlands president Vladimir Putin.

Kampen mot korrupsjon står også høyt på den nye presidentens liste.

I dag ba han parlamentet om å vedta en lov som forbyr politikere og byråkrater å berike seg gjennom sitt arbeid.

Zelenskyj ba også de folkevalgte om støtte til å bytte ut forsvarsministeren, sjefen for det hemmelige politiet og riksadvokaten.

Alle disse er nært knyttet til den forrige presidenten Petro Porosjenko.

Har det travelt

Zelenskyj har lovet sine mange velgere å gjennomføre klare forbedringer i løpet av sine tre første måneder som president.

KNUSENDE SEIER: Volodymyr Zelenskyj fikk 73 prosent av stemmene i andre valgomgang. Foto: GENYA SAVILOV / AFP

Han ble valgt nettopp fordi han ikke hadde forbindelser til den politiske eliten i landet.

Mange ukrainere mente at det var på tide å velge utradisjonelt, fordi situasjonen i landet likevel ikke kunne bli verre.

Zelenskyj har tatt på seg en nesten umulig oppgave.

Mange ukrainere forventer at de skal få en bedre økonomisk hverdag i løpet av ganske kort tid.

– I hele mitt liv har jeg gjort alt for å få ukrainerne til å le, de neste fem årene skal jeg gjøre alt for at ukrainerne ikke gråter, sa Zelenskyj i talen i parlamentet.

Det er liten grunn til å misunne den nye presidenten jobben han nå har gått i gang med.