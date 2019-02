Det var i nærheten av landsbyen Jelenovka sør for storbyen Donetsk minibussen med tre passasjerer kjørte på en mine og eksploderte. Bildene fra stedet viser at det må ha vært en voldsom eksplosjon, og det er utrolig at en person kunne overleve.

Bussen hadde fraktet pensjonister fra «Folkerepublikken Donetsk» over til regjeringskontrollert område, der de kan hente sine pensjoner.

Minibussen ble sprengt i Donbass øst i Ukraina, like ved frontlinjen mellom de ukrainske regjeringsstyrkene og de prorussiske separatistene Du trenger javascript for å se video. Minibussen ble sprengt i Donbass øst i Ukraina, like ved frontlinjen mellom de ukrainske regjeringsstyrkene og de prorussiske separatistene

Hver dag krysser tusenvis av pensjonister og andre med krav på pensjon den 500 kilometer lange demarkasjonslinjen mellom de prorussiske separatistene i «Folkerepublikkene Donetsk og Luhansk» og regjeringskontrollert område, for å hente sine pensjoner fra den ukrainsk staten.

Dette er situasjonen på «grenseovergangene» øst i Ukraina. NRK besøkte Majorsk i november 2016 Foto: Morten Jentoft

Må krysse farlig område for å hente pensjoner

Ukraina har brutt all kontakt med de to «Folkerepublikkene», som i praksis har vært utenfor den ukrainske regjeringens kontroll siden 2014.

Men de rundt tre millioner innbyggerne som fortsatt bor i disse områdene, har rett til å få utbetalt pensjoner og sosial støtte, hvis de henter denne i regjeringskontrollert område.

Minibussen med 11 passasjerer og en sjåfør hadde lørdag vært inne på regjeringskontrollerte område, og var på vei tilbake i retning av Donetsk da den eksploderte.

Like før den kjørte på en mine hadde 9 av passasjerene gått av bussen, og det var bare en mann og hans mor i tillegg til sjåføren som var i bussen, da den kjørte på minen.

Minibussen har trolig kommet for langt ut på siden av veien og ikke vært klar over at det var lagt ut miner i området Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

Sjåførens feil?

Nyhetsbyrået Reuters intervjuet 61 år gamle Aleksander på sykehuset i Dokutsjajevsk i nærheten av eksplosjonsstedet, der han kunne fortelle at det var hans mor som i tillegg til sjåføren mistet livet i eksplosjonen.

61 år gamle Aleksander var den eneste som overlevde mineeksplosjonen sør for Donetsk lørdag. hans mor var en av de to som døde Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

Danil Bezsonov, som er talsmann for politiet i «Folkerepublikken Donetsk», sier til Reuters at sjåføren i minebussen må ta på seg ansvaret for eksplosjonen fordi han neglisjerte advarsel om at det var lagt ut miner langs veien.

Store sivile tap

Det er ikke første gang sivile har mistet livet i det de krysser demarkasjonslinjen mellom de stridende parter i konflikten i Ukraina. I april 2016 ble minst fire personer drept i en eksplosjon ikke langt fra der bussen kjørte på en mine lørdag. .

Det er trolig lagt ut titusenvis av miner i dette området, og i slutten av september ble tre barn drept da de lekte i et forlatt hus i utgangen av byen Gorlivka.

Lange køer foran kontrollposten i Mariinka. I dette området har også sivile blitt drept fordi bilen eller bussen de har sittet i har kjørt på en mine Foto: Jurij Linkevitsj

Mye skyting i helgen

Operativsenteret for det ukrainske forsvarets operasjon i Øst-Ukraina skriver på sine facebooksider søndag at de prorussiske separatistene har brutt våpenhvilen 11 ganger det siste døgnet, og at det er brukt våpen som ikke er tillatt ifølge inngåtte avtaler.

En ukrainsk soldat ble drept som en følge av skytingen. Det ukrainske forsvaret hevder at minst to av de prorussiske soldatene livet mens to ble såret i kampene lørdag.

Trolig har mer enn 13000 mennesker mistet livet i den nå fem år lange konflikten i Ukraina. Millioner av mennesker lever like ved frontlinjen, og det er ingen ting som tyder på en snarlig løsning på konflikten.

